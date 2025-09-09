Spedytorzy o zamkniętej granicy: nie czas żałować róż, gdy płoną lasy

Premier Donald Tusk poinformował, że w odpowiedzi na białorusko-rosyjskie manewry wojskowe i coraz większą liczbą prowokacji ze Wschodu, w nocy z czwartku na piątek Polska zamknie granicę z Białorusią.

Na czas manewrów do 16 września zamknięte będą drogowe i kolejowe przejścia graniczne z Białorusią. – Bardzo szkoda, że jako branża zostaliśmy zaskoczeni taką decyzją, bo spowoduje ona poważne zakłócenia w obrocie handlowym i spiętrzenie masy towarowej. Jednak ze względu na polityczne napięcia jest ona jest dla nas zrozumiała. W tym momencie ważniejsze jest bezpieczeństwo kraju i unikanie jakichkolwiek prowokacji – ocenia prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

Dla przedsiębiorców wiadomość o zatrzymaniu ruchu granicznego oznacza spore perturbacje. – To duży kłopot dla przewoźników drogowych, którzy utrzymywali się z obsługi tego kierunku – ocenia wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej Sławomir Kostjan.

W pierwszej połowie roku liczba przekroczeń granicy przez samochody ciężarowe zmalała rok do roku o 17 proc., gdy liczba autobusów wzrosła o 3 proc., zaś pozostałych środków transportu powiększyła się o 5 proc.