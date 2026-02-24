Reklama

Branża transportowa walczy o finansowanie infrastruktury

Przewoźnicy przekonują polityków, że powinni zainwestować unijne pieniądze przede wszystkim w infrastrukturę transportową.

Publikacja: 24.02.2026 22:11

Port Gdańsk

Foto: Port Gdańsk

Robert Przybylski

Ponad 40 europejskich organizacji transportowych wspólnie zaapelowało do państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej o przeznaczenie co najmniej 100 miliardów euro na kolejną rundę finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach nadchodzących Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). 

Konkurencyjność UE

Sygnatariusze przekonują, że transport jest kręgosłupem, czynnikiem umożliwiającym i przyspieszającym rynek wewnętrzny UE. „Jeśli Europa chce zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową i stać się liderem w przejściu na gospodarkę zeroemisyjną, musi zapewnić sprawną sieć transportową, która skutecznie połączy obecne i nowe zakłady produkcyjne z ich rynkami zbytu” podkreślają organizacje transportowe. 

Komisja Europejska chce rozwiązać problem braku kierowców zawodowych
Praca w logistyce
Komisja Europejska chce rozwiązać problem braku kierowców zawodowych

Przypominają, że silny i konkurencyjny sektor transportowy jest niezbędny, aby zapewnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Europy, zapewnić jej dostawy surowców krytycznych oraz chronić suwerenność łańcucha dostaw. 

Wszystko to zależy od niezawodności sieci infrastruktury, o czym świadczą niedawne raporty Mario Draghiego i Enrico Letty, podkreślające, jak ważna jest sprawnie funkcjonująca europejska sieć transportowa dla napędzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz spójności społecznej i regionalnej.

Dyrektor generalna stowarzyszenia spedytorów CLECAT Nicolette van der Jagt wskazała, że ​​„strategiczne ambicje Europy, od odporności i mobilności wojskowej po konkurencyjność przemysłu i suwerenność łańcucha dostaw, nie mogą zostać zrealizowane bez silnej i dobrze skomunikowanej sieci transportowej. Instrument „Łącząc Europę” wielokrotnie dowiódł swojej wartości, ale chroniczny nadmiar wniosków pokazuje, że obecny poziom finansowania jest po prostu niewystarczający. Jeśli chcemy prawdziwie konkurencyjnej i bezpiecznej Europy, transport musi być traktowany jako strategiczny priorytet inwestycyjny w kolejnych WRF”. 

Infrastruktura dla paliw alternatywnych

Wspólny list podkreśla, że ​​trwałe inwestycje UE są niezbędne do zapewnienia transgranicznej łączności, infrastruktury podwójnego zastosowania wspierającej zarówno transport cywilny, jak i mobilność wojskową, a także wdrożenia infrastruktury niezbędnej dla pojazdów bezemisyjnych.

Czytaj więcej

Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że długie zestawy mogą bez
Regulacje Ue
Kolejarze nie chcą dłuższych ciężarówek

Dyrektor Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU UE, Raluca Marian, powiedziała: „UE nie jest w stanie zapewnić konkurencyjności, dekarbonizacji i bezpieczeństwa przy niedofinansowanej infrastrukturze transportowej”. 

„Potrzebujemy stałych inwestycji UE w korytarze transgraniczne, gotowość infrastruktury dla pojazdów bezemisyjnych, zwiększenie bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych, a także cyfryzacji i inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych, których same budżety krajowe nie są w stanie zapewnić” – dodała. 

W miarę jak zaostrzają się negocjacje dotyczące długoterminowego budżetu UE, koalicja transportowa ostrzega, że ​​ambicje UE w zakresie konkurencyjności gospodarczej, transformacji klimatycznej i bezpieczeństwa nie zostaną zrealizowane bez znaczącego wzmocnienia finansowania infrastruktury. 

Propozycje 

W propozycji budżetu UE 2028–2034 Komisja zaproponowała duże wzmocnienie Connecting Europe Facility (CEF) – ponad 80 mld euro na infrastrukturę transportową i energetyczną razem, z silnym naciskiem na projekty transgraniczne i bezpieczeństwo energetyczne. 

W CEF 2021–2027 transport ma ok. 25,8 mld euro, a energia 5,8 mld euro, co pokazuje, że historycznie transport dostawał znacząco więcej w tym instrumencie. Jednak walka o fundusze będzie toczyć się między transportem a lobby rolniczym oraz państwami dysponującymi obecnie środkami spójności. 

Czytaj więcej

Ostatnia szansa przed Sławkowem
Szynowy
Ostatnia szansa przed Sławkowem

Polska ma otrzymać ponad 123 mld euro z nowych WRF 2028–2034 (w tym fundusze spójności i CAP), co czyni ją liderem wśród beneficjentów, z kontynuacją autonomii regionalnej w inwestycjach. W CEF jest największym odbiorcą środków transportowych (już w 2021–2027 zdobyła ok. 15% puli, czyli ponad 4 mld zł na 11 projektów), co się utrzyma dzięki wzmocnieniu funduszu (33,9 mld euro na transport + energia). Polska liczy na wsparcie kluczowych projektów jak TEN-T i Rail Baltica. 

Chociaż CEF priorytetowo traktował projekty o wyraźnej wartości dodanej dla UE, popyt stale przewyższał dostępne środki, co pozbawiało kluczowe połączenia transgraniczne i strategiczne korytarze odpowiedniego wsparcia. 

Koalicja argumentuje, że kolejny budżet UE musi łączyć ambicje polityczne z siłą finansową, zapewniając skoordynowany rozwój infrastruktury, większą przepustowość korytarzy i lepszą gotowość do mobilności wojskowej. 

Źródło: rp.pl

