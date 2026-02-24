Branża transportowa walczy o finansowanie infrastruktury

Ponad 40 europejskich organizacji transportowych wspólnie zaapelowało do państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej o przeznaczenie co najmniej 100 miliardów euro na kolejną rundę finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach nadchodzących Wieloletnich Ram Finansowych (WRF).

Konkurencyjność UE

Sygnatariusze przekonują, że transport jest kręgosłupem, czynnikiem umożliwiającym i przyspieszającym rynek wewnętrzny UE. „Jeśli Europa chce zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową i stać się liderem w przejściu na gospodarkę zeroemisyjną, musi zapewnić sprawną sieć transportową, która skutecznie połączy obecne i nowe zakłady produkcyjne z ich rynkami zbytu” podkreślają organizacje transportowe.

Przypominają, że silny i konkurencyjny sektor transportowy jest niezbędny, aby zapewnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Europy, zapewnić jej dostawy surowców krytycznych oraz chronić suwerenność łańcucha dostaw.

Wszystko to zależy od niezawodności sieci infrastruktury, o czym świadczą niedawne raporty Mario Draghiego i Enrico Letty, podkreślające, jak ważna jest sprawnie funkcjonująca europejska sieć transportowa dla napędzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz spójności społecznej i regionalnej.