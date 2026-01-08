Reklama

Polska przeciw zwiększeniu nacisku osi ciężarówek

Ministerstwo Infrastruktury dopuści do prób na wybranych trasach długie zestawy mierzące ponad 25 metrów.

Publikacja: 08.01.2026 09:06

Długi zestaw mierzący 25,25 m

Enterprise Logistics Długi zestaw mierzący 25,25 m

Długi zestaw mierzący 25,25 m

Foto: Enterprise Logistics

Robert Przybylski

Na Radzie ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Polska poparła 4 grudnia 2025 roku przyjęcie podejścia ogólnego do dyrektywy zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i maksymalnych dopuszczalnych obciążeń niektórych pojazdów drogowych COM(2023)445 w wersji kompromisowej zaproponowanej przez Danię. 

Wersja ta nie dopuszcza podnoszenia maksymalnego nacisku osi napędowej pojazdu ponad 11,5 tony i ogranicza możliwość podniesienia DMC dla pojazdów bezemisyjnych do 46 ton. Przyjęte przepisy nie dopuszczają do ruchu pięcioosiowych zespołów pojazdów o DMC 44 tony przy dopuszczalnym nacisku na oś napędową 12,5 ton. 

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że „od początku prac nad tą rewizją Polska kładła szczególny nacisk na potrzebę ochrony dróg i infrastruktury drogowej przed przyspieszoną degradacją przez pojazdy o podwyższonym DMC (dopuszczalna masa całkowita) i naciskach na osie.” 

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim fakultatywne dopuszczanie do ruchu na swoim terytorium pojazdów o powiększonej długości określanych jako EMS (długość dla EMS1 25,25 m) z określonymi przez to państwo członkowskie parametrami długości i masy. 

Resort stwierdza w liście do redakcji Rzeczpospolitej, że „Ewentualne dopuszczenie przez państwo członkowskie ruchu pojazdów EMS na swoim terytorium będzie oznaczało, że państwo to dopuści także ruch takich pojazdów z krajów sąsiednich, które też taki ruch dopuszczają, ale w oparciu o parametry wymiarów i mas ustalone w państwie przyjmującym.”

Ministerstwo zaznacza, że dopuszczenie na terenie Polski ruchu pojazdów EMS wymaga zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym, które umożliwiłyby wydawanie rozporządzeń, na podstawie których uruchamiane by były programy pilotażowe eksploatacji pojazdów niespełniających parametrów administracyjnych, np. w zakresie długości. „Pojazdy takie mogłyby poruszać się po drogach Polski z parametrami określonymi w takim rozporządzeniu oraz po trasach w nim określonych.” 

Resort przygotowuje nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, która ma pozwolić na wydawania stosownych rozporządzeń. Ministerstwo podkreśla, że „wszelkie decyzje dotyczące parametrów będą podejmowane biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia równowagi pomiędzy poprawą efektywności transportu, bezpieczeństwem ruchu drogowego i ochroną infrastruktury drogowej.” 

Ministerstwo planuje, że „ruch takich pojazdów będzie mógł odbywać się bez zezwolenia, przez określony czas, pod warunkiem, że pojazd ten będzie uczestniczył w programie pilotażowym mającym na celu przeprowadzenie prac badawczych nad zwiększeniem efektywności transportu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.”

O takie próbne jazdy od lat zabiegają spedytorzy (m.in. PISiL) i niektóre firmy transportu drogowego. Wskazują, że takie pojazdy wykorzystywane są w Skandynawii, Niemczech i Czechach.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Infrastruktury Transport Transport Drogowy długie zestawy Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL)
