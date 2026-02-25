Postępuje konsolidacja branży transportu drogowego

Bieżący rok powinien przynieść dalsze podwyżki cen frachtów, co było odczuwalne w ostatnich miesiącach 2025 r. Zarówno stawki kontraktowe, jak i chwilowe rosły w IV kwartale 2025 r., wskazują analitycy Transport Intelligence.

W listopadzie 2025 r. wielkość handlu detalicznego wzrosła o 2,3 proc. r./r. zarówno w strefie euro, jak i w UE, po skorygowanym wzroście o 1,9 proc. w październiku, wynika z danych Eurostatu. Utrzymujący się popyt konsumpcyjny pomaga wyjaśnić wzrost stawek kontraktowych, ponieważ firmy spodziewają się rosnącej sprzedaży dóbr w nadchodzących miesiącach i podtrzymują kontrakty.

Elastyczność przede wszystkim

Wydaje się, że oczekiwania się spełniają. Liczba ofert ładunków na giełdzie transportowej Timocom była w ostatnim kwartale 2025 r. o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ta sama giełda zanotowała w transporcie krajowym dodanie w ostatnim miesiącu o 430 proc. więcej ładunków niż rok temu. – Pod koniec roku duży udział miały przede wszystkim sezonowe przewozy dóbr konsumpcyjnych i żywności, które wyraźnie wsparły stabilność sektora transportowego. Jednocześnie na giełdzie transportowej widać też spadek niemieckiego eksportu – zastrzega Head of Business Affairs w Timocom Gunnar Gburek.

Gburek uważa, że rok 2026 przyniesie kontynuację napięć na europejskim rynku transportowym. – Cyfryzacja, niedobór kierowców oraz rosnące wymagania bezpieczeństwa będą wpływać na popyt na transport i dostępność ładunków oraz pojazdów. W efekcie wzmocni się rola rozwiązań elastycznych – zarówno na rynku spot, jak i w modelach kontraktowych – uważa Gburek.