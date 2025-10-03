Nowa strategia kurierów po połączeniu Orlen Paczka z Pocztą Polską

Wsparte przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęcie współpracy Poczta Polska i Orlen Paczka zmusi do reakcji głównych konkurentów. – InPost koncentruje się na ekspansji zagranicznej, traktując Polskę jako „dojną krowę” w modelu Boston Consulting Group (BCG). Dla niego Allegro ze swoją usługą Allegro Delivery i kończąca się współpraca między firmami to główne wyzwania. Nowy sojusz Poczty i Orlen Paczki raczej nie zmienia strategii InPost – jego priorytetem pozostaje Allegro i rozwój za granicą – uważa analityk Last Mile Delivery Greg Urban.

Prezes Last-Mile Delivery Marek Różycki stwierdza, że kluczowe pytanie brzmi: czy istnieje jakakolwiek konstelacja, w której konkurencja potrafi się realnie zgrupować i stworzyć jednolitą oraz znaczącą alternatywę wobec InPost? – Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to budowa siły wokół Allegro lub ew. Orlen Paczka – wymienia Różycki.

Strefa zmian

Urban wskazuje, że dla Allegro Orlen Paczka to naturalny filar Allegro Delivery. – Nowa współpraca z Pocztą może wzmocnić pozycję OP poprzez szybkie zwiększenie liczby APM-ów. Z drugiej strony ryzykiem są ograniczenia inwestycyjne i techniczne integracje, które mogą otworzyć przestrzeń dla graczy z dużym kapitałem, jak DPD czy DHL – ostrzega Urban. Stwierdza, że Allegro musi pozostać elastyczne i gotowe na korekty strategii.

Rozpatrując DPD Polska analityk Last Mile Delivery przypomina, że firma postawiła na własny model APM-ów obsługiwanych przez aplikację, ale jego popularność wśród klientów okazała się dyskusyjna. – W obliczu skokowego rozwoju sieci Orlen Paczki i jej tańszego modelu logistycznego (mniej przystanków i brak doręczeń pod adres) plany DPD są realnie zagrożone. To moment na poważną rewizję strategii – przypuszcza Urban.