Katastrofa finansowa przewoźników odbiła się na bilansie płatniczym państwa

Ubiegłoroczna zapaść w przewozach samochodowych ładunków uderzyła w bilans płatniczy państwa.

Publikacja: 23.12.2025 18:15

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Przychody eksportowe polskiego transportu drogowego sięgnęły w 2024 roku 66,8 mld zł i były o 29,1 proc. większe niż w 2022 roku. Pomimo wzrostu przychodów, bilans usług zmalał rok do roku o 4,4 proc. do 42,52 mld zł. To drugi rok z rzędu spadku przychodów branży. 

Pomiędzy 2022 a 2024 rokiem saldo usług polskiego transportu drogowego zmalało o 6,2 proc. do 42,52 mld zł. W tym samym okresie przewozy międzynarodowe wykonywane przez samochody na polskich rejestracjach zmalały o 4,1 proc., wynika z roczników GUS.  

Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że długie zestawy mogą bez
Krajowe
Długie zestawy trafią na próby

W rezultacie m.in. malejącego dodatniego bilansu transportu drogowego, skurczył się bilans płatniczy Polski do niecałych 11,5 mld zł w 2024 roku, gdy rok wcześniej wyniósł 53,2 mld zł, jak wskazują statystyki opublikowane przez NBP.

Fatalny rok dla przewoźników

Dane bilansu handlu zagranicznego są najnowszym potwierdzeniem kryzysu, jaki w ub.r. dotknął przewoźników samochodowych. Dane GUS wskazują, że w 2024 roku praca przewozowa zarówno w kraju jak i za granicą malała: w krajowych o 2,1 proc. do 132,0 mld tkm, zaś w międzynarodowym o 2,8 proc. do 236,3 mld tkm. 

Na trasach międzynarodowych przewieziony tonaż wyniósł 341,2 mln ton, o 0,7 proc. więcej niż w 2023 roku. Udział przewoźników samochodowych sięgnął 73,3 proc. 

Eurostat wylicza, że w 2024 roku polscy przewoźnicy utrzymali szósty rok z rzędu przewagę nad niemieckimi przewoźnikami, których praca przewozowa sięgnęła 280,8 mld tkm, wobec 368,3 mld tkm polskich firm. Na trzeciej pozycji znaleźli się przewoźnicy hiszpańscy z wynikiem 271,6 mld tkm.

Przewozy międzynarodowe dzielą się na dwustronne (w których polscy przewoźnicy wykonali pracę przewozową 133,3 mld tkm), przerzuty (cross-trade, praca 80,3 mld tkm) oraz kabotaż (22,8 mld tkm). 

Mińsk trzyma polskich przewoźników za gardło
Drogowy
Mińsk trzyma polskich przewoźników za gardło

Na koniec 2024 roku liczba firm wykonujących przewozy międzynarodowe ładunków zmalała do 45 054, czyli o 1,1 proc. Rok wcześniej tempo wzrostu wyniosło 2,4 proc., wynika z danych Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Powodem spadku jest kryzys gospodarczy, który branża transportowa odczuwa bardzo boleśnie. Zmalała liczba zleceń, wraz z inflacją wzrosły koszty kredytów. 

Na koniec 2024 roku liczba wypisów na samochody ciężarowe o dmc pow. 3,5 tony sięgnęła 304,1 tys. i była o 0,3 proc. mniejsza niż rok wcześniej (w 2023 roku dynamika przyrostu wyniosła 4,1 proc.). W przypadku flot samochodów o dmc od 2,5 do 3,5 tony flota wzrosła o 4,9 proc. do 37 882 aut, wynika z danych Biura Transportu Międzynarodowego.

Przeciętna flota (licząc łącznie lekkie i ciężkie pojazdy) liczyła 7,6 samochodu ciężarowego, gdy w 2023 roku wskaźnik wyniósł 7,5. 

Spadek rejestracji

Najmniejsze przedsiębiorstwa, mające na koniec 2024 roku od 1 do 4 samochodów ciężarowych, dysponowały flotą blisko 55,6 tys. pojazdów o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Największe przedsiębiorstwa (liczące ponad 100 samochodów) miały 55,9 tys. samochodów, o 3,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Ich udział w całości parku wyniósł 16,3 proc., o 0,7 punktu proc. mniej niż w 2023 roku.

Pomimo braku pracy i przestojów, przewoźnicy odmładzają park samochodowy. Najnowsze pojazdy ciężarowe z silnikami Euro VI stanowiły 81,4 proc. floty, gdy rok wcześniej ich udział sięgał 77,5 proc. Udział poprzednio najpopularniejszych samochodów z silnikami Euro V zmalał o 3,3 pp. do 13,6 proc. 

Potężny kredyt dla Pesy
Szynowy
Potężny kredyt dla Pesy

Kryzys doprowadził do mocnego spadku rejestracji samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony. Zmalały one w Polsce w 2024 roku o 23 proc., w grudniu spadek sięgnął blisko 40 proc., podliczył Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Ostatnie miesiące pokazały jednak odbicie w branży, choć istnieją poważne obawy, że nie będzie ono trwałe. 

Źródło: rp.pl

