Trans Polonia podwoi przychody

Aktualizacja: 27.11.2025 20:46 Publikacja: 27.11.2025 20:01
Foto: Trans Polonia Group
Trans Polonia koncentrowała się na finalizacji przejęcia Nijman/Zeetank, jednego z największych w Europie operatorów logistycznych, specjalizujących się w obsłudze przemysłu chemicznego Zachodniej. Połączenie nastąpiło 30 września. – To najważniejsze wydarzenie ostatnich lat – dzięki niemu Grupa TPG staje się jednym z największych podmiotów transportowo-logistycznych w Europie, zyskując dostęp do kluczowych portów w strefie ARA, w tym Rotterdamu, a poza nią do portu w Liverpoolu – wymienia prezes zarządu Grupy TPG Dariusz Cegielski.
Grupa wygenerowała przychody netto na poziomie ponad 162,1 mln zł, co oznacza spadek o 4,2 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Znormalizowana EBITDA wyniosła 16,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr. o 0,2 proc. – Synergie, których się spodziewamy, powinny zacząć być coraz wyraźniej widoczne od kolejnych kwartałach – obiecuje Cegielski.
Kluczowym produktem przewożonym przez Grupę w III kwartale pozostawała płynna chemia, której transport wygenerował 122,9 mln zł, czyli 75,8% całkowitych przychodów. Podobnie jak w poprzednich okresach dominowały operacje realizowane na obszarze Europy Zachodniej – w szczególności w Beneluksie, Hiszpanii i Niemczech.
TPG działa na terenie całej Europy, posiadając 6 lokalizacji operacyjnych – dwie w Polsce oraz oddziały i przedstawicielstwa w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. – Jesteśmy dziś jednym z kluczowych podmiotów w segmencie ADR. Nowa struktura operacyjna umożliwia nam pozyskiwanie kontraktów o większym wolumenie i szerszym zasięgu geograficznym oraz skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby klientów oczekujących kompleksowych, multimodalnych rozwiązań logistycznych – wyjaśnia Cegielski.
Podkreśla, że opublikowane wyniki za trzeci kwartał nie obejmują jeszcze skonsolidowanych wyników finansowych. – Obserwowane w tym okresie efekty operacyjne wskazują na wyraźne wzmocnienie potencjału Grupy. Gdyby wyniki były już konsolidowane, połączone przychody narastająco nowej Grupy Trans Polonia wyniosłyby ok. 378 mln zł – dodaje prezes Grupy TPG.
Akwizycja Grupy N/Z znacząco wzmacnia pozycję Grupy TPG na europejskim rynku transportu płynnych surowców, ADR i szkła oraz otwiera nowe możliwości rozwoju w segmencie przewozów intermodalnych, kluczowym dla branży chemicznej. Dzięki włączeniu infrastruktury, floty i kompetencji Nijman/Zeetank — w tym dostępu do przeładunków w porcie Rotterdam — skala działalności TPG istotnie rośnie.
Flota Grupy liczy ponad 1000 drogowych jednostek transportowych oraz 530 tankkontenerów, czyniąc ją jednym z największych i najbardziej wyspecjalizowanych operatorów w Europie.
Trans Polonia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. Konkurentami są np. Bertschi AG, Den Hartogh oraz Hoyer.
Europejski rynek przewozów ładunków niebezpiecznych wart był w 2024 roku 237 mld dol., ale według analityków ma dobre perspektywy wzrostu pomimo fatalnej sytuacji europejskiego przemysłu chemicznego. Jego produkcja w 2025 roku zmaleje, nie odbudowała się po pandemii, w stosunku do 2019 roku jest o 18 proc. mniejsza w Niemczech, o 30 proc. w Wielkiej Brytanii i o 12 proc. mniejsza we Francji.
Powodem spadków są: rosnąca konkurencja wyrobów z Chin i wysokie ceny energii, nawet trzykrotnie wyższe niż w USA ii w Chinach.
