Trans Polonia podwoi przychody

Trans Polonia koncentrowała się na finalizacji przejęcia Nijman/Zeetank, jednego z największych w Europie operatorów logistycznych, specjalizujących się w obsłudze przemysłu chemicznego Zachodniej. Połączenie nastąpiło 30 września. – To najważniejsze wydarzenie ostatnich lat – dzięki niemu Grupa TPG staje się jednym z największych podmiotów transportowo-logistycznych w Europie, zyskując dostęp do kluczowych portów w strefie ARA, w tym Rotterdamu, a poza nią do portu w Liverpoolu – wymienia prezes zarządu Grupy TPG Dariusz Cegielski.

Reklama Reklama

Kluczowe kraje

Grupa wygenerowała przychody netto na poziomie ponad 162,1 mln zł, co oznacza spadek o 4,2 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Znormalizowana EBITDA wyniosła 16,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr. o 0,2 proc. – Synergie, których się spodziewamy, powinny zacząć być coraz wyraźniej widoczne od kolejnych kwartałach – obiecuje Cegielski.

Kluczowym produktem przewożonym przez Grupę w III kwartale pozostawała płynna chemia, której transport wygenerował 122,9 mln zł, czyli 75,8% całkowitych przychodów. Podobnie jak w poprzednich okresach dominowały operacje realizowane na obszarze Europy Zachodniej – w szczególności w Beneluksie, Hiszpanii i Niemczech.

TPG działa na terenie całej Europy, posiadając 6 lokalizacji operacyjnych – dwie w Polsce oraz oddziały i przedstawicielstwa w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. – Jesteśmy dziś jednym z kluczowych podmiotów w segmencie ADR. Nowa struktura operacyjna umożliwia nam pozyskiwanie kontraktów o większym wolumenie i szerszym zasięgu geograficznym oraz skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby klientów oczekujących kompleksowych, multimodalnych rozwiązań logistycznych – wyjaśnia Cegielski.