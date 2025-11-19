Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem

Aktualizacja: 20.11.2025 07:03 Publikacja: 19.11.2025 17:10
Foto: Poczta Polska
ECOFIN zdecydował o likwidacji zwolnienia celnego do 150 euro od 2026 roku, co oznacza, że każda przesyłka z państwa trzeciego – bez względu na wartość – będzie objęta należnościami celnymi oraz pełną deklaracją celną.
Zmiana przyspiesza elementy EU Customs Reform i ma dostosować system do rosnącej skali e-commerce. Pobór ceł zostanie uruchomiony jeszcze przed startem EU Customs Data Hub (2028). – Decyzja Rady UE o likwidacji progu zwolnienia celnego do 150 euro to jedna z najbardziej znaczących zmian w europejskim handlu internetowym od dekady. W praktyce oznacza to, że od 2026 roku każda przesyłka spoza Unii (nawet ta warta 3 czy 5 euro) będzie podlegała cłu oraz pełnej deklaracji celnej. To koniec modelu „tanich paczek z Azji”, który przez lata napędzał ekspansję Shein, Temu i tysięcy sprzedawców z Chin – uważa prof. UEP i prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.
Czytaj więcej
Od 1 grudnia rusza zbieranie wniosków o refundacje wymiany tachografów. Przewoźnicy mają tylko 2...
Orlen Paczka uważa, że z perspektywy rynku decyzja Unii Europejskiej to przyspieszenie działań, które i tak miały nastąpić. – To bardzo korzystne rozstrzygnięcie, wyrównujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w europejskim e-commerce. Rynek przestanie być obciążony masowym napływem tanich, małych przesyłek pocztowych spoza Unii, często funkcjonujących na preferencyjnych zasadach – wskazuje prezes Orlen Paczka Waldemar Hlebowicz.
Orlen Paczka aktualnie nie obsługuje przesyłek nadawanych bezpośrednio z chińskich platform. – Nie wiadomo, ile przesyłek nadawanych przez polskie lub unijne firmy zawiera wyroby chińskie. Nie wykluczam, że może to być spora liczba – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.
Komisja Europejska szacowała w 2023 roku, że z miliarda zakupów, do 65 proc. takich przesyłek wwożonych do UE było niedoszacowanych. KE oczekuje, że nowy, dostosowany do potrzeb system handlu elektronicznego przyniesie dodatkowe dochody celne w wysokości 1 mld euro rocznie.
Kawa przypuszcza, że zniknie przewaga kosztowa wynikająca z braku dodatkowych należności. – To uderzy przede wszystkim w towary najtańsze, o bardzo niskiej marży, gdzie nawet niewielkie cło i koszt obsługi celnej są w stanie „skonsumować” opłacalność. Jednak nie spodziewałbym się załamania importu z Chin. Te platformy nie działały w Europie „przypadkiem” – ich przewaga wynika z całego łańcucha dostaw, produkcji i skali, których nie da się szybko zastąpić dostawcami lokalnymi – przestrzega prof. UEP.
Czytaj więcej
W pierwszym kwartale 2026 roku CPK zarejestruje spółkę taborową i rozpocznie pozyskiwanie kapitał...
Uważa, że bardziej realny jest scenariusz, w którym wzrost będzie mniejszy, wzrośnie za to selektywność zakupów, nastąpi zmiana struktury koszyka oraz wzrośnie presja na oferowanie magazynów i fulfilmentu na terenie UE. – Te dwie usługi są w ostatnim czasie i tak intensywnie rozwijane – zaznacza Kawa.
Orlen Paczka przewiduje, że zmiana uporządkuje segment cross-border, każda paczka będzie musiała mieć pełną deklarację celną i naliczone opłaty. – To oznacza nie tylko mniejszy dumping cenowy, ale też większą rolę lokalnych i unijnych sprzedawców, których oferta stanie się bardziej konkurencyjna – wskazuje Hlebowicz.
Nie spodziewa się wojny cenowej na rynku kurierskim, który może odczuć malejącą liczbę przesyłek. – Reforma podnosi systemowe koszty obsługi przesyłek spoza UE i wymaga nowych procesów celnych. Konkurencja będzie się toczyć raczej o jakość, szybkość i wygodę dostawy niż o agresywne obniżki stawek – tłumaczy Hlebowicz.
