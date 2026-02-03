Nie będzie połączenia Orlen Paczka z Pocztą Polską

Orlen i Poczta Polska poinformowały 2 lutego w lakonicznym komunikacie, o wspólnie podętej decyzji o odstąpieniu od realizacji porozumienia z 26 września 2025 roku dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską. – Gdy we wrześniu komentowałem potencjalne przejęcie Orlen Paczki przez Pocztę Polską, wskazywałem m.in. na ryzyko „równania w dół” ciekawego, dobrze rozwijającego się i innowacyjnego projektu do standardów dużej, restrukturyzowanej organizacji z ogromnym długiem technologicznym, wysokimi kosztami operacyjnymi i kontrowersyjnymi decyzjami strategicznymi (jak współpraca z Temu). Wczorajsze odstąpienie od umowy pokazuje, że skoro do połączenia nie doszło to te ryzyka nie były wcale abstrakcyjne, ale było zapewne ich jeszcze więcej – stwierdza Head of Sales Excellence w Univio Sebastian Błaszkiewicz.

Połączenie operacyjne wymusiłoby na Orlen Paczka skierowanie personelu do integracji przejmowanej działalności PP i w sumie najwyraźniej okazało się, że byłoby to zbyt ryzykowne dla Orlen Paczki i opóźniło jej rozwój. Spółka w 2025 roku podwoiła liczbę obsługiwanych przesyłek.

W styczniowym podsumowaniu 2025 roku Orlen Paczka podkreślała wzrost efektywności działania. – Konsolidacja spółki pozwoliła nam działać szybciej oraz efektywniej rozwijać projekty i rozwiązania IT, skalujące usługę w tempie niespotykanym na rynku. Od początku stawiamy na rozwiązania, które realnie upraszczają procesy po stronie sprzedawców i zwiększają wygodę konsumentów. To podejście przekłada się na rosnącą lojalność użytkowników, którzy wybierają naszą usługę dwukrotnie częściej. Z usług Orlen Paczki skorzystało już ponad 10 milionów klientów – zaznaczał prezes zarządu Orlen Paczki Waldemar Hlebowicz.

Wskazał przy tym na wyniki raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2025, mówiące że Orlen Paczka od lat jest drugą usługą logistyczną najbardziej motywującą konsumentów do zakupów online.