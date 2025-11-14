Odzespolenie to zła droga do zmian GITD

Aktualizacja: 14.11.2025 18:42 Publikacja: 14.11.2025 11:56
Kontrola GITD
Foto: GITD
Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD68), „który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez skonsolidowanie i ujednolicenie równolegle funkcjonujących zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz zniesienie dualizmu ich podległości”.
Sekretarz stanu w MI Stanisław Bukowiec wyjaśnia, że „Projekt ustawy zakłada m.in. wyłączenie Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.”
Czytaj więcej
Magazyny stają się sercem firm. Rośnie znaczenie automatyzacji, która zwiększy odporność łańcucha...
Bukowiec dodaje, że projekt „stanowi jeden z etapów planowanych zmian w odniesieniu do dalszej działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że w wyniku prac powołanego w Ministerstwie Infrastruktury zespołu został opracowany projekt ustawy o Służbie Transportu Drogowego, który zakłada przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową o nazwie „Służba Transportu Drogowego””.
Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrywał projekt 24 lipca i nie zaakceptował go z powodu zastrzeżeń MSWIA. „Rozbieżność dotycząca odzespolenia Inspekcji Transportu Drogowego ma fundamentalny charakter ustrojowy i w opinii resortu spraw wewnętrznych i administracji sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez Stały Komitet Rady Ministrów” uważa MSWiA.
Własne to ministerstwo przypomina, że zasadniczo administrację rządową na obszarze województwa „wykonują wojewoda i działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu wojewody lub własnym”.
MSWiA stwierdza, że „W konsekwencji wejścia w życie proponowanych zmian wojewoda zostałby pozbawiony podstawy prawnej do kontrolowania wykonywania przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych”.
Czytaj więcej
Elektryfikacja transportu ciężkiego przebiega powoli, większe zainteresowanie może pojawić się w...
Resort spraw wewnętrznych dodaje, że „propozycja wskazująca, że wojewódzki inspektor transportu drogowego jest organem niezespolonej administracji rządowej doprowadziłaby do osłabienia roli wojewody, a w konsekwencji stałaby się niespójna z przyjętymi rozwiązaniami systemowymi.”
Związkowcy reprezentujący pracowników Inspekcji Transportu Drogowego także uważają pomysł odzespolenia jako ślepą uliczkę. – Wszystkie pomysły dotyczące odzespolenia - tak usilnie forsowane przez aktualne kierownictwo GITD - zakładają koszt zmian na poziomie 0 złotych, co ma stanowić podstawowy "atut" tego uregulowania. Jest to oczywiście zwyczajnie niemożliwe i odbije się na niedoborach budżetowych nowopowstałego konglomeratu w następnych latach – przypuszcza zastępca przewodniczącego OZ NSZZ Solidarność w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Tomasz Staszkiewicz.
Stwierdza, że „prace nad ustawą STD, która organizacyjnie jest wielokrotnie bardziej skomplikowana od ITD wydają się po prostu zasłoną dymną i nie mają w ocenie związków żadnego realnego wymiaru”.
Podobnie ocenia sytuację przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej ZZITD w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Szymon Chojnacki. – Rząd próbuje pokazać, że coś w sprawie robi, a tak na prawdę nie ma wspólnego stanowiska między resortami infrastruktury i spraw wewnętrznych – wskazuje Chojnacki.
Czytaj więcej
Prezes Škoda Group Petr Novotný apeluje do polityków o regulacje promujące europejski przemysł i...
Przypomina, że inspekcja istnieje od 24 lat - tj. od 2001 roku. – W mojej ocenie obecna formuła jej funkcjonowania po prostu się wyczerpała. Stajemy przed coraz to nowszymi wyzwaniami, proszę zauważyć, że wzrasta ilość dróg płatnych objętych systemem eTOLL, wzrasta ilość zarówno fotoradarów, jak i odcinkowych pomiarów prędkości czy też rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle (tzw. "red light") działających w ramach CANARD. Aby móc zapewnić skuteczną realizację tych zadań, konieczna jest wyspecjalizowana formacja, działająca przez 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. Bez przekształcenia ITD w mundurówkę nie możemy skutecznie realizować tych ustawowych działań przez całą dobę – zapewnia Chojnacki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD68), „który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez skonsolidowanie i ujednolicenie równolegle funkcjonujących zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz zniesienie dualizmu ich podległości”.
Sekretarz stanu w MI Stanisław Bukowiec wyjaśnia, że „Projekt ustawy zakłada m.in. wyłączenie Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.”
Elektryfikacja transportu zmusi do zmiany przepisów podatkowych i radykalnego podniesienia opłat drogowych.
Rząd chce ograniczyć dopłaty do przewozów autobusowych, co oprotestowały samorządy. Poparł je prezydent, ale obe...
Od 25 września znów otwarta granica z Białorusią. Na przewóz ładunków pociągami z Chin już ustawiła się kolejka...
Niedługo kierowcy będą mogli na życzenie otrzymać nową kartę do tachografów. Rozporządzenie Ministerstwa Infrast...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Ministerstwo Infrastruktury zakończyło konsultacje rozporządzenia, regulującego sposób dopłat do wymiany tachogr...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas