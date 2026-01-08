Polska przeciw zwiększeniu nacisku osi ciężarówek

Na Radzie ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Polska poparła 4 grudnia 2025 roku przyjęcie podejścia ogólnego do dyrektywy zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i maksymalnych dopuszczalnych obciążeń niektórych pojazdów drogowych COM(2023)445 w wersji kompromisowej zaproponowanej przez Danię.

Wersja ta nie dopuszcza podnoszenia maksymalnego nacisku osi napędowej pojazdu ponad 11,5 tony i ogranicza możliwość podniesienia DMC dla pojazdów bezemisyjnych do 46 ton. Przyjęte przepisy nie dopuszczają do ruchu pięcioosiowych zespołów pojazdów o DMC 44 tony przy dopuszczalnym nacisku na oś napędową 12,5 ton.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że „od początku prac nad tą rewizją Polska kładła szczególny nacisk na potrzebę ochrony dróg i infrastruktury drogowej przed przyspieszoną degradacją przez pojazdy o podwyższonym DMC (dopuszczalna masa całkowita) i naciskach na osie.”

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim fakultatywne dopuszczanie do ruchu na swoim terytorium pojazdów o powiększonej długości określanych jako EMS (długość dla EMS1 25,25 m) z określonymi przez to państwo członkowskie parametrami długości i masy.