Elektroniczne zezwolenia poprawią kontrolę dostępu do rynku

Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie pełnił funkcję krajowego koordynatora w systemie elektronicznym ECMT Digital System. Do zadań koordynatora należy m.in tworzenie kont dla przewoźników drogowych, kont dla organów kontrolnych oraz przydzielanie przewoźnikom drogowym przyznanych zezwoleń EKMT. Zezwolenia EKMT//CEMT wydaje Biuro Transportu Międzynarodowego, znajdujące się w strukturach GITD.

Reklama Reklama

Elektroniczny system został opracowany przez Międzynarodowe Forum Transportu (ITF). Pierwsze prace związane z wdrożeniem systemu ECMT Digital System w Polsce rozpoczęto w maju 2024 roku. Obejmowały one m.in. testy funkcjonalności systemu. Wdrożenie zakończono 23 października spotkaniem z przedstawicielami Sekretariatu Międzynarodowego Forum Transportu (ITF).

Szybszy obrót i lepsza ochrona

Polska otrzymała na 2025 roku 322 tzw. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT. Z przeliczenia tych zezwoleń bazowych na konkretne kategorie i karnety roczne wynika łączna pula 4 308 zezwoleń EKMT/CEMT udostępnionych polskim przedsiębiorcom transportowym na 2024 roku. Na pojazdy klasy Euro V przypada 500 zezwoleń i 3808 na samochody klasy Euro VI.

Radca prezesa ZMPD Tadeusz Wilk szacuje, że z zezwoleń CEMT korzysta ok. tysiąca polskich przedsiębiorców. Dyrektor biura Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów Podlasie w Siedlcach Mariusz Biernacki wyjaśnia, że polscy przewoźnicy wykorzystują zezwolenia CEMT głównie w transporcie pomiędzy Włochami a Rosją. – Elektroniczny system pozwoli skrócić obrót zezwoleniem do minut, gdy przewóz papierowej wersji np. do Włoch zajmował do trzech dni – szacuje Biernacki.