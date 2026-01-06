Niebezpieczne w transporcie ciężkim ekologiczne wymagania

Zaniepokojenie przedsiębiorców budzi system obniżania mocy silnika, gdy jednostka sterująca silnikiem celowo zmniejsza jego moc lub prędkość obrotową w celu zapewnienia zgodności z wymogami emisji — w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i użytkowania układu SCR wykorzystującego AdBlue.

Reklama Reklama

System ten został wprowadzony przez organy regulacyjne, aby zapewnić, że dźwigi, ciężarówki i ciężkie pojazdy z silnikiem wysokoprężnym nie będą emitować nadmiernej ilości tlenków azotu przez dłuższy czas i nie będą mogły pracować bez końca bez płynu AdBlue.

Niebezpieczny spadek mocy

Istnieje jednak coraz więcej dowodów na utratę mocy przez ciężarówki i dźwigi mobilne w niebezpiecznych sytuacjach na drogach publicznych lub w trakcie pracy. Badania Kanadyjskiego Stowarzyszenia Wynajmu Dźwigów (Canadian Crane Rental Association – CCRA) i ESTA pokazują, że 48% dźwigów i 40% sprzętu transportowego miało problemy związane z płynem AdBlue. 80% z nich wynikało z błędu lub awarii podzespołów, a 73% z nich zagrażało bezpieczeństwu.

Następuje wówczas spadek mocy silnika, przez co żuraw lub samochód nie jest w stanie normalnie pracować. Najczęstszym incydentem była blokada drogi publicznej, w wyniku której prawie połowa respondentów stwierdziła zagrożenie bezpieczeństwa.