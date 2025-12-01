Zrobotyzowane przesyłki

Aktualizacja: 02.12.2025 05:59 Publikacja: 01.12.2025 22:19
Auchan otworzyło 20 listopada 202 5 roku w Wilczej Górze pod Warszawą zautomatyzowane centrum dystrybucyjne.
Sieć handlowa Auchan otworzyła 20 listopada w Wilczej Górze pod Warszawą ultranowoczesne centrum dystrybucyjne. Właściciel okrzyknął je sztandarową inwestycją lidera e-grocery w Polsce i jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji logistycznych na świecie. Firma zapowiada, że jest to kamień milowy w transformacji polskiego rynku e-commerce.
Wartość inwestycji to blisko 34 mln euro. Budynek obejmuje wielopoziomową antresolę technologiczną, rozbudowaną infrastrukturę chłodniczą i mroźniczą oraz wzmocnioną posadzkę spełniającą wymogi zaawansowanej robotyki. Samo przyłącze energetyczne ma 7 km długości, a okablowanie całego obiektu – 100 km. – Ani w Polsce, ani w całym regionie CEE nie zastosowano do tej pory systemu automatyzacji Ocado na taką skalę. Wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy budynek referencyjny, który nie ma benchmarków na rynku. On sam wyznacza kierunki rozwoju logistyki spożywczej i obsługi zamówień online – zaznacza partner w Panattoni Marek Dobrzycki.
Nowe centrum wspierać będzie obsługę klientów platformy zakupowej Auchan z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań Inteligentnej Platformy Ocado, w tym po raz pierwszy wdrożonej nowej generacji robotów serii 600. – Z chwilą uruchomienia centrum nasza sieć osiągnęła pełną digitalizację procesów handlowych oraz integrację wszystkich kanałów sprzedaży i obsługi naszych klientów w Polsce, tak by zapewnić im w każdym z tych kanałów najwyższą jakość obsługi i szeroki asortyment – podkreśla prezes Auchan Polska Alexandre Saussard.
Inwestycja zrealizowana w zaledwie 12 miesięcy stanowi światowy rekord w zakresie budowy i wdrożeń autorskich rozwiązań brytyjskiej firmy Ocado. System Ocado integruje robotykę, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, umożliwiając pracę setek autonomicznych robotów w trójwymiarowym gridzie technologicznym.
Centrum wykorzystuje Ocado Smart Platform – innowacyjny i zaawansowany system automatyzacji procesów logistycznych, wykorzystujący sztuczną inteligencję i mechanizmy uczenia maszynowego, który znacząco zwiększa efektywność i precyzję realizacji zamówień online.
Na powierzchni 16 tys. m2 centrum utworzone zostały trzy strefy temperaturowe, co pozwala na znaczącą rozbudowę oferty asortymentowej, w tym produktów świeżych. – Rozwiązania zastosowane w nowym centrum pozwalają na wysokie zautomatyzowanie procesu przygotowywania zamówień, zwiększenie niezawodności i kompletności dostaw i zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości obsługi, a przy tym dostępność wyjątkowo szerokiego asortymentu – docelowo będzie to nawet 40 tysięcy produktów – przewiduje Saussard.
To, co zrobił Auchan, nie jest już kosmicznym eksperymentem, tylko sygnałem epoki – uważa dyrektor Rozwoju Biznesu CEE w IPP Pooling Tomasz Sączek. Przekonuje, że logistyka nadrabia opóźnienia względem produkcji. — Robi to w tempie, które jeszcze pięć lat temu wywołałoby zadyszkę nawet u najbardziej wytrenowanego operatora wózka. Automaty trafiły najpierw tam, gdzie marże były tłuste, a procesy przewidywalne jak ruchy w tai chi. Ale dziś technologia weszła na taki poziom elastyczności, że zaczyna automatyzować procesy, które dotąd uchodziły za „zbyt zmienne”, „zbyt drogie”, „zbyt skomplikowane” – przypomina Sączek.Okazuje się, że klienci chcą płacić za automatyzację, ale z kalkulatorem w ręku. – Logistyka to branża o marżach cieńszych niż kartka z manifestem start-upu. Dlatego automatyzacja przechodzi dziś przez filtr bardzo konkretnego „co mi to da?”. Mniej błędów, szybsze operacje, stabilność w czasach niedoborów ludzi, mniejszy ślad węglowy — to argumenty, które zaczynają wygrywać nie z emocją, ale z Excellem – dodaje dyrektor IPP Pooling.
