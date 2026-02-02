Wrośnie maksymalna kwota refinansowania wymiany tachografu

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zwiększający kwotę refinansowania wymiany tachografu z 3 do 5 tys. zł. – Ze względu na ograniczoną liczbę potencjalnych beneficjentów (wg stanu na 28 stycznia 2026 r. ponad 13 tys.) oraz liczbę użytkowanych przez nich pojazdów objętych obowiązkiem wyposażenia w tachograf (niespełna 78 tys.), jak również bardzo ograniczony czas przewidziany na realizację i rozliczenie inwestycji (do 31 sierpnia 2026 r.), zdecydowano się na zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia do 5 tys. zł, nie więcej jednak niż maksymalna wysokość udzielanej pomocy de minimis na jeden właściwy pojazd – zaznacza dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury Rafał Jaśkowski.

Resort wskazuje, że zwiększenie koty dofinansowania pozowali na lepsze wykorzystanie środków z KPO. – Jednocześnie, aby umożliwić jak największej liczbie przedsiębiorców możliwość składania wniosków, zapewnić równe traktowanie odbiorców wsparcia oraz zapewnić zgodność z zasadą zachowania równiej konkurencyjności zdecydowano o przedłużeniu pierwszego naboru do 2 marca 2026 roku – dodaje Jaśkowski.

Wolne fundusze

Jeżeli w obecnie trwającym naborze nie zostaną wykorzystane wszystkie środki, planowane jest ogłoszenie drugiego naboru, w którym wnioski będą mogli złożyć wszyscy przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe towarów, także wykorzystujący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 – 3,5 t.

Jaśkowski przypomina, że na podstawie przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa analizy dotychczas złożonych wniosków wykazano, że średni koszt wyposażenia pojazdu w tachograf inteligentny wynikający z rzeczywiście poniesionych kosztów znacznie przekracza dotychczas szacowaną kwotę.