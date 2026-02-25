Pół miliona dolarów nagrody za znalezienie tankowca

Od trzech dni wisi na Linked In ogłoszenie: nagroda 500 000 euro za znalezienie objętego sankcjami bardzo dużego tankowca Omra, dawniej Vani. Właściciel poszukuje statku, który jest objęty sankcjami i pływa z wyłączonymi nadajnikami umożliwiającymi pozycjonowanie jednostki.

Tankowiec ma 300 tys. ton dwt i ostatni sygnał nadał 17 lutego z kotwicowiska Johor u wybrzeży Malezji. W lutym pływał pod flaga Komorów, a wcześniej Gujany.

Należące do amerykańskiego Departamentu Skarbu Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control OFAC) wpisało statek na listę sankcyjną w lipcu 2025 roku. Statek należy prawdopodobnie do Mohammada Hosseina Shamkhaniego, który także znajduje się na liście sankcyjnej.

Foto: Omra

W poście podany jest namiar i pojawiły się pod nim dwie odpowiedzi zainteresowanych osób.