Odzespolenie to zła droga do zmian GITD

Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD68), „który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez skonsolidowanie i ujednolicenie równolegle funkcjonujących zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz zniesienie dualizmu ich podległości”.

Sekretarz stanu w MI Stanisław Bukowiec wyjaśnia, że „Projekt ustawy zakłada m.in. wyłączenie Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.”

MSWiA przeciwne

Bukowiec dodaje, że projekt „stanowi jeden z etapów planowanych zmian w odniesieniu do dalszej działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że w wyniku prac powołanego w Ministerstwie Infrastruktury zespołu został opracowany projekt ustawy o Służbie Transportu Drogowego, który zakłada przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową o nazwie „Służba Transportu Drogowego””.

Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrywał projekt 24 lipca i nie zaakceptował go z powodu zastrzeżeń MSWIA. „Rozbieżność dotycząca odzespolenia Inspekcji Transportu Drogowego ma fundamentalny charakter ustrojowy i w opinii resortu spraw wewnętrznych i administracji sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez Stały Komitet Rady Ministrów” uważa MSWiA.