Kontenery nie przypłyną na czas

Zablokowanie portów Zatoki Perskiej poważnie utrudniło funkcjonowanie globalnej siatki morskich połączeń kontenerowych. Rosną ceny i opóźnienia.

Publikacja: 16.03.2026 10:44

Port w Dżuddzie, Arabia Saudyjska, zdjęcie ilustracyjne.

Foto: DP World

Robert Przybylski

Wskaźnik Drewry’s World Container wzrósł w ostatnim tygodniu o 8 proc. do 2123 dolarów za kontener 40-stopowy, głównie ze względu na gwałtowny wzrost stawek na trasie Azja–Europa, a także wzrosty na trasie transpacyficznej. 

W ostatnim tygodniu trasa Azja–Europa odnotowała dwucyfrowy wzrost cen, stawki spot na trasie handlowej Szanghaj–Rotterdam wzrosły o 19 proc. do 2443 dol. za kontener 40-stopowy, a na trasie Szanghaj–Genua o 10 proc. do 3120 dol. za kontener 40-stopowy. 

Więcej rakiet, mniej statków

Według Drewry’s Container Capacity Insight, na trasie Azja–Europa ogłoszono tylko 5 pustych rejsów w tym tygodniu. Tymczasem kilku przewoźników, takich jak MSC i CMA CGM, ogłosiło wyższe stawki FAK obowiązujące od 22 marca. Ponieważ przewoźnicy nadal zarządzają pojemnością, jednocześnie wprowadzając podwyżki stawek, Drewry spodziewa się dalszego wzrostu stawek spot w nadchodzących tygodniach. – Rozkłady rejsów się rozjechały. Większość armatorów przed atakiem na Iran była w trakcie powrotu na Kanał Sueski, z którym znów trzeba się było pożegnać i wrócić na szlak wokół Przylądka Dobrej Nadziei wyjaśnia przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński. 

Kolejowe sprzęgi niezgody
Regulacje Ue
Kolejowe sprzęgi niezgody

Spedytorzy nie spodziewają się szybkiej poprawy sytuacji. – Statki, chociażby projektu Gemini, miały iść via Może Czerwone, jednak zostały cofnięte w wyniku decyzji „bezpieczeństwo ponad wszystko” na trasę dookoła Afryki. Siłą rzeczy spóźnienia tych cofniętych będą sięgały 3-4 tygodni względem pierwotnego planu żeglugi, planowanej przez Kanał Sueski – porównuje Paweł Starosta członek zarządu Forta Logistics. 

Dodaje, że nowa/stara trasa (dookoła Afryki) to nadal te same bolączki z czasów Hutti. – Nie zmieniło się nic, tylko rakiety latają nad głowami większej liczby państw – stwierdza Starosta. 

Zmilitaryzowana Cieśnina Ormuz wstrzymała nie tylko masowce z ropą i gazem, ale i kontenerowce z dostawami do krajów arabskich Zatoki Perskiej, które gros zaopatrzenia otrzymują morzem. – Z formalnego punktu widzenia odstąpiono od realizacji części umów przewozu przywołując klauzule wojenne Reguł Hasko Visbijskich, wprowadzono dodatki paliwowe i inne opłaty. Silą rzeczy dekompozycji uległa globalna siatka połączeń, czego skutkiem są m.in. opóźnienia i zawieszone lub zredukowane zawinięcia do wybranych portów – tłumaczy Tarczyński.

Zapchane porty Afryki

Kontenerowce, które korzystały z przeładunków w krajach Bliskiego Wschodu zostawiły z konieczności część ładunku w portach Afryki Wschodniej, których terminale są zablokowane nadmierną liczbą pojemników. – Są niewydolne, ale nie były planowane do takich obciążeń, bo nie leżały na trasie chińskich oceaników. Nie są i nie były wcześniej w planach światowej siatki połączeń, planowane jako kluczowe, nie były modernizowane ani nie tworzono planów ich modernizacji, bo w założeniu lokalnych potrzeb spełniamy swoją role. Obsługiwały w sposób zadowalające swoje makroregiony – wskazuje członek zarządu Forta Logistics. 

Iran ostrzega, że ropa będzie po 200 dolarów
Morski
Iran ostrzega, że ropa będzie po 200 dolarów

Dla nadawców w tamte regiony to co najmniej duży kłopot. Przykładem może być wysyłka kontenera z Polski do Gambii. Pojemnik wypłynął z DCT w dniu 02 marca na statku APL Singapura. Pierwotnie spodziewany czas dotarcia do Banjul 30 marca. Czas żeglugi 29 dni. Już 10 marca armator zmienił termin dotarcia do portu 16 czerwca. – Transit time to 104 dni!? Do zachodniej Afryki!? Zmiana trasy przewozu. Klient załamany – opisuje kierownik agencji celnej Marek Boniuszko.

Nawet pogoda nie chce ułatwić spedytorom i marynarzom życia. – Statek Barcelona Maersk odnotował 30 dniowe opóźnienie z powodu złej pogody w Zatoce Biskajskiej, która znacząco zakłóciła układ zawinięć statków w portach europejskich – przyznaje zastępca dyrektora Działu Spedycji Morskiej Tirsped Sylwester Twarowski.

Iran ostrzega, że ropa będzie po 200 dolarów
Morski
Iran ostrzega, że ropa będzie po 200 dolarów
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Monopolista żąda kosmicznych stawek za wynajem tankowców
Morski
Monopolista żąda kosmicznych stawek za wynajem tankowców
Rynek tankowców w panice
Morski
Rynek tankowców w panice
Armatorzy już ogłaszają podwyżki
Morski
Armatorzy już ogłaszają podwyżki
