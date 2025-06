PKP Cargo znów będzie zwalniać pracowników

Najpóźniej do końca lipca 2025 roku spółka zwolni 1041 pracowników, a do 30 września 2026 roku może zwolnić do 1388 osób. Zwolnienia będą poddane 20-dniowym konsultacjom ze związkami zawodowymi i są jednym z elementów Planu Restrukturyzacyjnego, który zostanie złożony najwcześniej 27 czerwca 2025 roku, informuje spółka w komunikacie.

Giełda zareagowała spadkiem wyceny akcji o 1,5 proc. do 16,02 zł. Akcjonariusze nie są zadowolenie z postępów uzdrawiania spółki, w ostatnim miesiącu wycena zmalała o 8,25 proc.

Prezes spółki tłumaczy zwolnienia pogarszającą się sytuacją rynkową. – Widzimy dużo wyższy spadek przewozów i cen na rynku. Rynek kolejowych przewozów towarowych wyraźnie hamuje w Polsce i większości krajów Europy, co szczególnie widać od początku tego roku – podkreśla prezes PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska – Semail.

W kwietniu przewoźnicy towarowi przewieźli pociągami ponad 17,2 mln ton ładunków, o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Praca przewozowa przekroczyła wartość 4,5 mld tonokilometrów, co oznacza, że była niższa o 10 proc. od wyniku z kwietnia 2024 r.