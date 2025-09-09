Spedytorzy o zamkniętej granicy: nie czas żałować róż, gdy płoną lasy

Aktualizacja: 09.09.2025 15:59 Publikacja: 09.09.2025 15:34
Wikimapia Koroszczyn
Foto: Wikimapia Koroszczyn
Premier Donald Tusk poinformował, że w odpowiedzi na białorusko-rosyjskie manewry wojskowe i coraz większą liczbą prowokacji ze Wschodu, w nocy z czwartku na piątek Polska zamknie granicę z Białorusią.
Na czas manewrów do 16 września zamknięte będą drogowe i kolejowe przejścia graniczne z Białorusią. – Bardzo szkoda, że jako branża zostaliśmy zaskoczeni taką decyzją, bo spowoduje ona poważne zakłócenia w obrocie handlowym i spiętrzenie masy towarowej. Jednak ze względu na polityczne napięcia jest ona jest dla nas zrozumiała. W tym momencie ważniejsze jest bezpieczeństwo kraju i unikanie jakichkolwiek prowokacji – ocenia prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.
Dla przedsiębiorców wiadomość o zatrzymaniu ruchu granicznego oznacza spore perturbacje. – To duży kłopot dla przewoźników drogowych, którzy utrzymywali się z obsługi tego kierunku – ocenia wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej Sławomir Kostjan.
Foto: Straż Graniczna / Rz
W pierwszej połowie roku liczba przekroczeń granicy przez samochody ciężarowe zmalała rok do roku o 17 proc., gdy liczba autobusów wzrosła o 3 proc., zaś pozostałych środków transportu powiększyła się o 5 proc.
Mniejszy ruch wynika z zamierającej wymiany handlowej, poddanej ograniczeniom pakietów kolejnych sankcji. Przekraczają granicę pojazdy z rejestracjami unijnymi (głownie polskimi), które wjeżdżają do licznych magazynów wokół Brześcia. Tam następuje przeładowanie towaru na pojazdy z rejestracjami białoruskimi lub rosyjskimi. Od czasu napaści Rosji na Ukrainę nie mają one prawa wjeżdżać do UE. – Powrót samochodów do Polski nie będzie problemem, natomiast część zatrudnionych w polskich formach transportowych kierowców to obywatele Białorusi – przypomina Kostjan.
Zamknięta będzie także granica kolejowa, co oznacza utrudnienia w przewozach między UE i Chinami. W pierwszych siedmiu miesiącach roku ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku był o 25,4 proc. mniejszy niż rok wcześniej i sięgnął 170,7 tys. TEU. Główny potok z Chin dociera do Polski, w tym roku było to 138,8 tys. TEU, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Przewozy z Chin do Niemiec zmalały o 68 proc. do 6,1 tys. TEU, zaś do Belgii o 79 proc. do 1,5 tys. TEU. – Nie pozostało nam nic innego jak przyjęcie tego faktu do wiadomości. Mam nadzieję, że zamknięcie nie potraw dłużej niż cztery dni, czyli planowany czas ćwiczeń „Zapad” – stwierdza prezes firmy Symlog, specjalizującej się w kolejowej spedycji ładunków z i do Chin.
Spedytorzy przyjmują widomość ze zrozumieniem. – Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy – stwierdza przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.
