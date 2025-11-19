Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem

ECOFIN zdecydował o likwidacji zwolnienia celnego do 150 euro od 2026 roku, co oznacza, że każda przesyłka z państwa trzeciego – bez względu na wartość – będzie objęta należnościami celnymi oraz pełną deklaracją celną.

Zmiana przyspiesza elementy EU Customs Reform i ma dostosować system do rosnącej skali e-commerce. Pobór ceł zostanie uruchomiony jeszcze przed startem EU Customs Data Hub (2028). – Decyzja Rady UE o likwidacji progu zwolnienia celnego do 150 euro to jedna z najbardziej znaczących zmian w europejskim handlu internetowym od dekady. W praktyce oznacza to, że od 2026 roku każda przesyłka spoza Unii (nawet ta warta 3 czy 5 euro) będzie podlegała cłu oraz pełnej deklaracji celnej. To koniec modelu „tanich paczek z Azji”, który przez lata napędzał ekspansję Shein, Temu i tysięcy sprzedawców z Chin – uważa prof. UEP i prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Orlen Paczka uważa, że z perspektywy rynku decyzja Unii Europejskiej to przyspieszenie działań, które i tak miały nastąpić. – To bardzo korzystne rozstrzygnięcie, wyrównujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w europejskim e-commerce. Rynek przestanie być obciążony masowym napływem tanich, małych przesyłek pocztowych spoza Unii, często funkcjonujących na preferencyjnych zasadach – wskazuje prezes Orlen Paczka Waldemar Hlebowicz.

Orlen Paczka aktualnie nie obsługuje przesyłek nadawanych bezpośrednio z chińskich platform. – Nie wiadomo, ile przesyłek nadawanych przez polskie lub unijne firmy zawiera wyroby chińskie. Nie wykluczam, że może to być spora liczba – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.