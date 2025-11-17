Kolejne dwa terminale otwarte na granicy z Białorusią

17 listopada ruszyły przejazdy ciężarówek przez przejście graniczne w Bobrownikach. Ruch towarowy jest możliwy tylko dla pojazdów zarejestrowanych w UE, EFTA oraz Szwajcarii. Przejście będzie obsługiwać także ruch osobowy, w tym autokary.

Terminal w Kuźnicy otwarty jest dla samochodów osobowych. Premier Donald Tusk ostrzegł, że otwarcie dwóch przejść granicznych odbędzie się na próbę. – Jeśli z jakiegoś powodu okaże się, że trzeba zamknąć granicę, to nie będę się wahał ani chwili – zastrzegł Tusk.

Dodał, że po dokończeniu budowy S19 możliwe będzie dopuszczenie do odpraw w Kuźnicy także ciężkiego transportu. Podczas otwarcia terminala, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Zbigniew Stawicki stwierdził, że silne i odpowiedzialne państwo zapewnia bezpieczeństwo, jednocześnie mając na uwadze potrzeby biznesowe i osobiste mieszkańców. – Otwarcie przejść to krok w kierunku powrotu do normalnego funkcjonowania regionu, który bazuje na ruchu granicznym. Profesjonalizm i zaangażowanie służb stanowią gwarancję, że sobie poradzimy – zapewnił Stawicki.

Przedsiębiorcy zadowoleni

Inicjatywie przyklasnęła lokalna społeczność. – Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że spróbujemy odbudować gospodarkę, ekonomię i przywrócić życie polskim podlaskim przedsiębiorcom – stwierdził wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.