Reklama

Samochody na litewskich numerach nadal uwięzione na Białorusi

Białoruś bezprawnie zatrzymała setki litewskich ciężarówek i naczep. Przewoźnicy drogowi stali się zakładnikami wielkiej polityki.

Publikacja: 03.02.2026 11:48

Samochody na litewskich numerach nadal uwięzione na Białorusi

Terminal Kamienny Łog, wyjazd z Białorusi, 3 luty 2026

Foto: GTK Białoruś

Robert Przybylski

Białoruś nie pozwala wyjechać naczepom i ciągnikom siodłowym na litewskich rejestracjach. W ten sposób Mińsk usiłuje nakłonić Wilno do pełnego otwarcia granic. Litwa nie planuje obecnie konkretnego spotkania wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Białorusi, ale w Wilnie trwają dyskusje na temat treści ewentualnych rozmów z Mińskiem i miejsca, w którym mogłyby się one odbyć – powiedział w litewskim radio pod koniec stycznia przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Remigijus Motuzas. 

Białoruś nie pozwala wyjechać naczepom i ciągnikom siodłowym na litewskich rejestracjach, które znalazły się w tamtym kraju podczas tymczasowego zamknięcia granicy przez Litwę, które nastąpiło między 1 a 30 listopada. 

Czytaj więcej

Nie będzie połączenia Orlen Paczka z Pocztą Polską
Firmy
Nie będzie połączenia Orlen Paczka z Pocztą Polską

W ten sposób Mińsk usiłuje nakłonić Wilno do pełnego otwarcia granic. Litwa nie planuje obecnie konkretnego spotkania wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Białorusi, ale w Wilnie trwają dyskusje na temat treści ewentualnych rozmów z Mińskiem i miejsca, w którym mogłyby się one odbyć – powiedział w litewskim radio pod koniec stycznia przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Remigijus Motuzas. 

Plan działania

„Jeśli się spotkamy, musi być jakiś plan działania” – powiedział Motuzas. „Naszym najważniejszym interesem jest zapewnienie, że nie będzie zagrożeń hybrydowych i że te ciężarówki zostaną uwolnione. Litwa na tym etapie nie wyklucza tych pragmatycznych interesów, ale obecnie formułuje się plan działania. A drugi etap to spotkanie w strefie neutralnej”. 

Reklama
Reklama

Jeśli spotkanie miałoby się odbyć, nie odbyłoby się ono na Litwie ani na Białorusi, ale w neutralnym miejscu, być może na marginesie wydarzenia wielostronnego – powiedział Motuzas. 

Mińsk zabiegał o spotkanie z ministrem spraw zagranicznych lub wiceministrem spraw zagranicznych Litwy od ubiegłego roku, po tym jak Litwa tymczasowo zamknęła granicę w odpowiedzi na powtarzające się zakłócenia na lotnisku w Wilnie spowodowane balonami przemytniczymi wypuszczonymi z Białorusi. 

Czytaj więcej

Wrośnie maksymalna kwota refinansowania wymiany tachografu
Krajowe
Wrośnie maksymalna kwota refinansowania wymiany tachografu

Wśród zatrzymanych przez Białoruś pojazdów, ok. 600-700 należy do polskich firm. Co najmniej dwa razy więcej pojazdów należy do litewskich podmiotów. Część pojazdów zaparkowana jest na państwowych terminalach celnych, część na prywatnych parkingach. 

W obu przypadkach Białorusini naliczają opłaty (stawka państwowa wynosi 120 euro na dobę), więc koszty postoju przekroczyły w wielu wypadkach wartość aresztowanego taboru. 

Anulowanie wszelkich kar

Przewoźnicy uważają, że ewentualne porozumienie z Białorusią powinno zawierać nie tylko zwrot bezprawnie zatrzymanych pojazdów, ale także anulowanie opłat parkingowych i bak szykan w prowadzeniu dalszej działalności transportowej. Na ironię zakrawa fakt, że Białoruś zatrzymała ciężarówki, które wożą zaopatrzenie dla niej jak i dla Rosji. 

Reklama
Reklama

Warszawa wspiera Wilno, obie stolice są celem hybrydowej wojny Mińska, który organizuje kolejne fale nachodźcie atakujących polskie granice. W ich obronie poległ polski żołnierz, wielu zostało rannych. Tylko w 2025 roku na całej polsko-białoruskiej granicy udaremniono ok. 30 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. Białoruś używa do przemytu papierosów balonów, które stanowią zagrożenie i zakłócają funkcjonowanie lotnictwa cywilnego na Litwie. 

Czytaj więcej

Co dalej z Polregio?
Szynowy
Co dalej z Polregio?

Mimo to, pod naciskiem polskich przedsiębiorców, Polska otworzyła 17 listopada terminal graniczny w Bobrownikach dla ciężarówek. Ruch towarowy jest możliwy tylko dla pojazdów zarejestrowanych w UE, EFTA oraz Szwajcarii. Przejście obsługuj także ruch osobowy, w tym autokary. Terminal w Kuźnicy został otwarty dla samochodów osobowych.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Litwa Transport Transport Drogowy granica polsko-białoruska
W Europie ubiegłoroczny popyt na ciężarówki mniejszy niż w 2024 roku
Drogowy
W Europie ubiegłoroczny popyt na ciężarówki mniejszy niż w 2024 roku
Podczas strajków Francja nie zapewnia bezpieczeństwa kierowcom
Drogowy
Podczas strajków Francja nie zapewnia bezpieczeństwa kierowcom
Rejestracje taboru – najgorsze już minęło
Drogowy
Rejestracje taboru – najgorsze już minęło
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Drogowy
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom
Drogowy
Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama