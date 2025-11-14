Nietrwała poprawa na rynku naczep

Rejestracje naczep o dmc pow. 3,5 tony wzrosły w październiku o 27%, do 1 648 szt. i jest to czwarty kolejny miesiąc wzrostu. Od początku roku zarejestrowano łącznie 14 959 naczep, o 10,1% więcej niż rok wcześniej oraz 2 141 przyczep (+21,5%). W październiku rejestracje przyczep o dmc pow. 3,5 tony wzrosły o 438% do 279 szt., podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Naczepy za ciągnikami

PZPM tłumaczy, że popyt na te pojazdy rozwija się w dużej części w wyniku wcześniejszych rejestracji ciągników samochodowych, które po dobrym 2022 r. (+5,2%), nieznacznie zmniejszyły się w roku 2023 (-1,9%) oraz zanotowały znaczny spadek w 2024 (-25,2%). Od początku 2025 roku rejestracje ciągników wzrosły o 9,3%.

Po trzech kwartałach liderami ryku są 1. Schmitz Cargobull: 4 691 szt. (+43% r/r) z dominującym udziałem w rynku sięgającym 27%. Na drugim miejscu jest Wielton: 2 506 szt. (+29%), przed Krone: 2 471 szt. (+30%) i Koegel: 1 751 szt. (+13%). Pierwszą piątkę zamyka Wecon: 676 szt. (+16%).

Od początku 2025 roku największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 8 002 sztuk, czyli 22,5% więcej niż rok wcześniej. Ich udział to 47% wobec 43% w 2024 roku.