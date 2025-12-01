Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym

Aktualizacja: 01.12.2025 20:58 Publikacja: 01.12.2025 13:30
Foto: Robert Przybylski
Z danych Gemiusa wynika, że ponad 60 proc. Polaków uznaje czas dostawy za jeden z kluczowych elementów przy zakupach on-line. – Szybkość realizacji zamówienia staje się kluczowa zarówno dla sklepów internetowych, jak i tradycyjnych, które łączą kanały offline z e-commerce. Dostawcy, którzy potrafią zapewnić błyskawiczne wysyłki, zyskują lojalność klientów – podkreśla Senior Business Development Director Field Sales w FM Logistic Mariusz Jóźwik.
Wskazuje, że badania Deloitte potwierdzają, że w okresach szczytowych, takich jak handlowe święta pod koniec roku, sprzedaż produktów typu: elektronika, moda czy artykuły spożywcze może wzrosnąć o 30-50 proc., a firmy, które odpowiednio zorganizują logistykę, mogą nie tylko zaspokoić popyt, ale także wyróżnić się na tle konkurencji.
Czytaj więcej
Unijne nakazy rejestracji elektryków pogrąża przedsiębiorców i oddalą cel redukcji emisji CO2 prz...
Tymczasem logistyka przeszła cichą transformację. – Sieci automatów paczkowych dynamicznie rosły nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, stając się naturalnym elementem codziennej infrastruktury. To właśnie ta dyskretna dostępność, możliwość odbioru przesyłki w dogodnym momencie, bez konieczności dopasowania się do pracy kuriera, wpłynęła na to, jak klienci definiują dziś wygodę w e-commerce. W efekcie automatyzacja ostatniej mili stała się jednym z najważniejszych, choć często niedopowiedzianych, czynników wzmacniających cały ekosystem handlu internetowego – uważa Operations Manager SwipBox Polska Łukasz Łukasiewicz. – Wyraźnie widać, że obecnie na pierwszy plan wysuwają się takie oczekiwania, jak szybkość i niezawodność, szeroka elastyczność dostawy – dorzuca Łukasiewicz.
DHL eCommerce Polska ma już 8000 urządzeń DHL BOX 24/7, w kwartał spółka zainstalowała tysiąc maszyn. – Inwestycje w segment OOH traktujemy priorytetowo – podkreśla CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.
Przypomina, że najnowszy globalny raport DHL „E-Commerce Trends 2025” potwierdza, że rola infrastruktury out-of-home w e-commerce rośnie szybciej niż kiedykolwiek. Aż 40% firm z branży e-commerce wskazuje liczbę punktów OOH jako kluczowy czynnik wyboru partnera logistycznego, a wśród dużych firm odsetek ten wzrasta do 47%.
Czytaj więcej
Firmy kurierskie już od września przygotowują się do szczytu paczkowego, który jest złotym okrese...
Jednocześnie 96% firm e-commerce deklaruje, że oferta logistyczna ma kluczowy wpływ na finalizację zakupu, a sprawne i przewidywalne dostawy są jednym z najważniejszych elementów doświadczenia zakupowego. DHL oferuje klientom 24 000 lokalizacji w swojej ofercie OOH, w tym 16 000 punktów odbioru POP.
Sieć DPD Pickup obejmuje ponad 33 tysiące punktów, w tym 12 tys. automatów paczkowych. – Dominują trzy główne formy dostaw: automaty paczkowe, które zapewniają maksymalną elastyczność odbioru, dostawa bezpośrednio do domu lub do pracy oraz punkty odbioru zlokalizowane w sklepach partnerskich, na stacjach benzynowych czy w sieciach convenience. Klienci coraz częściej wybierają także opcję Click & Collect, czyli odbiór zamówienia bezpośrednio w sklepie stacjonarnym – wymienia regionalny dyrektor ds. Sprzedaży DPD Polska Mariusz Kwieciński.
Aplikacja DPD Mobile przekroczyła próg 10 milionów pobrań w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja DPD Mobile cieszy się bardzo wysokimi ocenami użytkowników – średnio 4,7 w App Store i 4,8 w Google Play.
Sieć ORLEN Paczki przekroczyła 14 tysięcy punktów odbioru, z czego 7 tysięcy stanowią automaty paczkowe. Operator zapowiada, że jeszcze w tym roku jego sieć przekroczy 8 tys. automatów paczkowych. Zaznacza przy tym, że są to duże maszyny, mające po kilkadziesiąt skrytek, które w szczytach doręczeń lepiej sprawdzają się od małych maszyn.
Czytaj więcej
Synergie z przejęcia holenderskiej spółki będą widoczne w przyszłym roku. Najważniejszy jest dost...
Rynkowy lider, InPost, nie zwalnia tempa inwestycji. W ostatnim roku zainstalował w Polsce 3,2 tys. maszyn i na koniec trzeciego kwartału miał ich 27,6 tys., a w nich 4 mln skrytek, co jak oblicza InPost, stanowi 70 proc. rynku. Aplikacji tej firmy używało 15,3 mln osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z danych Gemiusa wynika, że ponad 60 proc. Polaków uznaje czas dostawy za jeden z kluczowych elementów przy zakupach on-line. – Szybkość realizacji zamówienia staje się kluczowa zarówno dla sklepów internetowych, jak i tradycyjnych, które łączą kanały offline z e-commerce. Dostawcy, którzy potrafią zapewnić błyskawiczne wysyłki, zyskują lojalność klientów – podkreśla Senior Business Development Director Field Sales w FM Logistic Mariusz Jóźwik.
Wskazuje, że badania Deloitte potwierdzają, że w okresach szczytowych, takich jak handlowe święta pod koniec roku, sprzedaż produktów typu: elektronika, moda czy artykuły spożywcze może wzrosnąć o 30-50 proc., a firmy, które odpowiednio zorganizują logistykę, mogą nie tylko zaspokoić popyt, ale także wyróżnić się na tle konkurencji.
Firmy kurierskie już od września przygotowują się do szczytu paczkowego, który jest złotym okresem dla sklepów i...
Usługi dodane stały się standardem dla operatorów logistycznych, a wielu klientów traktuje tę ofertę jako niezbę...
Logistykę ostatniej mili w Ameryce czeka rewolucja na wzór dokonanej w Polsce przez automaty paczkowe.
Kraje nadbałtyckie są stabilnym rynkiem dla polskich eksporterów, mogą stać się także bramą dla ekspansji na ryn...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Przyszłością są współdzielone sieci automatów paczkowych. Zbliża się kolejny etap rozwoju rynku i widać gracza,...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas