Monopolista żąda kosmicznych stawek za wynajem tankowców

Monopolista na rynku VLCC (Very Large Crude Carrier), Sinokor Merchant Marine, wysłał wyraźny sygnał globalnym brokerom morskim: jego oferta frachtu spot na trasie Bliski Wschód-Chiny (branżowy benchmark TD3C) gwałtownie wzrosła do WS700, poinformował 2 marca Bloomberg.

Reklama Reklama

Nowa stawka stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednim dniem handlowym (27 lutego). Przeliczenie WS700 na kwotę w dolarach oznacza, że ​​koszt transportu baryłki ropy naftowej wyniósł około 20 dol., w porównaniu ze średnią zaledwie 2,50 dol. za baryłkę w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przeliczeniu na czas czarteru (TCE), ​​dzienny koszt wynajmu VLCC osiągnął poziom od 424 000 do 481 000 dolarów. Dane z LSEG (Refinitiv) i giełdy Baltic Exchange potwierdzają tę sytuację, ceny są najwyższe od prawie sześciu lat, od kwietnia 2020 roku.

Monopolista

Jak informowano już wcześniej w kilku artykułach dotyczących agresywnego przez