Fundusze chcą wykupić InPost, a co z Brzoską?

InPost, Advent International oraz PPF odmawiają komentarzy. Nieoficjalnie wiadomo jedynie, że Advent International jest wiodącym podmiotem konsorcjum, które złożyło niewiążącą ofertę wykupu 100% akcji Grupy InPost. W konsorcjum jest także największy udziałowiec grupy, czeski fundusz PPF. – Oferty nabycia 100% akcji nie pojawiają się „sondażowo”. – Jeśli ktoś składa taką propozycję, to znaczy, że postrzega InPost nie jako spółkę wzrostową z giełdy, lecz jako strategiczną infrastrukturę e-commerce w Europie. Kolejna fala konsolidacji to raczej kwestia „kiedy”, a nie „czy” – przekonuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Łakomy kąsek

Advent zakupił w 2017 roku akcje InPost za prawdopodobnie 700-800 mln euro, a część z nich sprzedał w styczniu 2021 roku na amsterdamskiej giełdzie przy wycenie spółki na poziomie 9,5 mld euro. Konflikt z Allegro zmniejszył wycenę InPost do 6 mld euro, z czego najwyraźniej chcą skorzystać fundusze. – Ogłoszenie zamiaru Advent przejęcia pełnej kontroli nad firmą pokazuje, że możliwe jest wejście do tej samej rzeki dwa razy, pod warunkiem, że zna się jej bieg, aktualność i potencjalne zagrożenia. Jeśli inwestor jest przekonany, że po drugiej stronie rzeki jest żyzna gleba, w tym przypadku dalsza ekspansja na rynki Europy Zachodniej, to kusząca jest perspektywa, że obecna wartość firmy na poziomie 6 mld euro może wygenerować kolejne kilkanaście miliardów – uważa Kawa.

Po dwucyfrowych wzrostach w ostatnich dniach, ceny akcji InPost ustabilizowały się na poziomie 14 euro, co daje 7 mld euro kapitalizacji. Jak wskazuje wiceprezes firmy doradczej Last Mile Experts Mirek Gral, InPost ma bardzo duży potencjał. Szacuje, że przychody grupy mogą wzrosnąć w 2027 roku do 20 mld zł z 11 mld w 2024 roku, a zysk netto do 2 mld zł, przy marży operacyjnej na poziomie 15 proc. – Trend wzrostu popularności APM się umacnia. Konsumenci szukają wygodnych form dostawy, podczas gdy sprzedawcy i firmy kurierskie/pocztowe szukają najtańszej opcji dostarczenia zakupionych towarów – zaznacza Gral.

Kawa przypomina, że InPost ma unikalną, gęstą sieć automatów paczkowych i punktów PUDO, działa w skali międzynarodowej, ma silną markę konsumencką oraz pierwszorzędne kompetencje operacyjne w „ostatniej mili”.