Nowa strategia kurierów po połączeniu Orlen Paczka z Pocztą Polską

Wsparte przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęcie współpracy Poczta Polska i Orlen Paczka zmusi do reakcji głównych konkurentów. – InPost koncentruje się na ekspansji zagranicznej, traktując Polskę jako „dojną krowę” w modelu Boston Consulting Group (BCG). Dla niego Allegro ze swoją usługą Allegro Delivery i kończąca się współpraca między firmami to główne wyzwania. Nowy sojusz Poczty i Orlen Paczki raczej nie zmienia strategii InPost – jego priorytetem pozostaje Allegro i rozwój za granicą – uważa analityk Last Mile Delivery Greg Urban.
Prezes Last-Mile Delivery Marek Różycki stwierdza, że kluczowe pytanie brzmi: czy istnieje jakakolwiek konstelacja, w której konkurencja potrafi się realnie zgrupować i stworzyć jednolitą oraz znaczącą alternatywę wobec InPost? – Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to budowa siły wokół Allegro lub ew. Orlen Paczka – wymienia Różycki.
Urban wskazuje, że dla Allegro Orlen Paczka to naturalny filar Allegro Delivery. – Nowa współpraca z Pocztą może wzmocnić pozycję OP poprzez szybkie zwiększenie liczby APM-ów. Z drugiej strony ryzykiem są ograniczenia inwestycyjne i techniczne integracje, które mogą otworzyć przestrzeń dla graczy z dużym kapitałem, jak DPD czy DHL – ostrzega Urban. Stwierdza, że Allegro musi pozostać elastyczne i gotowe na korekty strategii.
Rozpatrując DPD Polska analityk Last Mile Delivery przypomina, że firma postawiła na własny model APM-ów obsługiwanych przez aplikację, ale jego popularność wśród klientów okazała się dyskusyjna. – W obliczu skokowego rozwoju sieci Orlen Paczki i jej tańszego modelu logistycznego (mniej przystanków i brak doręczeń pod adres) plany DPD są realnie zagrożone. To moment na poważną rewizję strategii – przypuszcza Urban.
Przyznaje, że DPD już doposażył wszystkie APM o klawiaturę PIN-pad, co pozwala na ich używanie bez konieczności posiadania aplikacji, jednak ten ruch rozwiązuje problem techniczny, a nie problem strategiczny. – DPC miało być być graczem nr 2 pod względem APM-ów, ale przy szybko rosnącej konkurencji, niskiej podaży skrytek, wielu przystankach i presji cenowej Allegro problem jest strategiczny nie techniczny – przypomina Urban.
Jako kolejnego gracza rozpatruje DHL eCommerce Polska, który po zakupie udziałów w sieci APM od Cainiao Group ryzykuje alienacją na rynku. – Przy droższym modelu kosztowym i presji cenowej ze strony Allegro, firma może pozostać w tyle wobec konkurencji. Długofalowo konieczna jest korekta strategii, a nawet szukanie współpracy z innymi graczami – nie wyklucza Urban.
Zaznacza, że jeśli Orlen Paczka utrzyma kurs na model otwartej sieci, GLS Poland, FedEx, UPS mają szansę ponownie zaistnieć na rynku. – Dzięki OP mogą zyskać dostęp do gęstej sieci APM-ów, co wypełnia kluczową lukę w ich ofercie. Także w ich przypadku przemyślenie strategii będzie niezbędne przekonuje Urban.
Analityk rynku KEP Tony Jasinski wskazuje, że współpraca Orlen Paczka i Poczta Polska może przemodelować rozkład siła sieci automatów paczkowych. – InPost wzrusza ramionami, ale dla DPD i DHL współpraca Orlen Paczka i Poczty Polskiej jest jak zwrotny moment. Jeśli połączony podmiot otworzy sieć dla światowych gigantów, mogą oni wkroczyć i ukraść widowisko – ostrzega Jasinski.
Polski rynek KEP staje się coraz bardziej złożony i nasycony. – Nowe sojusze, jak Poczty Polskiej i Orlenu mogą przyspieszyć konsolidację rynku, ale tylko wtedy, jeśli będą w stanie optymalnie połączyć skalę, technologię i spójne doświadczenie klienta (CX). Dopiero wtedy może powstać przeciwwaga dla InPost który wydaje się, obecnie kieruje energię na ekspansję zagraniczną – ocenia Różycki.
Na te tematy odbędzie się debata podczas Gali Liderów Logistyki 20 października, połączona z prezentacją Rankingu OOH. Więcej pod linkiem: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/6297-vii-spotkanie-liderow-branzy-tsl
