Informatyzacja logistyki to kwadratura koła

Polska ma rozwinięty przemysł informatyczny, podobnie jak branżę logistyczną, jednak nie wyróżnia się ona na tle europejskiej konkurencji korzystaniem z narzędzi informatycznych. Zresztą w całej Europie i na Bliskim Wschodzie jest z tym słabo (w porównaniu np. do przemysłu metalowego).

Tylko 29 proc. firm logistycznych posługuje się technologiami opartymi na AI do realizacji procesów operacyjnych. Mniej niż jedna czwarta (24 proc.) zdigitalizowała wewnętrzną obsługę dokumentów, a narzędzia do audytu dokumentów i ich zgodności wdrożyła mniej niż połowa (41 proc.). Zaledwie w 39 proc. przedsiębiorstw do komunikacji z zagranicznymi partnerami używa się innych aplikacji niż e-mail, wynika z analizy Deep Current.

Dyrektor generalny w Komputronik Biznes Paweł Stapf stwierdza, że branża TSL odczuwa potrzebę posiadania najnowszych rozwiązań technologicznych. – Problem tkwi w tym, że koszty operacyjne w logistyce już same w sobie są wysokie, więc część firm próbuje je optymalizować poprzez cięcie wydatków związanych z IT. Powstaje błędny krąg, bo między innymi od stopnia cyfryzacji biznesu zależy jego prosperity – wskazuje Stapf. – Wyjściem jest odpowiednie oszacowanie możliwości i ograniczeń, tak aby mimo skromnego budżetu nie odbierać sobie szansy na ewolucję technologiczną – twierdzi Stapf.

Jajko czy kura

Stapf podkreśla, że branża logistyczna jest świadoma, że spowolniona transformacja cyfrowa w przekłada się na poważne problemy z efektywnością. Wskazuje, że 57 proc. dyrektorów logistyki zgłosiło opóźnienia w wysyłce w ciągu ostatniego roku, które były bezpośrednio związane z błędami w dokumentach i doprowadziły do zaburzenia całego łańcucha dostaw. 36 proc. respondentów przyznało się do poniesienia grzywien lub kar. Co więcej, 42 proc. przedsiębiorstw utraciło możliwości generowania przychodów, ponieważ ręczne procesy spowolniły onboarding klientów lub uniemożliwiły skalowanie działalności wraz ze wzrostem popytu.