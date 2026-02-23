Kolejarze nie chcą dłuższych ciężarówek

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (ang. Community of European Railway and Infrastructure Companies CER) protestuje przeciwko rewizji dyrektywy o masach i wymiarach samochodów ciężarowych. Chodzi o dopuszczenie przez UE długich zestawów (tzw. EMS, mierzących 25,25 m długości, gdy typowy tir ma 16,5 m długości) w ruchu międzynarodowym.

Ładunki znikną z kolei

We wspólnym oświadczeniu popieranym przez liczne krajowe organizacje i stowarzyszenia, szczególnie ze środowiska przewozów kolejowych CER wyraża zaniepokojenie „przepisami, które mogłyby umożliwić szersze wdrożenie dłuższych i cięższych pojazdów bez odpowiednich zabezpieczeń. Takie działania mogą osłabić konkurencyjność transportu kolejowego, osłabić transport intermodalny i łączony, zwiększyć presję na infrastrukturę drogową oraz przenieść dodatkowe koszty na budżety publiczne” ostrzega środowisko kolejarskie.

CER uważa, że nowelizacja dyrektywy powinna promować synergię między gałęziami transportu i „optymalizować cały system transportowy poprzez bardziej efektywną integrację międzygałęziową”.

Środowiska kolejarskie są zdania, że „rewizja powinna wspierać przejście na pojazdy drogowe o zerowej emisji w sposób w pełni zgodny z europejskimi celami klimatycznymi.”