Gwałtownie skraca się horyzont zwrotu z inwestycji. – Jeszcze niedawno mówiliśmy o 10 latach. Dziś standard to 4–7. W najlepszych projektach — 2–3 lata. Ten skracający się ROI to największy „game changer”, który przyspieszył decyzje zarządów. I tu już nie chodzi o roboty dla samej technologii, tylko o przyszłą odporność firm i ich łańcuchów dostaw. Bo prawda jest taka — albo inwestujesz teraz i budujesz przewagę, albo za chwilę gonisz tych, którzy już przestali gonić ręczne procesy. Automatyzacja nie jest już ekstrawagancją. Stała się podstawowym wyposażeniem zdrowego łańcucha dostaw – przekonuje Sączek.Zastrzega, że nie wszędzie i nie za wszelką cenę. – Kierunek jest jasny: logistyka wreszcie dogania produkcję, a miejscami zaczyna ją wyprzedzać – zapewnia przedstawiciel IPP Pooling.
Innymi przykładami automatyzacji są magazyny np. LPP Logistics, Raben, funkcjonowanie sortowni kurierskich jak InPost, DHL, DPD lub Orlen Paczka.
Analiza Polskiego Stowarzyszenia Informatycznego wskazuje, że znaczna część firm logistycznych znajduje się dopiero na początkowym etapie cyfrowej transformacji – działania skupiają się na pilotażowych wdrożeniach w takich obszarach jak prognozowanie popytu, optymalizacja tras czy zarządzanie stanami magazynowymi.
Z „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding wynika, że automatyzację i sztuczną inteligencję wykorzystuje 20% firm branży transportowej i logistycznej, a 31% robi to częściowo. Jednocześnie 19% planuje ich wdrożenie, natomiast 27% nie rozważa podjęcia takich kroków.
Zaawansowane systemy technologiczne trafiają przede wszystkim do dużych centrów logistycznych i dystrybucyjnych, gdzie skala operacji uzasadnia inwestycje w takie rozwiązania jak przenośniki, automatyczne regały czy roboty mobilne. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa – odpowiadające za większość rynku – wciąż bazują na manualnych procesach. – Barierami są zarówno wysokie koszty technologii, jak i ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry zdolnej do ich wdrażania i utrzymania – ocenia Manager – Manufacturing & Supply Chain w Wyser Executive Search Agnieszka Mazurek-Szulim.
Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw – wnioski na przyszłość”, największe przeszkody to wysokie koszty inwestycji, brak kompetencji technologicznych oraz niedostateczne przygotowanie organizacyjne.
Z kolei jak wynika z „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding, to ograniczenia techniczne najczęściej hamują rozwój automatyzacji w sektorze transportowo-logistycznym (30% wskazań). Innym istotnym czynnikiem jest deficyt specjalistów oraz kompetencji (27%), przy czym równie ważnym powodem jest brak wiedzy kadry zarządzającej – 26%.
Koszty wdrożenia wydają się mniejszą przeszkodą w przypadku firm sektora, wskazuje na nie 17% ankietowanych firm.
Także badania MIT i Mecalux przeprowadzonego globalnie wśród 2 tys. specjalistów wynika, że dla 49% badanych przeszkodą w automatyzacji procesów jest brak wiedzy i doświadczenia technicznego. W tym badaniu Polska uzyskała 3,71 punktu i znalazła się w gronie państw o średnim zaawansowaniu we wdrażaniu AI/ML. Autorzy wskazują na nieproporcjonalnie niskie wskaźniki pełnej automatyzacji w porównaniu z wysokim odsetkiem łącznej automatyzacji. Na czele automatyzacji znajdują się magazyny stosujące model wielokanałowej sprzedaży.
