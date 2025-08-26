Skąd pieniądze na budowę CPK?

W ostatni piątek, 22 sierpnia, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim o powołaniu Funduszu Kolejowego. – W tym tygodniu przewidziane są spotkania poświęcone szczegółom i jestem dobrej myśli, że niedługo zakończymy rozmowy – przewiduje Malepszak.

Dodaje, że Fundusz Kolejowy ma działać na wzór Krajowego Funduszu Drogowego. – Fundusz Kolejowy to niezbędny mechanizm dla PKP PLK i CPK ten mechanizm zapewni elastyczność realizacji inwestycji – podkreśla podsekretarz stanu w MI.

Fundusz wyczekiwany przez budowlańców

O Funduszu Kolejowym mowa jest od dekad i ma on uniezależnić tempo kolejowych robót od unijnego dofinansowania. Premier Tusk obiecał na kolej 180 mld zł, a firmy budowlane domagają się stabilnego finansowania budowy żelaznych szlaków.

Branża kolejowa szacuje, że Fundusz Kolejowy powinien być zasilany 15-20 mld zł rocznie. Dla części kolejowej CPK, ten fundusz będzie główny źródłem pieniędzy, razem z dofinansowaniem unijnym. MI szacuje, że obecnie projektowana kolejowa część CPK, czyli „Y”, będzie kosztowała niemal 77 mld zł.

Spółka CPK przypomina, że prace budowlane na CPK już się zaczęły, ruszyła budowa mierzącego 4,6 km tunelu dalekobieżnego w łódzkiej Retkini. Wykonawca, spółka PORR, wycenił koszt budowy tunelu na 2,16-2,2 mld zł brutto.