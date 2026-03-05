Reklama

Informatyzacja logistyki to kwadratura koła

Branża informatyczna wspólnie z finansistami buduje w Polsce silny ekosystem MobilityTech, czyli firm informatycznych wspierających informatyzację branży TSL.

Publikacja: 05.03.2026 11:59

Informatyzacja logistyki to kwadratura koła

Zautomatyzowany magazyn LPP Logistics w Bydgoszczy

Foto: LPP Logistics

Robert Przybylski

Polska ma rozwinięty przemysł informatyczny, podobnie jak branżę logistyczną, jednak nie wyróżnia się ona na tle europejskiej konkurencji korzystaniem z narzędzi informatycznych. Zresztą w całej Europie i na Bliskim Wschodzie jest z tym słabo (w porównaniu np. do przemysłu metalowego). 

Tylko 29 proc. firm logistycznych posługuje się technologiami opartymi na AI do realizacji procesów operacyjnych. Mniej niż jedna czwarta (24 proc.) zdigitalizowała wewnętrzną obsługę dokumentów, a narzędzia do audytu dokumentów i ich zgodności wdrożyła mniej niż połowa (41 proc.). Zaledwie w 39 proc. przedsiębiorstw do komunikacji z zagranicznymi partnerami używa się innych aplikacji niż e-mail, wynika z analizy Deep Current.

Czytaj więcej

Wyprodukowany chorzowskim zakładzie Alstom piętrowy pociąg Corradia wyjeżdża 5 listopada do niemieck
Regulacje Ue
„Made in Europe” omija kolejnictwo

Dyrektor generalny w Komputronik Biznes Paweł Stapf stwierdza, że branża TSL odczuwa potrzebę posiadania najnowszych rozwiązań technologicznych. – Problem tkwi w tym, że koszty operacyjne w logistyce już same w sobie są wysokie, więc część firm próbuje je optymalizować poprzez cięcie wydatków związanych z IT. Powstaje błędny krąg, bo między innymi od stopnia cyfryzacji biznesu zależy jego prosperity – wskazuje Stapf. – Wyjściem jest odpowiednie oszacowanie możliwości i ograniczeń, tak aby mimo skromnego budżetu nie odbierać sobie szansy na ewolucję technologiczną – twierdzi Stapf. 

Jajko czy kura

Stapf podkreśla, że branża logistyczna jest świadoma, że spowolniona transformacja cyfrowa w przekłada się na poważne problemy z efektywnością. Wskazuje, że 57 proc. dyrektorów logistyki zgłosiło opóźnienia w wysyłce w ciągu ostatniego roku, które były bezpośrednio związane z błędami w dokumentach i doprowadziły do zaburzenia całego łańcucha dostaw. 36 proc. respondentów przyznało się do poniesienia grzywien lub kar. Co więcej, 42 proc. przedsiębiorstw utraciło możliwości generowania przychodów, ponieważ ręczne procesy spowolniły onboarding klientów lub uniemożliwiły skalowanie działalności wraz ze wzrostem popytu.

Reklama
Reklama

Tempo automatyzacji w branży TSL można porównać do klasycznego dylematu „jajka czy kura”, uważa szef wzrostu w polskiej firmie Netguru Tomasz Grynkiewicz. – Z jednej strony firmy działają na relatywnie niskich marżach, nawet jednocyfrowych – co ogranicza możliwości czy w ogóle myśl o inwestycji w nowe technologie. Z drugiej strony właśnie brak automatyzacji utrudnia poprawę efektywności operacyjnej i uzyskanie wyższej rentowności. W praktyce oznacza to, że część firm pozostaje w zaklętym kręgu: niskie marże hamują inwestycje, a brak inwestycji utrwala niską produktywność – wskazuje Grynkiewicz. 

Czytaj więcej

Na rynku magazynowym panuje ostrożność
Rynek
Na rynku magazynowym panuje ostrożność

Największą dynamikę dostrzega w segmentach silnie powiązanych z e-commerce, takich jak q-commerce czy rynek KEP. – Tutaj inwestycje w technologie są oczywistością, stały się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Nie wynika to koniecznie z wyższej marżowości, lecz przede wszystkim ze skali operacji i wysokiego poziomu cyfryzacji tych modeli biznesowych. Pracując z firmami z tego obszaru, m.in. przy rozwoju platform dostaw czy integracji systemów przewoźników, obserwujemy że kluczowe są integracje danych, automatyzacja procesów operacyjnych oraz wykorzystanie AI do planowania i prognozowania popytu – wymienia Grynkiewicz. 

