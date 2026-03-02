Reklama

Koniec z niskimi cenami frachtu kontenerowego?

Kontenerowce znikają z Morza Czerwonego i Kanału Sueskiego. Dłuższa trasa to wyższe koszty i opóźnienia dostaw.

Publikacja: 02.03.2026 16:34

Koniec z niskimi cenami frachtu kontenerowego?

Ruch statków wokół Półwyspu Arabskiego wczesnym popołudniem 02 marca 2026

Foto: Marine Traffic

Robert Przybylski

Napaść Izraela i USA na Iran bezpośrednio oddziałuje na rynek transportu morskiego, a jej skutki są odczuwalne już teraz. – W segmencie kontenerowym skutki dotyczą przede wszystkim przewozów z i do regionu Bliskiego Wschodu oraz operacji realizowanych przez lokalne huby. Na trasie Europa–Bliski Wschód notowany jest obecnie nawet dwukrotny wzrost stawek frachtowych – informuje dyrektor spedycji morskiej Rohlig Suus Logistics Przemysław Komar. 

Jednak przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński zachowuje powściągliwość. – Gorąco było niedawno, Huti ostrzeliwali wytrwale, statki pływały ku Przylądkowi Dobrej Nadziei, a stawki były i tak niskie. Jest duża nadwyżka tonażu i kwestia zasadnicza, jak długo potrwa obecna operacja – zastanawia się Tarczyński. 

Armatorzy rezygnują z Kanału Sueskiego

Ponownie wstrzymany został tranzyt przez Kanał Sueski. – Statki na głównej relacji Chiny–Europa ponownie kierowane są wokół Przylądka Dobrej Nadziei, co wydłuża czas transportu o około 10–14 dni w porównaniu z trasą przez Morze Czerwone – szacuje Komar. 

Czytaj więcej

Ceny ropy rosną w oczach
Morski
Ceny ropy rosną w oczach

Dodaje, że pojawiają się pierwsze zapowiedzi wzrostów stawek w imporcie z Dalekiego Wschodu do Europy. – Dodatkowym czynnikiem presji cenowej pozostają wahania cen ropy, bezpośrednio związane z blokadą Cieśniny Ormuz, które przekładają się na koszty paliwa i ubezpieczeń. Armatorzy mogą także wprowadzać dodatki związane z podwyższonym ryzykiem operacyjnym – zastrzega dyrektor Rohlig Suus.

Reklama
Reklama

Maersk ogłosił „zawieszenie wszystkich przepraw statków przez Cieśninę Ormuz do odwołania”, a także zmianę trasy swoich usług ME11 i MECL wokół Przylądka Dobrej Nadziei, aby ominąć Cieśninę Bab el-Mandab. Zaledwie w zeszłym miesiącu Maersk ogłosił stopniowy powrót niektórych usług na trasę sueską. 

Linia MSC Mediterranean Shipping podjęła jeszcze bardziej drastyczne środki, instruując „wszystkie statki MSC obecnie operujące w regionie Zatoki Perskiej, jak również te w drodze”, aby udały się do „wyznaczonych bezpiecznych stref do odwołania”. Firma tymczasowo zawiesiła również wszystkie rezerwacje ładunków na całym świecie do regionu Bliskiego Wschodu. 

Czytaj więcej

Najpopularniejszym kierunkiem podróży Amerykanów jest Londyn
Produkty i Usługi
Polska brama dla brytyjskiego e-handlu

Niemiecki przewoźnik Hapag-Lloyd poinformował w niedzielę o zawieszeniu wszystkich tranzytów statków przez Cieśninę Ormuz. 

Słone dopłaty

CMA CGM wdrożył nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i nakazał wszystkim statkom w Zatoce Perskiej lub zmierzającym do niej udanie się do strefy schronienia, zawiesił tranzyty przez Kanał Sueski i zmienia trasę statków przez Przylądek Dobrej Nadziei. Francuski przewoźnik zapowiada wprowadzenie Dopłaty z tytułu Konfliktów w Sytuacjach Nadzwyczajnych od 2 marca 2026 r., powołując się na zagrożenia bezpieczeństwa związane z eskalacją napięć. Dopłata waha się od 2000 dolarów za kontener 20-stopowy do 4000 dolarów za kontenery chłodnicze i sprzęt specjalny, obejmując ładunki do i z krajów Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego. Dotyczy to nowych rezerwacji, ładunków niewysłanych jeszcze na statek oraz ładunków już przewożonych. 

W ostatnim tygodniu lutego wskaźnik Drewry’s World Container spadł o 1% do 1899 dol. za kontener 40-stopowy. Stawki spot na trasach handlowych Azja–Europa nadal spadają, a stawki na trasie Szanghaj–Rotterdam zmalały o 1% do 2094 dol. za kontener 40-stopowy. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Atrakcyjne dla e-handlu południe Europy
Produkty i Usługi
Atrakcyjne dla e-handlu południe Europy

Żeglugę w regionie utrudniają znaczne zakłócenia GNSS, powodujące przesunięcia pozycji, anomalie AIS i okresowe osłabienie sygnału.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podnoszą stawki z 72-godzinną karencją liczoną od godz. 00:00 1 marca. Poziom ryzyka oceniany jest jako krytyczny. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ceny ropy rosną w oczach
Morski
Ceny ropy rosną w oczach
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Pół miliona dolarów nagrody za znalezienie tankowca
Morski
Pół miliona dolarów nagrody za znalezienie tankowca
Izrael sprzedał armatora kontenerowego, ale zbuduje drugiego
Morski
Izrael sprzedał armatora kontenerowego, ale zbuduje drugiego
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Spedytorzy bez państwowej ochrony
Morski
Spedytorzy bez państwowej ochrony
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama