Koniec z niskimi cenami frachtu kontenerowego?

Ruch statków wokół Półwyspu Arabskiego wczesnym popołudniem 02 marca 2026
Napaść Izraela i USA na Iran bezpośrednio oddziałuje na rynek transportu morskiego, a jej skutki są odczuwalne już teraz. – W segmencie kontenerowym skutki dotyczą przede wszystkim przewozów z i do regionu Bliskiego Wschodu oraz operacji realizowanych przez lokalne huby. Na trasie Europa–Bliski Wschód notowany jest obecnie nawet dwukrotny wzrost stawek frachtowych – informuje dyrektor spedycji morskiej Rohlig Suus Logistics Przemysław Komar.
Jednak przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński zachowuje powściągliwość. – Gorąco było niedawno, Huti ostrzeliwali wytrwale, statki pływały ku Przylądkowi Dobrej Nadziei, a stawki były i tak niskie. Jest duża nadwyżka tonażu i kwestia zasadnicza, jak długo potrwa obecna operacja – zastanawia się Tarczyński.
Ponownie wstrzymany został tranzyt przez Kanał Sueski. – Statki na głównej relacji Chiny–Europa ponownie kierowane są wokół Przylądka Dobrej Nadziei, co wydłuża czas transportu o około 10–14 dni w porównaniu z trasą przez Morze Czerwone – szacuje Komar.
Dodaje, że pojawiają się pierwsze zapowiedzi wzrostów stawek w imporcie z Dalekiego Wschodu do Europy. – Dodatkowym czynnikiem presji cenowej pozostają wahania cen ropy, bezpośrednio związane z blokadą Cieśniny Ormuz, które przekładają się na koszty paliwa i ubezpieczeń. Armatorzy mogą także wprowadzać dodatki związane z podwyższonym ryzykiem operacyjnym – zastrzega dyrektor Rohlig Suus.
Maersk ogłosił „zawieszenie wszystkich przepraw statków przez Cieśninę Ormuz do odwołania”, a także zmianę trasy swoich usług ME11 i MECL wokół Przylądka Dobrej Nadziei, aby ominąć Cieśninę Bab el-Mandab. Zaledwie w zeszłym miesiącu Maersk ogłosił stopniowy powrót niektórych usług na trasę sueską.
Linia MSC Mediterranean Shipping podjęła jeszcze bardziej drastyczne środki, instruując „wszystkie statki MSC obecnie operujące w regionie Zatoki Perskiej, jak również te w drodze”, aby udały się do „wyznaczonych bezpiecznych stref do odwołania”. Firma tymczasowo zawiesiła również wszystkie rezerwacje ładunków na całym świecie do regionu Bliskiego Wschodu.
Niemiecki przewoźnik Hapag-Lloyd poinformował w niedzielę o zawieszeniu wszystkich tranzytów statków przez Cieśninę Ormuz.
CMA CGM wdrożył nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i nakazał wszystkim statkom w Zatoce Perskiej lub zmierzającym do niej udanie się do strefy schronienia, zawiesił tranzyty przez Kanał Sueski i zmienia trasę statków przez Przylądek Dobrej Nadziei. Francuski przewoźnik zapowiada wprowadzenie Dopłaty z tytułu Konfliktów w Sytuacjach Nadzwyczajnych od 2 marca 2026 r., powołując się na zagrożenia bezpieczeństwa związane z eskalacją napięć. Dopłata waha się od 2000 dolarów za kontener 20-stopowy do 4000 dolarów za kontenery chłodnicze i sprzęt specjalny, obejmując ładunki do i z krajów Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego. Dotyczy to nowych rezerwacji, ładunków niewysłanych jeszcze na statek oraz ładunków już przewożonych.
W ostatnim tygodniu lutego wskaźnik Drewry’s World Container spadł o 1% do 1899 dol. za kontener 40-stopowy. Stawki spot na trasach handlowych Azja–Europa nadal spadają, a stawki na trasie Szanghaj–Rotterdam zmalały o 1% do 2094 dol. za kontener 40-stopowy.
Żeglugę w regionie utrudniają znaczne zakłócenia GNSS, powodujące przesunięcia pozycji, anomalie AIS i okresowe osłabienie sygnału.
Towarzystwa ubezpieczeniowe podnoszą stawki z 72-godzinną karencją liczoną od godz. 00:00 1 marca. Poziom ryzyka oceniany jest jako krytyczny.
