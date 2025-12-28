Miliony kontenerów na koncie lidera przewozów intermodalnych

Pod koniec grudnia spółka PCC Intermodal przewiozła 4-milionowy kontener. Transport czwartego miliona kontenerów zajął spółce niecałe dwa lata (trzeci milion TEU operator przekroczył w styczniu 2023 roku) zaś pierwszy po dziesięciu latach obecności na rynku (w 2015 roku spółka przewiozła pierwszy milion TEU). Transport drugiego miliona zajął niewiele ponad 4 lata. – Postaramy się, by trend pozostał, by kolejny milion w intermodalu osiągnąć jeszcze szybciej, ale nie będzie to proste – przyznaje dyrektor Obsługi Klienta PCC Intemodal Tomasz Skarżyński.

Tory i terminale

Nadmienia, że potrzebne są inwestycje w infrastrukturę liniową. Zatrudniający pół tysiąca osób PCC Intermodal funkcjonuje na rynku niemal 21 lat. Przez ten czas spółka zrealizowała inwestycje za ponad 150 mln euro, z czego 1/3 (50 mln euro) pochodziła z Funduszy Unijnych. Spółka wybudowała największy operacyjnie terminal przeładunkowy w centralnej Polsce (PCC Kutno Terminal). Zmodernizowała terminale przeładunkowe na Dolnym Śląsku (Brzeg Dolny), Górnym Śląsku (Gliwice), na granicy polsko-niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą oraz uruchomiła depot przeładunkowy na Podkarpaciu (Kolbuszowa).

Sieć terminali pozwoliła zbudować międzynarodową sieć połączeń intermodalnych, która obsługuje transport kontenerów wg regularnych rozkładów i jest dostępna nawet dla małych załadowców. Przewoźnik gwarantuje polskim portom kilka razy dziennie dostęp intermodalny do najważniejszych ekonomicznie regionów kraju. Sieć łączy nadawców i odbiorców w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii i Ukrainie. Na terminalach lądowych własnych i partnerskich, w sieci PCC operator jest w stanie obsłużyć obecnie ponad milion TEU rocznie.

Spółka stała się jednym z największych przewoźników intermodalnych w Polsce. Jak podlicza Urząd Transportu Kolejowego, PCC Intermodal osiągnął w połowie 2025 roku 22,47 proc. udziału w pracy przewozowej kolejowego transportu intermodalnego, o blisko 2 pp. więcej niż na koniec 2024 roku.