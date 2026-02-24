Komisja Europejska chce rozwiązać problem braku kierowców zawodowych

Przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego domagają się przyspieszenie procedur zatrudnienia i legalizacji pobytu kierowców spoza UE. MRPiPS wydało rozporządzenie zawierające wykaz zawodów, w których występują niedobory kadrowe. Jest w nim zawód „kierowca samochodu ciężarowego”.

Rozwiązać problem jednym ruchem

Komisja Europejska planuje odgórnie ułatwić „przyciąganie wykwalifikowanych specjalistów z całego świata”, czyli uporządkować rekrutację kierowców także z krajów trzeciego świata. UE „zdaje sobie sprawę, że sama siła robocza w UE nie jest w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania, co sprawia, że ​​kontrolowana legalna migracja osób poszukujących pracy z państw trzecich stanowi kluczowy element w rozwiązywaniu problemu niedoborów siły roboczej”.

Na zlecenie KE raport przygotowała Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU. Organizacja ostrzega, że sytuacja w Europie pogarsza się, a poziom braku kierowców w 2025 roku wzrósł o 18 000 kierowców w porównaniu do wcześniejszego, co daje łącznie 444 000 nieobsadzonych stanowisk w 2025 roku w UE.

Niedobór jest szczególnie dotkliwy dla operatorów z Polski, Rumunii, Litwy (ponad 15 proc. miejsc pracy nieobsadzonych) i Hiszpanii (do 15 proc. miejsc pracy nieobsadzonych), których floty pokrywają znaczną część operacji międzynarodowych w UE.