Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym

Klienci wyraźnie faworyzują odbiór e-zakupów w maszynach paczkowych, które mają łącznie blisko 6 mln skrytek.

Publikacja: 01.12.2025 13:30

Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Z danych Gemiusa wynika, że ponad 60 proc. Polaków uznaje czas dostawy za jeden z kluczowych elementów przy zakupach on-line. – Szybkość realizacji zamówienia staje się kluczowa zarówno dla sklepów internetowych, jak i tradycyjnych, które łączą kanały offline z e-commerce. Dostawcy, którzy potrafią zapewnić błyskawiczne wysyłki, zyskują lojalność klientów – podkreśla Senior Business Development Director Field Sales w FM Logistic Mariusz Jóźwik.

Wskazuje, że badania Deloitte potwierdzają, że w okresach szczytowych, takich jak handlowe święta pod koniec roku, sprzedaż produktów typu: elektronika, moda czy artykuły spożywcze może wzrosnąć o 30-50 proc., a firmy, które odpowiednio zorganizują logistykę, mogą nie tylko zaspokoić popyt, ale także wyróżnić się na tle konkurencji. 

Cicha transformacja logistyki

Tymczasem logistyka przeszła cichą transformację. – Sieci automatów paczkowych dynamicznie rosły nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, stając się naturalnym elementem codziennej infrastruktury. To właśnie ta dyskretna dostępność, możliwość odbioru przesyłki w dogodnym momencie, bez konieczności dopasowania się do pracy kuriera, wpłynęła na to, jak klienci definiują dziś wygodę w e-commerce. W efekcie automatyzacja ostatniej mili stała się jednym z najważniejszych, choć często niedopowiedzianych, czynników wzmacniających cały ekosystem handlu internetowego – uważa Operations Manager SwipBox Polska Łukasz Łukasiewicz. – Wyraźnie widać, że obecnie na pierwszy plan wysuwają się takie oczekiwania, jak szybkość i niezawodność, szeroka elastyczność dostawy – dorzuca Łukasiewicz. 

DHL eCommerce Polska ma już 8000 urządzeń DHL BOX 24/7, w kwartał spółka zainstalowała tysiąc maszyn. – Inwestycje w segment OOH traktujemy priorytetowo – podkreśla CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz. 

Przypomina, że najnowszy globalny raport DHL „E-Commerce Trends 2025” potwierdza, że rola infrastruktury out-of-home w e-commerce rośnie szybciej niż kiedykolwiek. Aż 40% firm z branży e-commerce wskazuje liczbę punktów OOH jako kluczowy czynnik wyboru partnera logistycznego, a wśród dużych firm odsetek ten wzrasta do 47%. 

Jednocześnie 96% firm e-commerce deklaruje, że oferta logistyczna ma kluczowy wpływ na finalizację zakupu, a sprawne i przewidywalne dostawy są jednym z najważniejszych elementów doświadczenia zakupowego. DHL oferuje klientom 24 000 lokalizacji w swojej ofercie OOH, w tym 16 000 punktów odbioru POP. 

Tysiące maszyn i skrytek

Sieć DPD Pickup obejmuje ponad 33 tysiące punktów, w tym 12 tys. automatów paczkowych. – Dominują trzy główne formy dostaw: automaty paczkowe, które zapewniają maksymalną elastyczność odbioru, dostawa bezpośrednio do domu lub do pracy oraz punkty odbioru zlokalizowane w sklepach partnerskich, na stacjach benzynowych czy w sieciach convenience. Klienci coraz częściej wybierają także opcję Click & Collect, czyli odbiór zamówienia bezpośrednio w sklepie stacjonarnym – wymienia regionalny dyrektor ds. Sprzedaży DPD Polska Mariusz Kwieciński. 

Aplikacja DPD Mobile przekroczyła próg 10 milionów pobrań w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja DPD Mobile cieszy się bardzo wysokimi ocenami użytkowników – średnio 4,7 w App Store i 4,8 w Google Play. 

Sieć ORLEN Paczki przekroczyła 14 tysięcy punktów odbioru, z czego 7 tysięcy stanowią automaty paczkowe. Operator zapowiada, że jeszcze w tym roku jego sieć przekroczy 8 tys. automatów paczkowych. Zaznacza przy tym, że są to duże maszyny, mające po kilkadziesiąt skrytek, które w szczytach doręczeń lepiej sprawdzają się od małych maszyn. 

Rynkowy lider, InPost, nie zwalnia tempa inwestycji. W ostatnim roku zainstalował w Polsce 3,2 tys. maszyn i na koniec trzeciego kwartału miał ich 27,6 tys., a w nich 4 mln skrytek, co jak oblicza InPost, stanowi 70 proc. rynku. Aplikacji tej firmy używało 15,3 mln osób. 

Źródło: rp.pl

Technologie E-commerce Firmy DPD InPost E-handel FM Logistic Orlen Paczka DHL e-commerce kurierzy

e-Wydanie
