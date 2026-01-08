Bloomberg: za próbą przejęcia InPost stoi Brzoska

Aktualizacja: 09.01.2026 02:36 Publikacja: 08.01.2026 16:48
Bloomberg poinformował, że InPost prowadzi rozmowy na temat potencjalnej umowy "weź prywatnie". Według tego źródła, prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska wraz z obecnymi inwestorami PPF Group i Advent International podobno rozważa ruch konsorcjum, który mógłby zmienić przyszłość największego operatora maszyn paczkowych w Europie.
Grupa inwestorów kontroluje już 47,7 procent udziałów w firmie, a kapitalizacja rynkowa przekroczyły 7,2 mld euro. Wszystko wskazuje na to, że celem jest zdjęcie InPost z obrotu.
Prezes spółki kurierskiej Rafał Brzoska wskazując na malejący kurs akcji przyznawał, że inwestorzy nie rozumieją jego działań. Zarazem nie mógł zwiększyć swojego zaangażowania kapitałowego, ponieważ nieustannie spółka dokonywała przejęć lub ogłaszała wyniki i nie było sposobności do zakupu akcji bez ryzyka oskarżenia o wykorzystywanie informacji poufnych. – Potencjalne wycofanie InPostu z giełdy należałoby postrzegać nie tyle w kategoriach inżynierii finansowej, co jako świadome uwolnienie się od ograniczeń wynikających z notowań publicznych. Prywatna struktura właścicielska daje przestrzeń do podejmowania długoterminowych decyzji oraz realizacji strategii konsolidacyjnej bez presji krótkoterminowych oczekiwań rynku. Jeśli ten scenariusz zakończy się sukcesem, będzie to prawdziwy majstersztyk w wydaniu Rafała Brzoski – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki.
Powołano specjalną komisję do rozpatrzenia propozycji, ale nie ma pewności, że to działanie skończy się transakcją. 8 stycznia notowania InPost wzrosły o 3,5 proc. do ponad 14,3 euro.
Aby wymusić wycofanie akcji z giełdy Euronext Amsterdam w ramach typowego scenariusza przejęcia, oferent musi nabyć co najmniej 95 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki i praw głosu, niezależnie od miejsca rejestracji spółki (w przypadku InPost jest to Luksemburg).
Po osiągnięciu progu 95 proc. oferent może albo wnioskować o wycofanie z giełdy Euronext Amsterdam lub rozpocząć procedurę squeeze-out przed Izbą Przedsiębiorstw w Amsterdamie w celu wykupienia pozostałych udziałów mniejszościowych.
Jak wskazuje wiceprezes firmy doradczej Last Mile Experts Mirek Gral, InPost ma bardzo duży potencjał. Szacuje, że przychody grupy mogą wzrosnąć w 2027 roku do 20 mld zł z 11 mld w 2024 roku, a zysk netto do 2 mld zł, przy marży operacyjnej na poziomie 15 proc. – Trend wzrostu popularności APM się umacnia. Konsumenci szukają wygodnych form dostawy, podczas gdy sprzedawcy i firmy kurierskie/pocztowe szukają najtańszej opcji dostarczenia zakupionych towarów – zaznacza Gral.
Kawa przypomina, że InPost ma unikalną, gęstą sieć automatów paczkowych i punktów PUDO, działa w skali międzynarodowej, ma silną markę konsumencką oraz pierwszorzędne kompetencje operacyjne w „ostatniej mili”.
