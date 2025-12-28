Miliony kontenerów na koncie lidera przewozów intermodalnych

Aktualizacja: 29.12.2025 13:19 Publikacja: 28.12.2025 22:08
Pod koniec grudnia spółka PCC Intermodal przewiozła 4-milionowy kontener. Transport czwartego miliona kontenerów zajął spółce niecałe dwa lata (trzeci milion TEU operator przekroczył w styczniu 2023 roku) zaś pierwszy po dziesięciu latach obecności na rynku (w 2015 roku spółka przewiozła pierwszy milion TEU). Transport drugiego miliona zajął niewiele ponad 4 lata. – Postaramy się, by trend pozostał, by kolejny milion w intermodalu osiągnąć jeszcze szybciej, ale nie będzie to proste – przyznaje dyrektor Obsługi Klienta PCC Intemodal Tomasz Skarżyński.
Nadmienia, że potrzebne są inwestycje w infrastrukturę liniową. Zatrudniający pół tysiąca osób PCC Intermodal funkcjonuje na rynku niemal 21 lat. Przez ten czas spółka zrealizowała inwestycje za ponad 150 mln euro, z czego 1/3 (50 mln euro) pochodziła z Funduszy Unijnych. Spółka wybudowała największy operacyjnie terminal przeładunkowy w centralnej Polsce (PCC Kutno Terminal). Zmodernizowała terminale przeładunkowe na Dolnym Śląsku (Brzeg Dolny), Górnym Śląsku (Gliwice), na granicy polsko-niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą oraz uruchomiła depot przeładunkowy na Podkarpaciu (Kolbuszowa).
Sieć terminali pozwoliła zbudować międzynarodową sieć połączeń intermodalnych, która obsługuje transport kontenerów wg regularnych rozkładów i jest dostępna nawet dla małych załadowców. Przewoźnik gwarantuje polskim portom kilka razy dziennie dostęp intermodalny do najważniejszych ekonomicznie regionów kraju. Sieć łączy nadawców i odbiorców w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii i Ukrainie. Na terminalach lądowych własnych i partnerskich, w sieci PCC operator jest w stanie obsłużyć obecnie ponad milion TEU rocznie.
Spółka stała się jednym z największych przewoźników intermodalnych w Polsce. Jak podlicza Urząd Transportu Kolejowego, PCC Intermodal osiągnął w połowie 2025 roku 22,47 proc. udziału w pracy przewozowej kolejowego transportu intermodalnego, o blisko 2 pp. więcej niż na koniec 2024 roku.
Już w ub. roku PCC Intermodal zdetronizował PKP Cargo, którego udział w pracy przewozowej zmalał do 18,58 proc.
W tym segmencie rynku większą konkurencją od państwowego operatora są prywatne podmioty. Loconi Intermodal przewozi 270 tysięcy TEU rocznie oraz uruchamia średnio 280 pociągów miesięcznie z/do polskich portów na 6 głównych kierunkach. Najnowszą inwestycją Loconi jest terminal w Radomsku.
Kolejny poważny gracz to Clip, który w Swarzędzu ma największy mega-hub logistyczno-produkcyjny w Polsce. Firma buduje wart 100 mln zł terminal w Małaszewiczach i kolejny (blisko dwa razy droższy) w Zabrzu.
W kierunku ukraińskim specjalizuje się Laude Smart Intermodal. Ta spółka, wspólnie z Loconi Intermodal, we współpracy z ukraińskim operatorem oraz PKP LHS (zarządcą infrastruktury kolejowej), uruchomiły pod koniec listopada dla Maersk regularne połączenia intermodalne z terminalu Baltic Hub w Gdańsku na Ukrainę.
W listopadzie 2025 roku spółka uruchomiła połączenie intermodalne z Turcją. Przez ukraiński port w Czarnomorsku pociągi Laude Smart Intermodal wyruszają na turecki brzeg Morza Czarnego lub do należącego do polskiego przewoźnika terminalu kolejowego w Zamościu.
W pierwszej połowie roku koleje przewiozły blisko 864 tys. jednostek intermodalnych, o blisko 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku, podlicza UTK. Udział przewozów intermodalnych w pracy przewozowej stanowił w połowie 2025 roku 16,63 proc., o 4 pp. więcej niż dwa lata wcześniej.
