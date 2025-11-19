Reklama
InPost umacnia się w Wielkiej Brytanii

Umowa InPost z Post Office jest korzystna także dla drugiej strony, która zdobywa dzięki paczkomatom dodatkowy ruch w placówkach.

Publikacja: 19.11.2025 22:40

InPost umacnia się w Wielkiej Brytanii

Wnętrze punktu Post Office

Foto: Wikipedia/My another account

Robert Przybylski

Grupa InPost rozpoczęła współpracę z Post Office – brytyjskim przedsiębiorstwem państwowym, świadczącym usługi pocztowe i posiadającym 11 500 placówek. Pierwsze dwie maszyny Paczkomat InPost zostały już zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield. 

W ramach pilotażu InPost zainstaluje kilkaset paczkomatów przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii. – Dzięki tej współpracy zapewniamy milionom ludzi jeszcze większą wygodę i dostęp do nowoczesnych usług logistycznych. Jednocześnie wspieramy oddziały poczty brytyjskiej, które w trakcie ogólnokrajowego pilotażu zyskają więcej klientów i nowe źródła przychodów – zaznacza założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska. 

Współdzielona sieć

Post Office, mający ponad 11 500 placówek, jest jedną z największych sieci detalicznych w Europie, 99,6% Brytyjczyków mieszka w odległości nie większej niż trzy mile od placówki pocztowej. – Nawiązując współpracę z firmą InPost stawiamy pierwszy krok na rynku automatów paczkowych – przyznaje prezes Post Office Neil Brocklehurst. 

Analitycy rynku kurierskiego tłumaczą, że to typowe współdzielenie zasobów, zbliżone do podejścia Orlen Paczki ze swoją siecią automatów pączkowych. – Post Office zyskuje ruch i przychód z wynajmu lokalizacji, nie ponosząc kosztów infrastruktury – wyjaśnia prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Nie wyklucza, że porozumienie może być początkiem czegoś większego. – Charakter pilotażu sugeruje, że pozostawiono sobie przestrzeń do szerszej współpracy, jeśli efekty będą dobre – uważa Różycki.

Przypomina, że Post Office raczej nie miało realnych planów budowy własnej sieci APM. – Ten model, wydaje się, pozwala im natomiast korzystać z dodatkowego przepływu klientów, bez konieczności angażowania listonoszy w fizyczną obsługę przesyłek – wskazuje prezes LME.

Post Office dysponuje jedną z największych w Wielkiej Brytanii sieci PUDO, która zawsze była otwartą. W 2024 roku korzystali z niej DPD, Evri, Amazon, Parcel Force, Local Collect i Royal Mail. – Mimo to umowa z Post Office to bardzo dobry ruch InPost – ocenia wiceprezes LME Mirek Gral. 

Atrakcyjny brytyjski rynek

Dodaje, że partnerstwo jest bezpiecznym rozwiązaniem dla InPost, które zajęte jest integracją operacyjną firmy Yodel, zakupionej w kwietniu. Zaznacza, że na brytyjskim rynku dużo się dzieje. DHL zakupiło Evri, czyli drugiego gracza na rynku kurierskim, a wszyscy inwestują w automaty paczkowe. – Z naszego raportu opisującego europejskie sieci OOH na koniec 2024 roku wynika, że na początku roku Amazon miał ich 5 tys., Evri 8,3 tys., Qudient 2,1 tys. Royal Mail będzie ich gonił po podpisaniu umowy z Modern Expo, ale potrzeba raczej kilku lat na postawienie 10 tys. maszyn – szacuje Gral. 

W Wielkiej Brytanii, rynku o największym potencjale e-commerce w Europie, InPost ma już 12 000 paczkomatów. Niedawna akwizycja firmy Yodel umożliwiła integrację dostaw do paczkomatów z tradycyjnymi doręczeniami do drzwi. 

Po połączeniu z Yodel Grupa rozszerzyła swoją bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz zwiększyła liczbę punktów OOH z 13 do 16 tysięcy. W III kwartale 2025, sieć InPost liczyła już ponad 17 tys. punktów, w tym ponad 12 tys. paczkomatów.

Tylko w trzecim kwartale 2025 roku InPost UK obsłużył ponad 80 milionów przesyłek, notując 214% wzrost rok do roku. Grupa InPost w Wielkiej Brytanii zajmuje trzecie miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych e-commerce. 

Źródło: rp.pl

