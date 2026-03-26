Na nadzwyczajnym posiedzeniu 26 marca o godz. 18.00 rząd podejmie pakiet decyzji, które obniżą ceny paliw na polskich stacjach. Premier Donald Tusk zapowiada VAT 8 proc. zamiast 23 proc., niższą akcyzę do minimum wymaganego przepisami unijnymi o 29 groszy na benzynie i o 28 groszy na oleju napędowym. Cena maksymalna paliwa będzie ustalana codziennie na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych. – We współpracy z marszałkami Sejmu i Senatu konieczne zmiany na poziomie ustawowym uchwalone zostaną już jutro. Jutro trafią na biurko prezydenta – przewiduje premier.

Liczy, że jeszcze przed świętami wielkanocnymi ceny paliw zostaną obniżone około 1,20 zł na litrze każdego z paliw. Zapowiada także podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Szczegółowe informacje rząd przekaże 26 marca po godz. 18.00.

Tego samego dnia, po 14.00 odbyła się Sejmowa Komisja Infrastruktury poświęcona rosnącym cenom paliw. Przedsiębiorcy wyliczają, że podwyżki cen paliwa oznaczają wzrost tygodniowych wydatków na paliwo o 1500-2000 tys. zł na jeden pojazd, a przy podwójnej obsadzie nawet 3 tys. zł. – Jesteśmy zdani na olej napędowy i to jedyne paliwo dostępne dla transportu, więc podwyżki cen mają duże znaczenie dla przewoźników, tym bardziej, że dane GITD wskazują, na rosnącą liczbę postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Po podwyżkach koszty paliwa stanowią blisko 40 proc. kosztów funkcjonowania, a wcześniej wzrosły koszty pracy – przypomina prezes ZMPD Jan Buczek.

ZMPD apeluje o zwrot akcyzy. – Proponujemy konkretne mechanizmy, które wprowadzone są w innych państwa UE. Taki mechanizm wspiera też rolników i rybaków. W innych krajach obniżka cen paliwa już nastąpiła: rząd hiszpański zwraca całą akcyzę przewoźnikom – zaznacza Buczek.

Rzeczniczka ZMPD Anna Brzezińska ocenia, że przewoźnicy są zadowoleni z obietnicy rządu. – To promyk nadziei, ale ważne jest, o ile zmaleją ceny i jak duża będzie obniżka akcyzy. Ważne jest także na jak długo obowiązywać będzie obniżka podatków oraz tempo wprowadzenia zmian ustawowych. Chodzi o to, aby pomoc nadeszła jak najszybciej – podkreśla Brzezińska.

Przewoźnicy przypominają niedawne, 40-procentowe podwyżki myta i uważają, że rząd powinien rozważyć ich obniżki. Przewoźnicy liczą na ułatwienia w innych procedurach. – Chcemy obligatoryjnego terminu płatności do 30 dni. To byłoby dużym ułatwieniem dla firm transportu drogowego – uważa prezes ZMPD.

Ulgi na stacjach obniżą presje inflacyjną, ale będą drogo kosztować w dalszej perspektywie. Po lutym tegoroczny deficyt sięgnął 48,5 mld zł (wykonanie 17,5 proc. planu ustawy budżetowej), gdy przychody wyniosły 12,1 proc. (12,1 proc. planu).

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 r. osiągnęło 1 998,3 mld zł, z czego dług krajowy to ok. 1 595 mld zł, a zagraniczny 403,3 mld zł.