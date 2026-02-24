Komisja Europejska chce rozwiązać problem braku kierowców zawodowych

Kierowca za kółkiem ciężarówki
Przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego domagają się przyspieszenie procedur zatrudnienia i legalizacji pobytu kierowców spoza UE. MRPiPS wydało rozporządzenie zawierające wykaz zawodów, w których występują niedobory kadrowe. Jest w nim zawód „kierowca samochodu ciężarowego”.
Komisja Europejska planuje odgórnie ułatwić „przyciąganie wykwalifikowanych specjalistów z całego świata”, czyli uporządkować rekrutację kierowców także z krajów trzeciego świata. UE „zdaje sobie sprawę, że sama siła robocza w UE nie jest w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania, co sprawia, że kontrolowana legalna migracja osób poszukujących pracy z państw trzecich stanowi kluczowy element w rozwiązywaniu problemu niedoborów siły roboczej”.
Na zlecenie KE raport przygotowała Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU. Organizacja ostrzega, że sytuacja w Europie pogarsza się, a poziom braku kierowców w 2025 roku wzrósł o 18 000 kierowców w porównaniu do wcześniejszego, co daje łącznie 444 000 nieobsadzonych stanowisk w 2025 roku w UE.
Niedobór jest szczególnie dotkliwy dla operatorów z Polski, Rumunii, Litwy (ponad 15 proc. miejsc pracy nieobsadzonych) i Hiszpanii (do 15 proc. miejsc pracy nieobsadzonych), których floty pokrywają znaczną część operacji międzynarodowych w UE.
Niemieccy operatorzy również borykają się z wysokim poziomem nieobsadzonych stanowisk, co stanowi kolejną trudność dla branży, ponieważ Niemcy są największym rynkiem pod względem wielkości przewozów drogowych.
Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek uważa, że inicjatywa Komisji Europejskiej stworzenia zunifikowanego rozwiązania dla wszystkich nie jest właściwym kierunkiem, ponieważ w różnych państwach ten deficyty dotyczy innych grup. – W Polsce nie ma większego problemu z zatrudnieniem kierowcy w transporcie krajowym. Sprawa komplikuje się w przewozach międzynarodowych. Potrzebujemy rzetelnych pracowników i dlatego już kilkanaście lat temu zachęciliśmy państwo do wpisania zawodu do nauczania w systemie oświaty. Jednak młodzi nie garną się do zawodu – przyznaje prezes ZMPD.
Zauważa, że przedsiębiorcy sami sprowadzają kandydatów do pracy, głównie z Ukrainy i Białorusi. – Polityka migracyjna Polski nastawiona jest na ograniczanie wjazdu obywateli państw spoza UE. 80 proc. kierowców zagranicznych w przewozach międzynarodowych jest z Białorusi oraz Ukrainy i nic się w tym zakresie nie zmieni w najbliższym czasie – przypuszcza Buczek.
W 2025 roku Biuro Transportu Międzynarodowego wydało 97,8 tys. świadectw kierowcy, o blisko 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Zmalała także (o 5 proc.) do 146 tys. liczba wydanych świadectw kierowcy pozostających w obrocie prawnym, co odpowiada liczbie aktywnych kierowców z obywatelstwem spoza UE.
Buczek przypomina, że poprzednia ekipa rządząca sprawdziła 360 tys. pracowników z różnych państw na świecie. – To nie przełożyło się na spadek zapotrzebowania kierowców w naszej branży. Dlatego jedynym kierunkiem jest promowanie tego zawodu wśród młodzieży – przekonuje prezes ZMPD.
Fundacja Truckers Life przeprowadziła ankietę wśród 777 kierowców zawodowych. Wynika z niej, że mediana zarobków wzrosła w 2025 roku do 9 tys. zł i była blisko dwa razy większa w stosunku do 2017 roku oraz o 13 proc. większa w porównaniu z 2023 rokiem. Autorzy raportu podkreślają, że kierowcy zawodowi należą do lepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce. Mimo to brakuje chętnych, co wynika z nieatrakcyjnych warunków pracy. Z raportu fundacji wynika, że ponad 60 proc. ankietowanych kierowców uważa, że na parkingach jest niebezpiecznie lub bardzo niebezpiecznie. Tylko niespełna 10 proc. uznaje je za bezpieczne.
