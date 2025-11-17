Kolejne dwa terminale otwarte na granicy z Białorusią

Aktualizacja: 18.11.2025 03:04 Publikacja: 17.11.2025 12:00
Terminal Bobrowniki otwarty 17 XI 2025 roku
Foto: KAS
17 listopada ruszyły przejazdy ciężarówek przez przejście graniczne w Bobrownikach. Ruch towarowy jest możliwy tylko dla pojazdów zarejestrowanych w UE, EFTA oraz Szwajcarii. Przejście będzie obsługiwać także ruch osobowy, w tym autokary.
Terminal w Kuźnicy otwarty jest dla samochodów osobowych. Premier Donald Tusk ostrzegł, że otwarcie dwóch przejść granicznych odbędzie się na próbę. – Jeśli z jakiegoś powodu okaże się, że trzeba zamknąć granicę, to nie będę się wahał ani chwili – zastrzegł Tusk.
Dodał, że po dokończeniu budowy S19 możliwe będzie dopuszczenie do odpraw w Kuźnicy także ciężkiego transportu. Podczas otwarcia terminala, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Zbigniew Stawicki stwierdził, że silne i odpowiedzialne państwo zapewnia bezpieczeństwo, jednocześnie mając na uwadze potrzeby biznesowe i osobiste mieszkańców. – Otwarcie przejść to krok w kierunku powrotu do normalnego funkcjonowania regionu, który bazuje na ruchu granicznym. Profesjonalizm i zaangażowanie służb stanowią gwarancję, że sobie poradzimy – zapewnił Stawicki.
Inicjatywie przyklasnęła lokalna społeczność. – Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że spróbujemy odbudować gospodarkę, ekonomię i przywrócić życie polskim podlaskim przedsiębiorcom – stwierdził wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
Ich przedstawicielka z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód Ewelina Grygatowicz-Szumowska dodała: Przywrócenie ruchu granicznego dla województwa podlaskiego jest jak tlen.
Przewoźnicy przyjęli decyzję z dużym zadowoleniem. – To z całą pewnością krok w stronę normalności. Jak widać nasze intensywne starania w tym kierunku, w tym także i pisma do Premiera Donalda Tuska, przynoszą spodziewany efekt. Możliwość odpraw w Bobrownikach i Kuźnicy z pewnością poprawi życie przewoźników, którzy dotychczas zmuszeni byli tłoczyć się na jedynym czynnym, drogowym przejściu w Koroszczynie, a także ułatwi funkcjonowanie przedstawicielom służb, dzięki czemu granice będą szczelniejsze – dodaje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.
Jedyne przejście było zapchane ciężarówkami, z których całość wracająca do Polski była prześwietlana rentgenem. – Otwarcie dodatkowego terminala dla odpraw ciężarówek przyspieszy ich odprawy, ale wiązać się będzie ze spadkiem cen frachtów, ale mimo wszystko jest to dobra wiadomość. Przepustowość obu punktów w stosunku do potoku jest niewystarczająca, na dodatek służby nie wykorzystują potencjału przepustowości obu terminali, więc kolejki nadal będą się tworzyły – przewiduje członek zarządu ZMPD Karol Rychlik.
Brzozowski przypomniał, że mieszkańcy Podlaskiego czekali 1469 dni na otwarcie przejścia granicznego w Kuźnicy, 1010 dni na otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach.
Straż Graniczna zapewnia, że sytuacja na granicy stabilizuje się. To widać w statystykach. Na polsko-białoruskiej granicy liczba prób nielegalnych przekroczeń jest niższa, tym samym agresja wobec patroli również się zmniejszyła. Jeszcze kilka tygodni temu notowano nawet 100 prób dziennie. Teraz najczęściej jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt. Jednocześnie trwa modernizacja zabezpieczeń granicy: kończone są prace na drodze technicznej, powstają także nowe wieże obserwacyjne. To ważne, bo grupy przestępcze szukają nowych metod i trzeba wyprzedzać ich działania. Od początku roku na całej polsko-białoruskiej granicy udaremniono ponad 29 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano blisko 300 organizatorów nielegalnej migracji. W ochronę granicy zaangażowanych jest ok 2,2 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, wspieranych przez policjantów i wojsko w ramach operacji Bezpieczne Podlasie.
Otwarcie dwóch przejść skrytykowała opozycja. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński przypomina, że zamknął je w związku z organizowaniem przez reżim nielegalnej migracji i uwięzieniem Andrzeja Poczobuta. „Nic w tym zakresie się nie zmieniło. Wykonanie jednostronnego gestu przez Tuska wobec reżimu jest głupie, bo zachęca Łukaszenkę do dalszych agresywnych działań wobec Polski. Gest Tuska jest też podły, bo to zdrada Andrzeja Poczobuta i pamięci o Mateuszu Sitku - żołnierzu, który zginął w obronie naszej granicy” napisał na X Kamiński.
