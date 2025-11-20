Reklama
Rozwiń
Reklama

Jest zielone światło dla ciężkich elektryków i megazestawów

Ambasadorzy UE osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany przepisów określających dopuszczalne masy i wymiary samochodów ciężarowych i autobusów.

Publikacja: 20.11.2025 19:05

Jest zielone światło dla ciężkich elektryków i megazestawów

Foto: Komisja Europejska

Robert Przybylski

Do przełomu w negocjacjach doprowadziła duńska prezydencja. Kraje członkowskie broniły się przed 44-tonowymi zestawami z naciskiem osi napędzanej sięgającym 12,5 tony. Administracje drogowe obawiały się słonych kosztów napraw rujnowanej przez ciężkie pojazdy infrastruktury. 

Megazestawy ponad granicami

Ambasadorzy UE zgodzili się także na bardziej spójne ramy Europejskiego Systemu Modułowego. Chodzi o zestawy o długości całkowitej 25,25 m, które będą mogły poruszać się między krajami. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przypomina, że długie zestawy umożliwią większą wydajność i oszczędność energii tam, gdzie pozwala na to infrastruktura. 

Czytaj więcej

InPost umacnia się w Wielkiej Brytanii
Firmy
InPost umacnia się w Wielkiej Brytanii

Dla spedytorów i nadawców szczególnie istotne jest umożliwienie stosowania długich zestawów w ruchu międzynarodowym. Do tej pory było to możliwe tylko przy osiągnięciu dwustronnych porozumień. O przyjęcie omawianych regulacji IRU zabiega od kilkunastu lat. 

Branża transportu drogowego przyjęła porozumienie z zadowoleniem. – Przełom na szczeblu Coreperu jest następstwem lat trudnych negocjacji i sygnałem, że państwa członkowskie są wreszcie gotowe do dalszych działań – zauważyła dyrektor IRU UE Raluca Marian. 

Reklama
Reklama

Elektryki z dobrodziejstwem inwentarza

Marian wskazuje, że kompromis wprowadza kilka długo oczekiwanych środków mających na celu zwiększenie efektywności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie umożliwienie wdrażania nowych technologii, w tym lepsze warunki dla operacji intermodalnych i transgranicznych, w tym możliwość operowania z większym obciążeniem w przepływach transgranicznych przy użyciu pojazdów bezemisyjnych (ZEV) lub transportu intermodalnego. – Proponowane 44 tony dla pojazdów ZEV dają operatorom w wielu krajach pewność, że będą mogli je wdrażać na dużą skalę bez utraty ładowności lub konkurencyjności – wyjaśnia dyrektor IRU UE. 

Zapewnia, że przepisy pomogą UE osiągnąć cele klimatyczne, jednocześnie zachowując zasadniczą rolę transportu drogowego w logistyce. 

Raluca Marian podkreśla, że przyjęta nowa klauzula reagowania kryzysowego umożliwi elastyczność w sytuacjach kryzysowych i pomoże utrzymać ciągłość łańcuchów dostaw. 

Porozumienie jest obecnie procedowane przez ministrów transportu UE, którzy muszą formalnie przyjąć podejście ogólne Rady. Umożliwi to państwom członkowskim rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim, który przyjął swoje stanowisko rok temu. 

Czytaj więcej

Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem
Regulacje Ue
Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem

IRU wzywa ministrów do niezwłocznego podjęcia działań, co umożliwi rozpoczęcie negocjacji trójstronnych i jak najszybsze osiągnięcie ostatecznego porozumienia. – Cieszymy się, że państwa członkowskie zrozumiały, że muszą działać terminowo i odegrać swoją rolę w tworzeniu odpowiednich warunków działania dla transportu drogowego – zaznacza Marian. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) Motoryzacja Elektromobilność długie zestawy Rada Unii Europejskiej

Do przełomu w negocjacjach doprowadziła duńska prezydencja. Kraje członkowskie broniły się przed 44-tonowymi zestawami z naciskiem osi napędzanej sięgającym 12,5 tony. Administracje drogowe obawiały się słonych kosztów napraw rujnowanej przez ciężkie pojazdy infrastruktury. 

Megazestawy ponad granicami

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem
Regulacje Ue
Cła na chińskie małe paczki wejdą jednak z opóźnieniem
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Komisja Europejska nie zbacza z celu redukcji emisji CO2
Regulacje Ue
Komisja Europejska nie zbacza z celu redukcji emisji CO2
Hutnicy i producenci aut apelują do polityków o opamiętanie
Regulacje Ue
Hutnicy i producenci aut apelują do polityków o opamiętanie
Producenci naczep: Komisja Europejska nas zlikwiduje
Regulacje Ue
Producenci naczep: Komisja Europejska nas zlikwiduje
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Odszkodowania za zmowę producentów ciężarówek utknęły w prawnych zawiłościach
Regulacje Ue
Odszkodowania za zmowę producentów ciężarówek utknęły w prawnych zawiłościach
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama