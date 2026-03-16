Kontenery nie przypłyną na czas

Wskaźnik Drewry’s World Container wzrósł w ostatnim tygodniu o 8 proc. do 2123 dolarów za kontener 40-stopowy, głównie ze względu na gwałtowny wzrost stawek na trasie Azja–Europa, a także wzrosty na trasie transpacyficznej.

W ostatnim tygodniu trasa Azja–Europa odnotowała dwucyfrowy wzrost cen, stawki spot na trasie handlowej Szanghaj–Rotterdam wzrosły o 19 proc. do 2443 dol. za kontener 40-stopowy, a na trasie Szanghaj–Genua o 10 proc. do 3120 dol. za kontener 40-stopowy.

Więcej rakiet, mniej statków

Według Drewry’s Container Capacity Insight, na trasie Azja–Europa ogłoszono tylko 5 pustych rejsów w tym tygodniu. Tymczasem kilku przewoźników, takich jak MSC i CMA CGM, ogłosiło wyższe stawki FAK obowiązujące od 22 marca. Ponieważ przewoźnicy nadal zarządzają pojemnością, jednocześnie wprowadzając podwyżki stawek, Drewry spodziewa się dalszego wzrostu stawek spot w nadchodzących tygodniach. – Rozkłady rejsów się rozjechały. Większość armatorów przed atakiem na Iran była w trakcie powrotu na Kanał Sueski, z którym znów trzeba się było pożegnać i wrócić na szlak wokół Przylądka Dobrej Nadziei wyjaśnia przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Spedytorzy nie spodziewają się szybkiej poprawy sytuacji. – Statki, chociażby projektu Gemini, miały iść via Może Czerwone, jednak zostały cofnięte w wyniku decyzji „bezpieczeństwo ponad wszystko” na trasę dookoła Afryki. Siłą rzeczy spóźnienia tych cofniętych będą sięgały 3-4 tygodni względem pierwotnego planu żeglugi, planowanej przez Kanał Sueski – porównuje Paweł Starosta członek zarządu Forta Logistics.