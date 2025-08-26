Skąd pieniądze na budowę CPK?

Aktualizacja: 26.08.2025 16:49 Publikacja: 26.08.2025 11:01
W ostatni piątek, 22 sierpnia, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim o powołaniu Funduszu Kolejowego. – W tym tygodniu przewidziane są spotkania poświęcone szczegółom i jestem dobrej myśli, że niedługo zakończymy rozmowy – przewiduje Malepszak.
Dodaje, że Fundusz Kolejowy ma działać na wzór Krajowego Funduszu Drogowego. – Fundusz Kolejowy to niezbędny mechanizm dla PKP PLK i CPK ten mechanizm zapewni elastyczność realizacji inwestycji – podkreśla podsekretarz stanu w MI.
O Funduszu Kolejowym mowa jest od dekad i ma on uniezależnić tempo kolejowych robót od unijnego dofinansowania. Premier Tusk obiecał na kolej 180 mld zł, a firmy budowlane domagają się stabilnego finansowania budowy żelaznych szlaków.
Branża kolejowa szacuje, że Fundusz Kolejowy powinien być zasilany 15-20 mld zł rocznie. Dla części kolejowej CPK, ten fundusz będzie główny źródłem pieniędzy, razem z dofinansowaniem unijnym. MI szacuje, że obecnie projektowana kolejowa część CPK, czyli „Y”, będzie kosztowała niemal 77 mld zł.
Spółka CPK przypomina, że prace budowlane na CPK już się zaczęły, ruszyła budowa mierzącego 4,6 km tunelu dalekobieżnego w łódzkiej Retkini. Wykonawca, spółka PORR, wycenił koszt budowy tunelu na 2,16-2,2 mld zł brutto.
Cały „Y” czyli trasa łącząca Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem z rozgałęzieniem w Kaliszu będzie miała 480 km. CPK planuje wyłonienie wykonawcy na odcinku Warszawa-Łódź na przełomie 2025 i 2026 roku i zakończenie prac na tym odcinku do grudnia 2032 roku. Pozostałe odcinki Y będą oddawane sukcesywnie do 2035 roku.
Ministerstwo prognozuje, że linia „Y” przewiezie nawet 20 proc. pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce (21 mln ze 111 mln w 2035 roku). Do tej liczby należy dodać 12,9 mln pasażerów pociągów regionalnych, co będzie stanowić 6 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce, której liczba w r. 2035 wyniesie ponad 550 mln osób, z uwzględnieniem pasażerów kolei regionalnej.
Linia „Y” ma priorytet, ale CPK już prowadzi prace przygotowawcze na odcinkach o łącznej długości 880 km i są to: Katowice-Jastrzębie Zdrój – granica państwa (74 km), węzeł CPK – Płock – Grochowalsk – Włocławek (128 km) oraz Grochowalsk – Gdańsk i Grudziądz – Warlubie (225 km).
Spółka CPK już wybrała wariant inwestorski z CPK do Płocka i Lipna z odgałęzieniem do Włocławka. Dla odcinka Lipno – Grudziądz – Gdańsk przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.
Linia Katowice – Ostrawa także jest w przygotowaniu, CPK opracował studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Linia pozwoli na skrócenie czasu przejazdu np. do Pragi z 5:15 godzin do 2:50 godzin, do Budapesztu z 8:20 godzin do 3:50 godzin.
