Odszkodowania za zmowę producentów ciężarówek utknęły w prawnych zawiłościach

Sąd w Amsterdamie zapytał Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jakie prawo należy stosować w sprawach transgranicznych o odszkodowanie za szkody wynikłe ze zmowy cenowej producentów ciężarówek.

Jakie prawo zastosować?

Chodzi zwłaszcza o ustalenie czy prawo UE – szczególnie zasada skuteczności – wymaga, by wieloletnie naruszenie prawa konkurencji (ciągłe działanie kartelu) traktować jako jedno bezprawne działanie, rodzące jedno roszczenie odszkodowawcze dla poszkodowanego (obejmujące kilka transakcji), czy też tę kwalifikację pozostawić prawu krajowemu.

Nie ma także pewności, czy o tej kwalifikacji powinno decydować prawo Unii Europejskiej, czy prawo państwa członkowskiego.

Pytanie dotyczy także wątpliwości, w jakim zakresie należy stosować rozporządzenie Rzym II, jeśli naruszenie miało ciągły charakter i rozpoczęło się przed, a trwało także po wejściu tego rozporządzenia w życie (tj. przed 2009 i po 2009 roku).