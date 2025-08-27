Reklama

Cel redukcji CO2 w transporcie drogowym nie do zrealizowania

ACEA: Jesteśmy sfrustrowani brakiem holistycznego i pragmatycznego planu polityki transformacji przemysłu motoryzacyjnego.

Publikacja: 27.08.2025 12:18

Mercedes-Benz Trucks

Foto: Mercedes-Benz Trucks

Robert Przybylski

„Strategiczny Dialog na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego, który odbędzie się 12 września, to moment na zmianę kursu. To ostatnia szansa UE, aby dostosowała politykę do dzisiejszych realiów rynkowych, geopolitycznych i gospodarczych. Alternatywą jest ryzyko załamania jednej z najbardziej konkurencyjnych na świecie branż” ostrzegają w liście otwartym do Komisji Europejskiej prezes ACEA Ola Källenius oraz prezes CLEPA Matthias Zink. 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA domagają się od Komisji Europejskiej całościowego podejścia do elektryfikacji transportu drogowego. 

Przegląd przepisów

Przemysłowcy wskazują, że udział w rynku pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami wciąż jest daleki od oczekiwanego: 15% w przypadku samochodów osobowych, 9% w przypadku samochodów dostawczych i 3,5% w przypadku ciężarówek. 

ACEA przekonuje w liście, że „Europejski plan transformacji przemysłu motoryzacyjnego musi wyjść poza idealizm i uwzględnić obecne realia przemysłowe i geopolityczne. Osiągnięcie sztywnych celów dotyczących emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych na lata 2030 i 2035 jest w dzisiejszym świecie po prostu niemożliwe. Zamiast tego, obecna ścieżka redukcji emisji CO2 w transporcie drogowym musi zostać zrewidowana, aby zapewnić, że zrealizuje ona cele klimatyczne UE, a jednocześnie zabezpieczy europejską konkurencyjność przemysłową, spójność społeczną i strategiczną odporność jej łańcuchów dostaw.”

Przedstawiciele koncernów motoryzacyjnych uważają, że przepisy dotyczące emisji CO2 dla ciężarówek i autobusów „muszą zostać poddane przeglądowi tak szybko, jak to możliwe”. Przekonują, że ten segment rynku wymaga solidnych uzasadnień biznesowych dla wszystkich zainteresowanych stron w sektorze komercyjnego transportu drogowego, aby rozpocząć transformację. 

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU od dłuższego czasu apeluje do unijnych polityków o pragmatyzm i wzięcie pod uwagę konsumentów. Przewoźników nie stać na dwa-trzy razy droższe elektryczne ciężarówki. 

Więcej wsparcia z kieszeni podatnika

ACEA przekonuje, że „Komisja musi wreszcie zadbać o to, aby Europa zachowała swoje kluczowe moce produkcyjne i wiedzę technologiczną. Bez polityki wzmacniającej europejską konkurencyjność i utrzymującej produkcję, transformacja grozi wyjałowieniem naszej bazy przemysłowej, narażając innowacje, wysoką jakość zatrudnienia i odporność łańcucha dostaw na ryzyko”.

Branża motoryzacyjna uważa, że „potrzebne są znacznie bardziej ambitne, długoterminowe i spójne zachęty po stronie popytu, w tym niższe koszty energii do ładowania, dopłaty do zakupów, ulgi podatkowe i korzystny dostęp do przestrzeni miejskiej.

Przemysł domaga się neutralności technologicznej i uważa, że neutralność „powinna być podstawową zasadą regulacyjną, która gwarantuje, że wszystkie technologie mogą przyczyniać się do dekarbonizacji”. Uważają, że powinno być miejsce dla „hybryd (plug-in), pojazdów z wydłużonym zasięgiem, pojazdów z wysokowydajnymi silnikami spalinowymi (ICE), wodoru i paliw zdekarbonizowanych”. 

ACEA przewiduje dominującą rolę elektryków. Jest to oczywiste, bowiem przemysł zobowiązał się zainwestować ponad 250 miliardów euro w zieloną transformację do 2030 roku. 

Jednak producenci zauważają słabą stronę elektryfikacji. „Europa stoi w obliczu niemal całkowitego uzależnienia od Azji w zakresie łańcucha wartości akumulatorów” przypomina ACEA. 

 

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Transport Transport Drogowy Organizacje ACEA Motoryzacja Elektromobilność ekologia w transporcie

