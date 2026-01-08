Fundusze chcą wykupić InPost, a co z Brzoską?

Aktualizacja: 09.01.2026 02:05 Publikacja: 08.01.2026 11:56
InPost, Advent International oraz PPF odmawiają komentarzy. Nieoficjalnie wiadomo jedynie, że Advent International jest wiodącym podmiotem konsorcjum, które złożyło niewiążącą ofertę wykupu 100% akcji Grupy InPost. W konsorcjum jest także największy udziałowiec grupy, czeski fundusz PPF. – Oferty nabycia 100% akcji nie pojawiają się „sondażowo”. – Jeśli ktoś składa taką propozycję, to znaczy, że postrzega InPost nie jako spółkę wzrostową z giełdy, lecz jako strategiczną infrastrukturę e-commerce w Europie. Kolejna fala konsolidacji to raczej kwestia „kiedy”, a nie „czy” – przekonuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.
Advent zakupił w 2017 roku akcje InPost za prawdopodobnie 700-800 mln euro, a część z nich sprzedał w styczniu 2021 roku na amsterdamskiej giełdzie przy wycenie spółki na poziomie 9,5 mld euro. Konflikt z Allegro zmniejszył wycenę InPost do 6 mld euro, z czego najwyraźniej chcą skorzystać fundusze. – Ogłoszenie zamiaru Advent przejęcia pełnej kontroli nad firmą pokazuje, że możliwe jest wejście do tej samej rzeki dwa razy, pod warunkiem, że zna się jej bieg, aktualność i potencjalne zagrożenia. Jeśli inwestor jest przekonany, że po drugiej stronie rzeki jest żyzna gleba, w tym przypadku dalsza ekspansja na rynki Europy Zachodniej, to kusząca jest perspektywa, że obecna wartość firmy na poziomie 6 mld euro może wygenerować kolejne kilkanaście miliardów – uważa Kawa.
Po dwucyfrowych wzrostach w ostatnich dniach, ceny akcji InPost ustabilizowały się na poziomie 14 euro, co daje 7 mld euro kapitalizacji. Jak wskazuje wiceprezes firmy doradczej Last Mile Experts Mirek Gral, InPost ma bardzo duży potencjał. Szacuje, że przychody grupy mogą wzrosnąć w 2027 roku do 20 mld zł z 11 mld w 2024 roku, a zysk netto do 2 mld zł, przy marży operacyjnej na poziomie 15 proc. – Trend wzrostu popularności APM się umacnia. Konsumenci szukają wygodnych form dostawy, podczas gdy sprzedawcy i firmy kurierskie/pocztowe szukają najtańszej opcji dostarczenia zakupionych towarów – zaznacza Gral.
Kawa przypomina, że InPost ma unikalną, gęstą sieć automatów paczkowych i punktów PUDO, działa w skali międzynarodowej, ma silną markę konsumencką oraz pierwszorzędne kompetencje operacyjne w „ostatniej mili”.
Nic dziwnego, że jest atrakcyjnym kąskiem dla wielu graczy. – Naturalnym kandydatem jest Advent, ale w grze mogą być też inni, np. CVC Capital Partners, EP Group (właściciel Royal Mail, do którego należy GLS) – wymienia Kawa.
Kawa przyznaje, że InPost może być atrakcyjny także dla platform sprzedaży internetowej oraz dużych detalistów. – Sieć OOH to dziś potencjalnie nowa noga biznesu, a nie tylko usługa pomocnicza – tłumaczy Kawa.
Gral uważa, że dzięki innowacji jaką są paczkomaty InPost, najwięcej zyskali konsumenci. – Dzięki dostawom OOH (między innymi do paczkomatów) konsumenci uwolnili się od pewnego rodzaju stresu związanego z przyjazdem kuriera do domu lub firmy. Lata temu pracując w firmie kurierskiej doświadczyłem faktu, że największą grupę reklamacji lub negatywnych opinii klientów było słynne „awizo”. Teraz mamy inne problemy, ale rozwiązanie InPost zrewolucjonizowało nie tylko nasz krajowy sektor KEP, ale rozlało się trendem na całą Europę oraz inne kontynenty – opisuje Gral.
Pytanie co będzie z Brzoską, jeśli zgodzi się na zakup 100% akcji spółki, którą założył i kieruje. Spółka założyciela Rafała Brzoski, A&R Investments posiada 12,49 proc. walorów InPost i jest drugim po PPF największym udziałowcem kurierskiej firmy.
Czy Brzoska pozostanie nadal za jej sterami, ale już jedynie w charakterze wynajętego człowieka, czy będzie jej współwłaścicielem, co da mu mocniejszy głos w sprawach strategii rozwoju? Najbliższe tygodnie zapewne dadzą odpowiedź na to pytanie.
