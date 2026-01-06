Niebezpieczne w transporcie ciężkim ekologiczne wymagania

Aktualizacja: 07.01.2026 10:56 Publikacja: 06.01.2026 19:52
Przewóz ciężkich urządzeń do budowy instalacji petrochemicznych w Policach w 2021 roku
Foto: Mammoet
Zaniepokojenie przedsiębiorców budzi system obniżania mocy silnika, gdy jednostka sterująca silnikiem celowo zmniejsza jego moc lub prędkość obrotową w celu zapewnienia zgodności z wymogami emisji — w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i użytkowania układu SCR wykorzystującego AdBlue.
System ten został wprowadzony przez organy regulacyjne, aby zapewnić, że dźwigi, ciężarówki i ciężkie pojazdy z silnikiem wysokoprężnym nie będą emitować nadmiernej ilości tlenków azotu przez dłuższy czas i nie będą mogły pracować bez końca bez płynu AdBlue.
Istnieje jednak coraz więcej dowodów na utratę mocy przez ciężarówki i dźwigi mobilne w niebezpiecznych sytuacjach na drogach publicznych lub w trakcie pracy. Badania Kanadyjskiego Stowarzyszenia Wynajmu Dźwigów (Canadian Crane Rental Association – CCRA) i ESTA pokazują, że 48% dźwigów i 40% sprzętu transportowego miało problemy związane z płynem AdBlue. 80% z nich wynikało z błędu lub awarii podzespołów, a 73% z nich zagrażało bezpieczeństwu.
Następuje wówczas spadek mocy silnika, przez co żuraw lub samochód nie jest w stanie normalnie pracować. Najczęstszym incydentem była blokada drogi publicznej, w wyniku której prawie połowa respondentów stwierdziła zagrożenie bezpieczeństwa.
Niewielka liczba respondentów zgłosiła niebezpieczne przerwy w pracach związanych z załadunkiem turbin wiatrowych. – To kwestia budząca ogromne obawy zarówno dla firm dźwigowych, jak i transportu ciężkiego, która doprowadziła do wielu incydentów związanych z bezpieczeństwem. Będziemy kontynuować kampanię i mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się poczynić postępy w tej ważnej sprawie – zaznacza specjalista ds. Polityki ESTA Miguel Florez de la Colina.
Przedsiębiorcy nie są przeciwni stosowaniu SCR. – Chcielibyśmy osiągnąć funkcjonalny system, który w nagłych wypadkach miałby dostępną przez określony czas funkcję nadpisania, aby umożliwić ukończenie transportu, bezpieczne rozładowanie na barce lub ukończenie podnoszenia, a następnie rozwiązanie problemów w bezpiecznym miejscu – stwierdził Hermen Kamp z holenderskiej firmy transportu ponadnormatywnego Mammoet.
Zawodność systemów SCR notowana jest także w dalekodystansowym transporcie drogowym. – Liczba awarii układu SCR rośnie zimą, szczególnie podczas mrozów – przyznaje COO Sachs Trans Łukasz Zawadzki.
Podobne problemy z SCR mają przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2025 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wydała nowe wytyczne dla producentów pojazdów dotyczące systemów SCR, mające na celu ograniczenie nagłych spadków mocy lub wyłączenia silnika.
Wytyczne dotyczą nowych ciężarówek drogowych z roku modelowego 2027 i zalecają aktualizację oprogramowania w istniejących samochodach. Na przykład w przypadku pojazdów nie poruszających się po drogach, początkowy wpływ na wydajność jest opóźniony do 36 godzin, w porównaniu z 4 godzinami wcześniej.
O podobne zmiany zabiega ESTA. AdBlue to mieszanina wody i mocznika stosowana w silnikach Diesla w celu zminimalizowania emisji tlenków azotu (NOx). Reaguje on z NOx w katalizatorze, rozkładając go na azot i parę wodną w procesie znanym jako Selektywna Redukcja Katalityczna (SCR). Mieszanka mocznika i wody może tworzyć w czasie mrozów kryształy i zatykać wtryskiwacze i przewody. Praca w niskich temperaturach, powszechna w ruchu miejskim lub po zimnym rozruchu, pogarsza ten problem.
Różne badania przeprowadzone w Europie wskazują, że znaczny odsetek ciężarówek może mieć niesprawne lub uszkodzone układy, a branża szacuje, że jest to od 10% do mniej niż 25% pojazdów. Warunki ruchu ciężarowego, a zwłaszcza jazda miejska z niskim obciążeniem, mogą przyczyniać się do tych problemów.
Duńskie badanie oszacowało, że 10% floty miało niesprawne układy SCR, podczas gdy inne wykazały, że nawet 20% pojazdów ciężarowych zostało zmanipulowanych. W jednej na dwanaście ciężarówek sprawdzonych przez brytyjską DVSA w 2017 roku wykryto urządzenia manipulacyjne.
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do listopada 2025 roku 33 dowody rejestracyjne pojazdów, w których ujawniono zastosowanie emulatora AdBlue, celem pozorowania prawidłowego działania systemu, pomimo że ten był niesprawny. W ubiegłym roku ujawniono 58 takich przypadków. Używanie takiego urządzenia jest zabronione, a konsekwencją dla kierowcy jest mandat karny w kwocie do 500 zł.
AdBlue kosztuje hurtowo od 1,3 zł za litr (rekord 6-7 zł we wrześniu 2022 roku), przy zużyciu do 2 l/100 km.
