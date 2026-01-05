Reklama

Tramwaje na elektrycznej diecie

Rosnące ceny energii zmuszają miejskie spółki do inwestycji w najnowsze, coraz oszczędniejsze tramwaje, wykorzystujące napędy SiC.

Publikacja: 05.01.2026 12:43

Foto: MPK Poznań

Robert Przybylski

Miasta domagają się elektrycznych napędów Medcom. Tak warunek postawiła Warszawa koreańskiemu Hyundaiowi, Kraków szwajcarskiemu Stadlerowi, Elbląg tureckiej Bozankaya. Pesa standardowo stosuje napędy Medcomu we wszystkich tramwajach, chyba, że zamawiający życzy sobie innego dostawcę. 

Użytkownicy tramwajów twierdzą, że napędy Medcom są najoszczędniejsze. – Średnie zużycie energii elektrycznej w tramwaju Hyundai na jednego pasażera na kilometr jest o około 29 procent mniejsze niż w jednym z nowszych niskopodłogowych wagonów kupionych kilka lat temu – informował w 2020 roku rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. – Tramwaj Hyundai do przewiezienia jednego pasażera na odcinku jednego kilometra w ciągu godziny zużyje 15 watów. Tymczasem osobowe samochody elektryczne potrzebują do tego dwa razy więcej energii – około 30 watów na godzinę – porównywał rzecznik TW. 

Jedyny dostawca

Po dłuższym okresie eksploatacji okazało się, że średnie zużycie energii w warszawskich tramwajach 140N eksploatowanych od 2021 roku jest niższe o prawie 40 proc. niż w pojazdach starszych generacji. Jak podkreśla wiceprezes zarządu Medcom Paweł Choduń, ten imponujący rezultat osiągnięto dzięki połączeniu technologii węglika krzemu (SiC) z innymi rozwiązaniami: superkondensatorowym systemem odzysku energii oraz zaprojektowanym pod kątem optymalizacji zużycia energii systemem TCMS.

Równie duże oszczędności uzyskano w tramwajach Moderus Gamma we Wrocławiu. W testach porównawczych przeprowadzonych na początku 2025 roku przez MPK Wrocław na dystansie ponad 100 000 km zmierzono zużycie energii w czterech różnych seriach tramwajów. Wszystkie były testowane w codziennej eksploatacji, przez kilka tygodni. Podczas gdy w pojazdach wyposażonych w tradycyjną energoelektronikę IGBT różnice między generacjami sięgały 8-9 proc., najnowocześniejsze Moderusy Gamma, z urządzeniami SiC na pokładzie, osiągnęły zużycie energii niższe średnio aż o 30 proc. 

W ostatnich pięciu latach koszty energii elektrycznej wzrosły dwukrotnie do ponad tysiąca zł za MWh, więc samorządy szukają oszczędności i zmniejszają koszty funkcjonowania transportu zbiorowego. Zużycie jest niebagatelne, w samym Gdańsku autobusy i tramwaje konsumują 35 GWh energii rocznie. 

Medcom podał, że w ostatnich siedmiu latach wyprodukował ponad napędy SiC dla ponad 400 tramwajów. – Medcom wciąż jest jedyną firmą na świecie, który produkuje je seryjnie, na tak dużą skalę – podkreśla wiceprezes tej firmy. 

Nad podobnymi rozwiązaniami pracują m.in. ABB, Siemens, Ingeteam i Stadler. 

Odbiorcy od Włoch po Japonię

Około 60 proc. z dotychczas 2000 tramwajów, dostarczonych na podstawie kontraktów Medcomu, to zamówienia na rynek polski. Dzięki kontynuacji współpracy z Pesą i Modertransem rozwiązania Medcomu trafią w najbliższym czasie do kolejnych miast: Chorzowa, Wrocławia, Poznania i Szczecina. 

W trakcie realizacji jest również zamówienie dla tureckiej firmy Bozankaya do Elbląga (kontrakt pomiędzy Bozankayą a Elblągiem został podpisany podczas wrześniowych targów Trako w Gdańsku). Pozostałe dostawy trafiły do Ameryki Północnej (ok. 20 proc. całkowitej sprzedaży) oraz Europy (20 proc.), ale tramwaje z energoelektroniką polskiej produkcji są również eksploatowane w Japonii i Turcji. Do europejskich miast, które coraz śmielej inwestują w SiC, dołączył ostatnio Belgrad, rozpoczęła się także eksploatacja nowego tramwaju w Neapolu. 

Energoelektronika Medcomu w technologii SiC jest stosowana nie tylko w nowych pojazdach — pod koniec października br. MPK Wrocław zaprezentowało pierwszy tramwaj Škoda 19T zmodernizowany przez Saatz, który po niemal 15 latach eksploatacji otrzymał nie tylko nowy wygląd i udogodnienia dla pasażerów, ale również system napędowy Medcom. – Zainstalowaliśmy w naszych urządzeniach ponad 30 tysięcy modułów tranzystorowych SiC, z których znaczna część trafiła właśnie na rynek tramwajowy. Już teraz 70 proc. z wszystkich urządzeń, produkowanych przez nas na rynek transportu publicznego to urządzenia z węglikiem krzemu. Nie mam wątpliwości, że ich udział będzie rósł, ponieważ poza ponadprzeciętną redukcją zużycia energii, technologia ta ma także szereg innych zalet. Jest niezawodna, gwarantuje niższe koszty LCC, zapewnia cichszą pracę i upraszcza czynności utrzymaniowe – wymienia Choduń. 

Advertisement
