Można sprzedać samochód z dofinansowanym tachografem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf. Nabór trwał do 2 marca i złożyło je ponad 16 tys. firm na 94 649 pojazdów.

Drugi nabór

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że „refinansowanie wyposażenia pojazdów w tachograf inteligentny dla przedsiębiorców dysponujących pojazdami o dmc 2,5-3,5 t będzie realizowane w ramach naboru uzupełniającego. Jego uruchomienie zależy od dostępności środków po zakończeniu naboru podstawowego, o czym będziemy informować na stronach Ministerstwa Infrastruktury (MI) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).”

Resort tłumaczy, że procedura rozpatrzenia wniosków nie jest jeszcze zakończona, zatem nie jest możliwe wskazanie, ilu przewoźników i na jaką kwotę otrzyma wsparcie w ramach tego naboru.

Czytaj więcej Drogowy Regionalni konkurenci polskich firm rosną w siłę Na rynku transportu drogowego tężeje konkurencja regionalnych firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Przewoźnicy inwestują w nowy tabor.

Od 25 lutego rozporządzenie Ministra Infrastruktury zwiększyło maksymalną kwotę dofinansowania z 3000,00 zł do 5000,00 zł. „Zmiana ta obejmuje zarówno obecny nabór podstawowy, jak i nadchodzący uzupełniający” zastrzegło ministerstwo.