Według komisarza UE ds. ochrony konsumentów – Michaela McGratha w 2023 roku do UE (głównie z Chin) trafiło aż 4,6 mld małych przesyłek. – Jeśli ta liczba zmniejszy się nawet o kilka procent, to firmy kurierskie, które opierają się głównie na obsłudze klientów z Azji, mogą odczuć spadek wolumenów. Z drugiej strony, obsługa celna, integracja danych, zarządzanie należnościami i komunikacja z klientem końcowym to obszary, w których kurierzy mogą zyskać nowe źródła przychodów. Operatorzy, którzy zainwestują w systemy informatyczne i automatyzację obsługi celnej, mogą wzmocnić swoją pozycję – przewiduje prof. UEP.
Wskazuje, że wspomniane miliardy przesyłek będą za chwilę wymagały pełnej dokumentacji celnej. – Po zmianie każde zgłoszenie będzie musiało być przetworzone, a opłata naliczona. Konieczne będzie masowe wykorzystanie zautomatyzowanych systemów predeklaracyjnych, elektronicznych danych od sprzedawców, zintegrowanych API i selektywnej kontroli opartej na analizie ryzyka. Bez tego granice zarówno fizyczne, jak i informatyczne po prostu się zatkają – alarmuje Kawa.
Czytaj więcej
Coraz droższe myto, w które wliczone są emisje CO2, wymusza wzrost cen transportu. Drożyzna może...
Wyzwaniem jest odprawa celna. – Kilka lat temu jedna z międzynarodowych firm kurierskich uruchomiła boty do prowadzenia odpraw celnych, ale szybko okazało się, że system błędnie taryfikował produkty, co w konsekwencji powodowało błędne naliczanie ceł i podatków i operator musiał wyłączyć system – przypomina Gral.
Służby celne państw unijnych obawiają się niewydolności systemów celnych do obsługi na taką skalę przesyłek importowych, co w konsekwencji może spowodować paraliż służb celnych jak i operatorów logistycznych. Już słychać z Brukseli, że podany w komunikacie Rady UE termin jest nierealny. – Dla europejskiego e-commerce to wyraźny sygnał, że era preferencyjnego traktowania tanich przesyłek importowych się kończy. Rosnąca formalizacja procedur sprawi, że przewagę zdobędą firmy, które uporządkują dokumentację, wdrożą automatyzację i zadbają o jakość danych celnych. Podmioty, które tego nie zrobią, muszą liczyć się z większą liczbą kontroli, opóźnieniami i dodatkowymi kosztami obsługi paczek – podsumowuje prezes Globkurier Mateusz Pycia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
ECOFIN zdecydował o likwidacji zwolnienia celnego do 150 euro od 2026 roku, co oznacza, że każda przesyłka z państwa trzeciego – bez względu na wartość – będzie objęta należnościami celnymi oraz pełną deklaracją celną.
Zmiana przyspiesza elementy EU Customs Reform i ma dostosować system do rosnącej skali e-commerce. Pobór ceł zostanie uruchomiony jeszcze przed startem EU Customs Data Hub (2028). – Decyzja Rady UE o likwidacji progu zwolnienia celnego do 150 euro to jedna z najbardziej znaczących zmian w europejskim handlu internetowym od dekady. W praktyce oznacza to, że od 2026 roku każda przesyłka spoza Unii (nawet ta warta 3 czy 5 euro) będzie podlegała cłu oraz pełnej deklaracji celnej. To koniec modelu „tanich paczek z Azji”, który przez lata napędzał ekspansję Shein, Temu i tysięcy sprzedawców z Chin – uważa prof. UEP i prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.
Podczas Konferencji Klimatycznej ONZ COP30 w Belém w Brazylii 5 listopada Unia Europejska potwierdziła cel 90-pr...
Coraz głębszy kryzys europejskiego przemysłu samochodowego i wyśrubowane regulacje ekologiczne doprowadziły do z...
Komisja Europejska zapędziła się w kozi róg tworząc prawa ograniczające emisje CO2. Przemysł uważa, że regulację...
Prawnicy nie wiedzą, jak kwalifikować oraz szacować szkody powstałe w wyniku wieloletniego, transgranicznego kar...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Europosłowie wyjaśniają kto finansuje tzw. organizacje pozarządowe, które promują zielony pogram Komisji Europej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas