Katastrofa finansowa przewoźników odbiła się na bilansie płatniczym państwa

Przychody eksportowe polskiego transportu drogowego sięgnęły w 2024 roku 66,8 mld zł i były o 29,1 proc. większe niż w 2022 roku. Pomimo wzrostu przychodów, bilans usług zmalał rok do roku o 4,4 proc. do 42,52 mld zł. To drugi rok z rzędu spadku przychodów branży.

Pomiędzy 2022 a 2024 rokiem saldo usług polskiego transportu drogowego zmalało o 6,2 proc. do 42,52 mld zł. W tym samym okresie przewozy międzynarodowe wykonywane przez samochody na polskich rejestracjach zmalały o 4,1 proc., wynika z roczników GUS.

W rezultacie m.in. malejącego dodatniego bilansu transportu drogowego, skurczył się bilans płatniczy Polski do niecałych 11,5 mld zł w 2024 roku, gdy rok wcześniej wyniósł 53,2 mld zł, jak wskazują statystyki opublikowane przez NBP.

Fatalny rok dla przewoźników

Dane bilansu handlu zagranicznego są najnowszym potwierdzeniem kryzysu, jaki w ub.r. dotknął przewoźników samochodowych. Dane GUS wskazują, że w 2024 roku praca przewozowa zarówno w kraju jak i za granicą malała: w krajowych o 2,1 proc. do 132,0 mld tkm, zaś w międzynarodowym o 2,8 proc. do 236,3 mld tkm.