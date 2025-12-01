Zrobotyzowane przesyłki

Sieć handlowa Auchan otworzyła 20 listopada w Wilczej Górze pod Warszawą ultranowoczesne centrum dystrybucyjne. Właściciel okrzyknął je sztandarową inwestycją lidera e-grocery w Polsce i jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji logistycznych na świecie. Firma zapowiada, że jest to kamień milowy w transformacji polskiego rynku e-commerce.

Technologiczna wizytówka

Wartość inwestycji to blisko 34 mln euro. Budynek obejmuje wielopoziomową antresolę technologiczną, rozbudowaną infrastrukturę chłodniczą i mroźniczą oraz wzmocnioną posadzkę spełniającą wymogi zaawansowanej robotyki. Samo przyłącze energetyczne ma 7 km długości, a okablowanie całego obiektu – 100 km. – Ani w Polsce, ani w całym regionie CEE nie zastosowano do tej pory systemu automatyzacji Ocado na taką skalę. Wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy budynek referencyjny, który nie ma benchmarków na rynku. On sam wyznacza kierunki rozwoju logistyki spożywczej i obsługi zamówień online – zaznacza partner w Panattoni Marek Dobrzycki.

Nowe centrum wspierać będzie obsługę klientów platformy zakupowej Auchan z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań Inteligentnej Platformy Ocado, w tym po raz pierwszy wdrożonej nowej generacji robotów serii 600. – Z chwilą uruchomienia centrum nasza sieć osiągnęła pełną digitalizację procesów handlowych oraz integrację wszystkich kanałów sprzedaży i obsługi naszych klientów w Polsce, tak by zapewnić im w każdym z tych kanałów najwyższą jakość obsługi i szeroki asortyment – podkreśla prezes Auchan Polska Alexandre Saussard.

Inwestycja zrealizowana w zaledwie 12 miesięcy stanowi światowy rekord w zakresie budowy i wdrożeń autorskich rozwiązań brytyjskiej firmy Ocado. System Ocado integruje robotykę, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, umożliwiając pracę setek autonomicznych robotów w trójwymiarowym gridzie technologicznym.