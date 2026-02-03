Reklama

Nie będzie połączenia Orlen Paczka z Pocztą Polską

Spółki mają jednego właściciela, ale różne cele i połączenie okazało się niekorzystne przynajmniej dla jednego z podmiotów.

Publikacja: 03.02.2026 10:30

Foto: ORLEN Paczka

Robert Przybylski

Orlen i Poczta Polska poinformowały 2 lutego w lakonicznym komunikacie, o wspólnie podętej decyzji o odstąpieniu od realizacji porozumienia z 26 września 2025 roku dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską. – Gdy we wrześniu komentowałem potencjalne przejęcie Orlen Paczki przez Pocztę Polską, wskazywałem m.in. na ryzyko „równania w dół” ciekawego, dobrze rozwijającego się i innowacyjnego projektu do standardów dużej, restrukturyzowanej organizacji z ogromnym długiem technologicznym, wysokimi kosztami operacyjnymi i kontrowersyjnymi decyzjami strategicznymi (jak współpraca z Temu). Wczorajsze odstąpienie od umowy pokazuje, że skoro do połączenia nie doszło to te ryzyka nie były wcale abstrakcyjne, ale było zapewne ich jeszcze więcej – stwierdza Head of Sales Excellence w Univio Sebastian Błaszkiewicz. 

Połączenie operacyjne wymusiłoby na Orlen Paczka skierowanie personelu do integracji przejmowanej działalności PP i w sumie najwyraźniej okazało się, że byłoby to zbyt ryzykowne dla Orlen Paczki i opóźniło jej rozwój. Spółka w 2025 roku podwoiła liczbę obsługiwanych przesyłek. 

Wzrost organiczny

W styczniowym podsumowaniu 2025 roku Orlen Paczka podkreślała wzrost efektywności działania. – Konsolidacja spółki pozwoliła nam działać szybciej oraz efektywniej rozwijać projekty i rozwiązania IT, skalujące usługę w tempie niespotykanym na rynku. Od początku stawiamy na rozwiązania, które realnie upraszczają procesy po stronie sprzedawców i zwiększają wygodę konsumentów. To podejście przekłada się na rosnącą lojalność użytkowników, którzy wybierają naszą usługę dwukrotnie częściej. Z usług Orlen Paczki skorzystało już ponad 10 milionów klientów – zaznaczał prezes zarządu Orlen Paczki Waldemar Hlebowicz. 

Wskazał przy tym na wyniki raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2025, mówiące że Orlen Paczka od lat jest drugą usługą logistyczną najbardziej motywującą konsumentów do zakupów online. 

Spółka inwestuje także w środkową milę. – Uruchomiliśmy 7 nowych centrów logistycznych, a 4 oddziały przeniesiono do nowoczesnych obiektów, zwiększając stabilność i skalowalność operacji. Sieć dodatkowo wzmocniło uruchomienie kolejnego automatycznego sortera w Sortowni Centralnej oraz nowej sortowni w Sosnowcu. Pozwoliło to zachować wysoką jakość obsługi nawet przy gwałtownych skokach wolumenów. Wskaźnik satysfakcji NPS utrzymuje się na stałym wysokim poziomie 86 punktów – zaznaczył dyrektor marketingu i komunikacji Orlen Paczki Olaf Furmanek. 

Korzyści odniosą tez sklepy internetowe. – Zostaje im realna alternatywa: Orlen Paczka + inni operatorzy zamiast duopolu InPost + Poczta Polska, co zwiększa możliwości negocjacyjne i dywersyfikację ryzyka dostaw – podkreśla Błaszkiewicz. 

Miało być tak ładnie

Porozumienie było szansą na wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami i stworzenie na bazie Orlen Paczki podmiotu, który będzie miał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. – Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z Orlen zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – powiedział we wrześniu prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. 

Wiceprezes last Mile Experts Mirek Gral zastanawia się, czy inwestycją w Orlen Paczka będzie zainteresowany jakiś fundusz lub operator KEP. – Firma rośnie, zdobywa rynek oraz jest pierwszym agnostycznym operatorem na naszym rynku – wymienia Gral.

Jest jeszcze pytanie co dalej z Pocztą Polską. – Odejście od tego scenariusza nie przekreśla jej roli, ale zwiększa presję na przedstawienie wykonalnego planu rozwoju usług KEP. Czy będzie to przyspieszenie transformacji „własnymi siłami”, czy partnerstwa, czy selektywne inwestycje w technologię i operacje? – zastanawia się prof. UE w Poznaniu Arkadiusz Kawa. 

Natomiast Błaszkiewicz zauważa, że rynek kurierski pozostaje mocno spolaryzowany, nie nastąpi także konsolidacja bloku konkurencyjnego wobec InPost. – Dla Orlen pozostaje pytanie o docelową rolę Orlen Paczka w portfelu – zaznacza Błaszkiewicz. 

Poczta Polska ma 20 tys. punktów odbioru paczek, Orlen Paczka ma 15 tys. w tym 8 tys. automatów paczkowych. Orlen jest 100-procentowym udziałowcem spółki Orlen Paczka.