Jego firma pracowała m.in. dla platform dostaw na żądanie oraz usług kurierskich jak Żabka Nano, Delivery Hero oraz Vinted Go. 

Wspólnymi siłami

W sektorze TSL marże netto są bardzo niskie – często na poziomie 1–3 proc. – dlatego każda większa inwestycja technologiczna jest postrzegana jako ryzyko – wyjaśnia założyciel Bednarz Ventures Patryk Bednarz. – Naszą ambicją jest zmienić sposób myślenia o innowacji: nie jako o kosztownej transformacji IT, lecz jako o narzędziu do odzyskiwania marży poprzez automatyzację konkretnych procesów operacyjnych z użyciem AI – tłumaczy Bednarz. 

Czytaj więcej

Wyniki koncernów logistycznych pokazują, że Europa jest w stagnacji
Drogowy
Wyniki koncernów logistycznych pokazują, że Europa jest w stagnacji
Reklama
Reklama

Tak powstał wsparty przez DBK i Rohlig Suus Logistics program MobiScale, który jest częścią szerszego modelu budowania projektów dla branży TSL. W pierwszym etapie (inkubacja) zespoły weryfikują problem i budują pierwsze prototypy. W kolejnym (Accelerate) prowadzone są kontrolowane pilotaże w środowisku operacyjnym partnerów branżowych, aby sprawdzić realny wpływ rozwiązania na procesy i KPI. – Najpierw razem z partnerami branżowymi identyfikujemy konkretne problemy operacyjne – np. w obszarach dokumentacji, obsługi zleceń, procesów celnych, back-office czy compliance. Następnie zespoły projektowe budują rozwiązania, których celem jest odzyskanie części marży poprzez redukcję kosztów operacyjnych, skrócenie czasu procesów czy ograniczenie błędów. W praktyce mówimy często o potencjale rzędu ok. 0,2–2 punktów procentowych marży (w danym procesie) – co w branży o tak niskiej rentowności jest bardzo istotną dźwignią ekonomiczną – podkreśla Bednarz. 

Finał pierwszej edycji MobiScale, pierwszego w Polsce programu inkubacyjnego dla sektora transportu, spedycji, logistyki i mobilności, odbył się 25 lutego w Warszawie. Wcześniej, w ciągu dziewięciu tygodni 12 zespołów przeszło przez uporządkowany proces weryfikacji założeń i dopracowywania modeli biznesowych. 

Na scenie zaprezentowano rozwiązania dotyczące m.in.:

- automatyzacji procesów celnych i dokumentacyjnych,

- pełnej automatyzacji procesu ofertowania we frachcie morskim, 

- automatyzacji procesów spedycyjnych w transporcie,

Reklama
Reklama

- usprawnienia zarządzania procesami magazynowymi,

- wykorzystania AI w obszarach back-office i compliance,

- poprawy visibility i kontroli przepływów logistycznych.

Czytaj więcej

Koniec z niskimi cenami frachtu kontenerowego?
Morski
Koniec z niskimi cenami frachtu kontenerowego?

Zwycięzcą pierwszej edycji został projekt CUSTREAM – rozwiązanie wspierające automatyzację procesów celnych stworzone przez Joannę Porath. Zespół otrzymał nagrodę o wartości 40 tys. zł na dalszy rozwój projektu we współpracy z organizatorem programu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

70 lat konwencji CMR i co dalej?
Systemy IT
70 lat konwencji CMR i co dalej?
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Agent AI w logistyce to multiplikator zdolności albo problemów
Systemy IT
Agent AI w logistyce to multiplikator zdolności albo problemów
Gęściej na rynku poboru opłat EETS
Systemy IT
Gęściej na rynku poboru opłat EETS
Jak szkolić armię kierowców?
Systemy IT
Jak szkolić armię kierowców?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama