Brudne finanse promujące Zielony Ład

Aktualizacja: 02.09.2025 06:44 Publikacja: 01.09.2025 19:05
Foto: Komisja Europejska
Organizacje pozarządowe (NGO) utrzymują, że są głosem społeczeństw i opowiadają się od lat za zakazem sprzedaży samochodów benzynowych. Greenpeace aktywnie działa na rzecz przyspieszenia zakazu sprzedaży nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych, często poprzez wspólne kampanie i inicjatywy europejskie. Transport i Środowisko (T&E) apeluje o zakończenie produkcji i sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi do 2030 roku lub wcześniej.
Działalność na tym polu jest szczególnie widoczna w Niemczech: Friends of the Earth (BUND w Niemczech), Germanwatch, Environmental Action Germany (DUH), Unia Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) i VCD (Verkehrsclub Deutschland) regularnie domagają się wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi w Europie.
Podobne działania prowadzi Inicjatywa Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych, która opowiada się za wiążącym międzynarodowym porozumieniem mającym na celu szybkie wycofanie paliw kopalnych, w tym w transporcie.
Z kolei ActionAid i ponad 20 innych europejskich organizacji pozarządowych prowadzą kampanię, której celem jest wprowadzenie na poziomie UE zakazu reklam paliw kopalnych, samochodów napędzanych paliwami kopalnymi i powiązanego sponsoringu.
350.org promuje wycofywanie inwestycji z sektora paliw kopalnych i wspiera kampanie na rzecz stopniowego wycofywania nowych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi.
Narastają jednak wątpliwości co do legitymacji tych organizacji z powodu ich finansowania przez unijną biurokrację. Europejski Trybunał Obrachunkowy podliczył w ostatnim raporcie, że „w latach 2021–2023 organizacjom pozarządowym przyznano 7,4 mld euro w ramach kluczowych obszarów polityki wewnętrznej UE, takich jak spójność, badania naukowe, migracja i środowisko, z czego 4,8 mld euro przekazała im Komisja, a 2,6 mld euro – państwa członkowskie.”
Kontrolerzy Trybunału podkreślają jednak, że „do danych tych należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ brakuje wiarygodnego oglądu na całość finansowania UE przyznanego organizacjom pozarządowym. Informacje są publikowane w sposób fragmentaryczny, co ogranicza przejrzystość, utrudnia ocenę tego, czy fundusze UE są w nadmiernym stopniu wypłacane niewielkiej liczbie organizacji pozarządowych oraz nie pozwala w pełni sprawdzić, jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe w kształtowaniu polityki UE.”
ETO nie stwierdził żadnych działań niezgodnych z prawem, ale podkreślił zagrożenia dla reputacji i przejrzystości UE, wzywając do reform.
Taxpayers Association of Europe (TAE) złożyło 23 lipca oficjalną skargę przeciwko byłym komisarzom UE Fransowi Timmermansowi i Virginijusowi Sinkevičiusowi, oskarżając ich o nieprzejrzystą i prawdopodobnie niezgodną z prawem alokację funduszy UE dla organizacji pozarządowych w latach 2019–2024. Jednocześnie TAE złożyło w Austrii osobną skargę karną, aby zapewnić przeprowadzenie dochodzenia prawnego w sprawie ujawnionych zarzutów.
Csaba Dömötör, europoseł rządzącej na Węgrzech partii Fidesz, ujawnił, że w latach 2019–2023 Komisja Europejska podpisała co najmniej 37 tys. umów z organizacjami pozarządowymi o łącznej wartości 17 mld euro. „Te organizacje pozarządowe nie reprezentują grup społecznych, lecz promują interesy niewielkiej elity lewicowej” podkreślił Dömötör.
Wskazał, że „Wiele z tych organizacji jest finansowanych przez Komisję Europejską i graczy z zagranicy, ale nie mają lokalnej bazy zwolenników; ich istnienie zależy od woli politycznej, a nie od lokalnie zorganizowanych grup społecznych.”
Pieter Cleppe w artykule dla Warsaw Enterprise Institute przypomniał, że w czerwcu Parlament Europejski powołał specjalną grupę roboczą do zbadania i monitorowania finansowania organizacji pozarządowych. „Przeciw byli centrolewicowi socjaliści i demokraci, fałszywi „liberałowie” z Renew Europe, Zieloni i skrajna lewica zagłosowali przeciwko utworzeniu grupy roboczej powołanej do wyjaśnienia sprawy” wymienia Cleppe.
Komisja Europejska przyznała, że miały miejsce „nieautoryzowane działania lobbingowe” finansowane z pieniędzy europejskich, w szczególności z tak zwanego programu LIFE. „Miało to miejsce podczas poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, kiedy jej wiceprzewodniczącym był holenderski socjalista Frans Timmermans, główny inicjator „zielonego ładu” UE” zauważa Cleppe.
Prezes WEI Tomasz Wróblewski stwierdza, że Organizacje Pozarządowe stały się synonimem organizacji reprezentujących interesy rządu czy Komisji Europejskiej – „nadrządu”.
„Organizacje non-profit dostosowują swoje programy do kryteriów rządowych, zamiast do potrzeb społeczności. Gorzej, wykonują brudną robotę, której zideologizowani urzędnicy państwowi czy Unijni boją się głosić” opisuje Wróblewski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
