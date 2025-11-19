InPost umacnia się w Wielkiej Brytanii

Grupa InPost rozpoczęła współpracę z Post Office – brytyjskim przedsiębiorstwem państwowym, świadczącym usługi pocztowe i posiadającym 11 500 placówek. Pierwsze dwie maszyny Paczkomat InPost zostały już zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield.

W ramach pilotażu InPost zainstaluje kilkaset paczkomatów przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii. – Dzięki tej współpracy zapewniamy milionom ludzi jeszcze większą wygodę i dostęp do nowoczesnych usług logistycznych. Jednocześnie wspieramy oddziały poczty brytyjskiej, które w trakcie ogólnokrajowego pilotażu zyskają więcej klientów i nowe źródła przychodów – zaznacza założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska.

Współdzielona sieć

Post Office, mający ponad 11 500 placówek, jest jedną z największych sieci detalicznych w Europie, 99,6% Brytyjczyków mieszka w odległości nie większej niż trzy mile od placówki pocztowej. – Nawiązując współpracę z firmą InPost stawiamy pierwszy krok na rynku automatów paczkowych – przyznaje prezes Post Office Neil Brocklehurst.

Analitycy rynku kurierskiego tłumaczą, że to typowe współdzielenie zasobów, zbliżone do podejścia Orlen Paczki ze swoją siecią automatów pączkowych. – Post Office zyskuje ruch i przychód z wynajmu lokalizacji, nie ponosząc kosztów infrastruktury – wyjaśnia prezes Last Mile Experts Marek Różycki.