Prezydent RP podpisał 27 marca bez poprawek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Oba akty prawne nazwane „Ceny Paliw Niżej – CPN” ukazały się 28 marca w Dzienniku Ustaw i obniżają ceny paliw jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Od wtorku ceny paliw będą niższe o około 1,20 zł na litrze każdego z paliw. Dla firm istotne jest obniżenie akcyzy, która zmaleje do minimum wymaganego przepisami unijnymi o 29 groszy na benzynie i o 28 groszy na oleju napędowym. Cena maksymalna paliwa będzie ustalana codziennie na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych. Obniżenie akcyzy na ON z 1,16 zł/litr do 28 gorszy na litr pozwoli obniżyć koszty przewoźników. – Podwyżki, jakie zafundował nam kryzys na Bliskim Wschodzie sięgają dużo wyższych kwot niż instrumenty rządowe. VAT jest dla przewoźników neutralny. Dla nas najważniejsza jest cena netto paliwa i tylko to zagadnienie nas interesuje. Jeżeli to się nie zmieni w większym zakresie niż tylko część akcyzy to jest to dla nas nie satysfakcjonujące. Oczekujemy większych działań – mówi prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz.

Przyznaje, że trudno jest oczekiwać deklaracji konkretnych kwot ceny litra paliwa, ale optymalne byłoby, by cena litra nie była wyższa niż 6 złotych. Przeciętny 40-tonowy zestaw zużywa tygodniowo ok. 700 litrów ON.

Stacje benzynowe potrzebują 2 dni na dostosowanie systemów do nowej stawki VAT i akcyzy. MF podlicza, że w wyniku obniżenia podatków utraci 900 mln zł miesięcznie w przypadku obniżki VAT oraz 700 mln zł miesięcznie w przypadku akcyzy.

Dla już poważnie zadłużonego budżetu państwa to duży wysiłek. Po lutym tegoroczny deficyt sięgnął 48,5 mld zł (wykonanie 17,5 proc. planu ustawy budżetowej), gdy przychody wyniosły 12,1 proc. (12,1 proc. planu). Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 r. osiągnęło 1 998,3 mld zł, z czego dług krajowy to ok. 1 595 mld zł, a zagraniczny 403,3 mld zł.

Tymczasem rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow publicznie prognozuje, że cena baryłki ropy sięgnie 150 dol.

Analitycy rynku paliwo obawiają się utrudnień w dostawach. „Poziom zapasów diesla i oleju opałowego w europejskim hubie ARA spadł w skali tygodnia 5 proc. i pozostaje niecałe 4 proc. poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego. Przedłużający się konflikt może jednak znacznie uszczuplić poziom zapasów” ostrzegają eksperci biura Reflex Urszula Cieślak i Rafał Zywert.

Wskazują, że ostatnie tankowce z dieslem z regionu Zatoki Perskiej, które zostały załadowane przed wybuchem wojny, powinny dotrzeć do europejskich portów do 10 kwietnia. „Po tym terminie nie oczekuje się kolejnych dostaw. Z regionu Zatoki Perskiej (zgodnie z informacjami Kpler) w marcu Unia Europejska zaimportowała 1,1 mln ton diesla, co stanowiło blisko 20% całego importu. Znalezienie alternatywy dla dostaw diesla z regionu Zatoki Perskiej może być dla Europy wyzwaniem w najbliższych tygodniach.”