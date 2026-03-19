Można sprzedać samochód z dofinansowanym tachografem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf. Nabór trwał do 2 marca i złożyło je ponad 16 tys. firm na 94 649 pojazdów.
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że „refinansowanie wyposażenia pojazdów w tachograf inteligentny dla przedsiębiorców dysponujących pojazdami o dmc 2,5-3,5 t będzie realizowane w ramach naboru uzupełniającego. Jego uruchomienie zależy od dostępności środków po zakończeniu naboru podstawowego, o czym będziemy informować na stronach Ministerstwa Infrastruktury (MI) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).”
Resort tłumaczy, że procedura rozpatrzenia wniosków nie jest jeszcze zakończona, zatem nie jest możliwe wskazanie, ilu przewoźników i na jaką kwotę otrzyma wsparcie w ramach tego naboru.
Od 25 lutego rozporządzenie Ministra Infrastruktury zwiększyło maksymalną kwotę dofinansowania z 3000,00 zł do 5000,00 zł. „Zmiana ta obejmuje zarówno obecny nabór podstawowy, jak i nadchodzący uzupełniający” zastrzegło ministerstwo.
Gdyby każdy z już zgłoszonych wniosków otrzymał akceptację, pula 319 678,8 tys. zł przeznaczona na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostałaby wyczerpana w pierwszym podejściu. Zatem należy spodziewać się ograniczenia wysokości dopłaty.
Resort zmodyfikował także krytykowany przez przewoźników zapis umowy ograniczający możliwość sprzedaży ciężarówki z dofinansowanym tachografem przez 36 miesięcy. Chodzi o umowę, którą przewoźnik będzie zawierał z ARiMR.
Określa ona obowiązki przewoźnika wynikające z uzyskania pomocy de minimis w ramach KPO. Umowa m. in. określa, że:
- W ciągu 36 miesięcy firma może sprzedać samochód, na który ma zamontowany tachograf z dopłatą, o ile sprzedaż nastąpi po 31 sierpnia 2026 roku.
- Oddanie pojazdu w leasing nie skutkuje zwrotem udzielonej pomocy, o ile nastąpi po 31 sierpnia 2026 roku. O każdym zdarzeniu, które wpływa na to, że pojazd nie jest już zgłoszony do licencji wspólnotowej do 31 sierpnia 2026 roku włącznie, przewoźnik musi zawiadomić ARiMR.
- Program refinansowania wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf w ramach inwestycji E.2.2.1 „Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu” z KPO nie wprowadza nowych obowiązków dla firm leasingowych, a jedynie określa obowiązki międzynarodowych przewoźników drogowych.
- Przestój samochodu nie stanowi kryterium do zwrotu refinansowania.
Projekt dopłat do wymiany tachografów jest sztandarowy Ministerstwa Infrastruktury. Formalnie jest to pomoc de minimis, którą sumuje się do jednego limitu dla jednego przedsiębiorstwa. Kumulacja obejmuje wszystkie formy pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat, licząc wstecz od daty przyznania nowej pomocy – okres ten jest „ruchomy”, a nie sztywno powiązany z latami podatkowymi.
Za pobranie nienależnej pomocy de minimis lub przekroczenie jej limitu grozi zwrot przekroczonej pomocy de minimis (nadwyżki ponad limit 300 000 euro w 3 latach) z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty do zwrotu. Firma jest także wykluczona z nowych form pomocy de minimis na okres do 3 lat w przypadku stwierdzonych naruszeń.
