Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym

Z danych Gemiusa wynika, że ponad 60 proc. Polaków uznaje czas dostawy za jeden z kluczowych elementów przy zakupach on-line. – Szybkość realizacji zamówienia staje się kluczowa zarówno dla sklepów internetowych, jak i tradycyjnych, które łączą kanały offline z e-commerce. Dostawcy, którzy potrafią zapewnić błyskawiczne wysyłki, zyskują lojalność klientów – podkreśla Senior Business Development Director Field Sales w FM Logistic Mariusz Jóźwik.

Wskazuje, że badania Deloitte potwierdzają, że w okresach szczytowych, takich jak handlowe święta pod koniec roku, sprzedaż produktów typu: elektronika, moda czy artykuły spożywcze może wzrosnąć o 30-50 proc., a firmy, które odpowiednio zorganizują logistykę, mogą nie tylko zaspokoić popyt, ale także wyróżnić się na tle konkurencji.

Cicha transformacja logistyki

Tymczasem logistyka przeszła cichą transformację. – Sieci automatów paczkowych dynamicznie rosły nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, stając się naturalnym elementem codziennej infrastruktury. To właśnie ta dyskretna dostępność, możliwość odbioru przesyłki w dogodnym momencie, bez konieczności dopasowania się do pracy kuriera, wpłynęła na to, jak klienci definiują dziś wygodę w e-commerce. W efekcie automatyzacja ostatniej mili stała się jednym z najważniejszych, choć często niedopowiedzianych, czynników wzmacniających cały ekosystem handlu internetowego – uważa Operations Manager SwipBox Polska Łukasz Łukasiewicz. – Wyraźnie widać, że obecnie na pierwszy plan wysuwają się takie oczekiwania, jak szybkość i niezawodność, szeroka elastyczność dostawy – dorzuca Łukasiewicz.

DHL eCommerce Polska ma już 8000 urządzeń DHL BOX 24/7, w kwartał spółka zainstalowała tysiąc maszyn. – Inwestycje w segment OOH traktujemy priorytetowo – podkreśla CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.