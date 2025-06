Zielone światło dla przewoźników ukraińskich

- wykonywanie przewozu drogowego rzeczy bez okazania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie, w przypadku o którym mowa w art. 28b ustawy o transporcie drogowym (Załącznik 1 do ustawy o transporcie drogowym, Lp. 2a) – średnio miesięcznie ok. 85 razy, z czego ok. 40 przypadków w stosunku do pojazdów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych;

- wykonywanie przewozu drogowego rzeczy bez zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, w przypadku o którym mowa w art. 28b ustawy o transporcie drogowym albo zgłoszenie danych i informacji niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym (Załącznik 3 do ustawy o transporcie drogowym, Lp. 3.2a) – średnio miesięcznie ok. 450 razy, z czego ok. 360 przypadków w stosunku do pojazdów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych.

Liczy się handel

Komisja Europejska nie uwzględniła argumentów i danych przedstawionych przez stronę polską, żadne inne państwo członkowskie nie przedstawiło podobnych danych i w konsekwencji umowa po jej automatycznym przedłużeniu ma obowiązywać do końca 2025 roku.

Komisarz ds. Zrównoważonego Transportu i Turystyki Unii Europejskiej poinformował, że z danych, którymi dysponuje KE wynika, że umowa doprowadziła do znacznego zwiększenia wielkości wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską z wykorzystaniem transportu drogowego, z korzyścią dla obu stron umowy.

Komisarz stwierdził, że na podstawie dostępnych danych Komisja Europejska nie dostrzega żadnych poważnych i wynikających z umowy zakłóceń na unijnym rynku transportu drogowego towarów. Komisarz w ww. piśmie poinformował również, że żadna ze stron Umowy nie powiadomiła drugiej strony o mocnych i wyraźnych dowodach na istnienie poważnych zakłóceń na jej całym rynku transportu drogowego w wyniku umowy lub że cele umowy nie są już w sposób oczywisty osiągane, w wyniku czego umowa, zgodnie art. 6 ust. 3 w dniu 1 kwietnia br. została automatycznie przedłużona do 31 grudnia 2025 r.