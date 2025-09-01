Brudne finanse promujące Zielony Ład

Organizacje pozarządowe (NGO) utrzymują, że są głosem społeczeństw i opowiadają się od lat za zakazem sprzedaży samochodów benzynowych. Greenpeace aktywnie działa na rzecz przyspieszenia zakazu sprzedaży nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych, często poprzez wspólne kampanie i inicjatywy europejskie. Transport i Środowisko (T&E) apeluje o zakończenie produkcji i sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi do 2030 roku lub wcześniej.

Działalność na tym polu jest szczególnie widoczna w Niemczech: Friends of the Earth (BUND w Niemczech), Germanwatch, Environmental Action Germany (DUH), Unia Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) i VCD (Verkehrsclub Deutschland) regularnie domagają się wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi w Europie.

Podobne działania prowadzi Inicjatywa Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych, która opowiada się za wiążącym międzynarodowym porozumieniem mającym na celu szybkie wycofanie paliw kopalnych, w tym w transporcie.

Z kolei ActionAid i ponad 20 innych europejskich organizacji pozarządowych prowadzą kampanię, której celem jest wprowadzenie na poziomie UE zakazu reklam paliw kopalnych, samochodów napędzanych paliwami kopalnymi i powiązanego sponsoringu.