Nietrwała poprawa na rynku naczep

Rejestracje naczep o dmc pow. 3,5 tony wzrosły w październiku o 27%, do 1 648 szt. i jest to czwarty kolejny miesiąc wzrostu. Od początku roku zarejestrowano łącznie 14 959 naczep, o 10,1% więcej niż rok wcześniej oraz 2 141 przyczep (+21,5%). W październiku rejestracje przyczep o dmc pow. 3,5 tony wzrosły o 438% do 279 szt., podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
PZPM tłumaczy, że popyt na te pojazdy rozwija się w dużej części w wyniku wcześniejszych rejestracji ciągników samochodowych, które po dobrym 2022 r. (+5,2%), nieznacznie zmniejszyły się w roku 2023 (-1,9%) oraz zanotowały znaczny spadek w 2024 (-25,2%). Od początku 2025 roku rejestracje ciągników wzrosły o 9,3%.
Po trzech kwartałach liderami ryku są 1. Schmitz Cargobull: 4 691 szt. (+43% r/r) z dominującym udziałem w rynku sięgającym 27%. Na drugim miejscu jest Wielton: 2 506 szt. (+29%), przed Krone: 2 471 szt. (+30%) i Koegel: 1 751 szt. (+13%). Pierwszą piątkę zamyka Wecon: 676 szt. (+16%).
Od początku 2025 roku największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 8 002 sztuk, czyli 22,5% więcej niż rok wcześniej. Ich udział to 47% wobec 43% w 2024 roku.
Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 4 258 szt. (+43%). Zajmują 25% rynku wobec 19% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 853 izoterm (+40%), 1 202 chłodni (+59%) oraz 1 187 furgonów uniwersalnych (+35%).
Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były wywrotki, których przybyło 1 866 szt. (-40%). Zajmują one 11% rynku, o 9,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.
Firma doradcza Expertdata przyznaje, że widoczne jest na rynku ożywienie. „Sytuacja niektórych, szczególnie dużych przewoźników zaczyna się powoli poprawiać ze względu na stopniowy wzrost stawek frachtów. Nie wynika to jednak z większej konsumpcji i znaczącego wzrostu eksportu, ale z redukcji flot i bankructw małych przewoźników, co wywołało deficyt środków transportu” tłumaczy w raporcie Expertdata.
Zaznacza jednocześnie, że ubiegłoroczne rezultaty sprzedaży w Polsce były wyjątkowo niskie i ich przekroczenie nie oznacza odrodzenia rynku. Tempo wymiany taboru jest spowalniane przez brak możliwości odsprzedaży używanych naczep.
Raport Expertdata wylicza, że spowolniły spadki cen używanych naczep. „Porównując wartości aktualne i sprzed roku widać jednak skalę kryzysu. Spadki wahają się od 6 do 15%, co oznacza, że naczepy w tym samym wieku są aktualnie wyraźnie tańsze, niż w 2024 roku. Szczególnie dotyczy to chłodni, naczep kurtynowych oraz podkontenerowych. Jest to sytuacja odwrotna niż w ciągnikach siodłowych, gdzie mamy już do czynienia z odczuwalnym wzrostem wartości, co potwierdza stabilizację popytu. W przypadku naczep ten moment jeszcze nie nadszedł” zaznacza Experdata.
Expertdata uważa, że „odwrócenie sytuacji musi być wspomagane przez wzrost wskaźników gospodarczych, szczególnie w Europie Zachodniej. Odblokowane muszą zostać również kanały sprzedaży używanych naczep, a te są zamknięte przez wojnę na Ukrainie i embargo na eksport do Rosji.”
Branżowy subindeks Barometru EFL dla sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL) na IV kwartał 2025 roku wyniósł 53,3 pkt, co oznacza spadek o 1,1 pkt w porównaniu do poprzedniego kwartału. Choć wynik ten nadal pozostaje powyżej progu ograniczonego rozwoju (50 pkt), nastroje w branży osłabły po kilku kwartałach wzrostów. Warto jednak zaznaczyć, że to lepszy rezultat niż pod koniec ubiegłego roku, kiedy wskaźnik wyniósł 51,6 pkt. Pomimo słabszych prognoz sprzedażowych, firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne wciąż wskazują na dobrą kondycję finansową. 19% prognozuje wyższy poziom płynności finansowej, a żadna firma nie wskazuje na pogorszenie w tym obszarze.
Poprawa z cenach frachtów zachęca firmy do zakupu samochodów, jednak wielkość popytu jest zaskakująca.
Dla producenta naczep najgorsze już minęło, utrzymuje się rosnący popyt na tabor, choć nie we wszystkich krajach.
