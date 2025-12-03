Elektroniczne zezwolenia poprawią kontrolę dostępu do rynku

Aktualizacja: 03.12.2025 14:45 Publikacja: 03.12.2025 11:09
Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie pełnił funkcję krajowego koordynatora w systemie elektronicznym ECMT Digital System. Do zadań koordynatora należy m.in tworzenie kont dla przewoźników drogowych, kont dla organów kontrolnych oraz przydzielanie przewoźnikom drogowym przyznanych zezwoleń EKMT. Zezwolenia EKMT//CEMT wydaje Biuro Transportu Międzynarodowego, znajdujące się w strukturach GITD.
Elektroniczny system został opracowany przez Międzynarodowe Forum Transportu (ITF). Pierwsze prace związane z wdrożeniem systemu ECMT Digital System w Polsce rozpoczęto w maju 2024 roku. Obejmowały one m.in. testy funkcjonalności systemu. Wdrożenie zakończono 23 października spotkaniem z przedstawicielami Sekretariatu Międzynarodowego Forum Transportu (ITF).
Polska otrzymała na 2025 roku 322 tzw. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT. Z przeliczenia tych zezwoleń bazowych na konkretne kategorie i karnety roczne wynika łączna pula 4 308 zezwoleń EKMT/CEMT udostępnionych polskim przedsiębiorcom transportowym na 2024 roku. Na pojazdy klasy Euro V przypada 500 zezwoleń i 3808 na samochody klasy Euro VI.
Radca prezesa ZMPD Tadeusz Wilk szacuje, że z zezwoleń CEMT korzysta ok. tysiąca polskich przedsiębiorców. Dyrektor biura Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów Podlasie w Siedlcach Mariusz Biernacki wyjaśnia, że polscy przewoźnicy wykorzystują zezwolenia CEMT głównie w transporcie pomiędzy Włochami a Rosją. – Elektroniczny system pozwoli skrócić obrót zezwoleniem do minut, gdy przewóz papierowej wersji np. do Włoch zajmował do trzech dni – szacuje Biernacki.
Dodaje, że w przypadku przewozu towaru przeznaczonego dla odbiorców w Rosji, mając CEMT rosyjski nie trzeba kupować zezwolenia białoruskiego, co oznacza dla przewoźnika 200 euro oszczędności. Biernacki ma nadzieję, że elektroniczny system przyczyni się do lepszej ochrony polskiego rynku.
Prezes ZMPD Jan Buczek przypomina, że poziom falsyfikacji zezwoleń CEMT przez pozaunijnych przewoźników osiągnął już taką skalę, że znacząca część z nich wchodziła na zastrzeżone dla unijnych firm rodzaje przewozów w UE. – Brak możliwości elektronicznej kontroli nad liczbą i sposobem wykorzystania zezwoleń uniemożliwiał skuteczną ochronę rynku. Z tego powodu byliśmy bliscy decyzji wystąpienia z EKMT, żeby spowodować przemyślenie zasad funkcjonowania systemu. Powstrzymali nas przewoźnicy, bo dla nich byłby to zbyt dolegliwy instrument. Dlatego możliwość elektronicznej kontroli jest arcyważna – podkreśla prezes ZMPD.
Sceptyczny co do ochrony rynku jest prezes Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu Rafał Mekler. – Elektroniczna kontrola nie zmieni wiele w ochronie polskiego rynku przed konkurencją ukraińskich przewoźników, ponieważ i tak musieli wpisywać numer EKMT do polskiego systemu SENT – zaznacza Mekler.
System zezwoleń EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, ang. ECMT) powstał w 1974 roku, kiedy 1 stycznia wprowadzono wielostronne zezwolenia na międzynarodowe przewozy drogowe, po latach dyskusji w ramach konferencji. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (EKMT/CEMT) została powołana w październiku 1953 roku na mocy Protokołu podpisanego w Brukseli 17 października 1953 r., jako forum do koordynacji polityk transportowych w Europie.
W 2025 roku Białoruś otrzymała 2992 zezwolenia (w tym 1970 dla Euro V), Niemcy 1540 długoterminowych (w tym 1280 dla pojazdów Euro V) i 1560 krótkoterminowych (w tym 720 dla Euro V), Rumunia 2314 (w tym 900 dla Euro V), Rosja 164 (w tym 150 klasy Euro V), Ukraina jest prawdziwą potęgą, ma ich 4790 (w tym 1290 klasy Euro V). Od 2026 roku zezwolenia EKMT/CEMT będą miały formę cyfrową.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 27 listopada nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw, która wprowadziła m.in. elektroniczną kontrolę zezwoleń CEMT.
