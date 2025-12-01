Zamrożone urlopy, czyli szczyt paczkowy

Firmy kurierskie w Polsce przed szczytem paczkowym przypadającym na listopad i grudzień zwiększają moce przerobowe, elastyczność kadrową i optymalizują procesy logistyczne, by obsłużyć nawet 4-krotnie większą liczbę przesyłek.​

Szczyt ten, rozpoczyna się od sławnego wyprzedażowego Black Friday (Czarnego Piątku), który gdzieniegdzie przerodził się w Black Week (Czarny Tydzień) lub nawet Black Month (Czarny Miesiąc). Sprawą dyskusyjną jest to, czy ceny towarów oferowane w tym czasie są faktycznie tak atrakcyjne, czy to tylko dobrze spreparowany marketing.

Coraz więcej pracy dla kurierów

Według rocznego raportu UKE krajowy liczba przesyłek kurierskich w 2024 roku osiągnął poziom 1,158 miliarda przesyłek, co stanowiło 15-procentowy wzrost w stosunku do roku 2023 i stale rośnie. Szacuje się, że w kolejnych latach liczba przesyłek będzie rosła o około 12%-15% rok do roku.

Foto: Last Mile Experts/UKE

Największym generatorem przesyłek jest e-commerce (B2C), jednak w ostatnich latach największą dynamikę wzrostu obserwujemy w przesyłkach pomiędzy osobami prywatnymi (C2C). Więcej na temat sytuacji sektora KEP przeczytacie państwo w raporcie „Dostawy out of home w Polsce” przygotowanym przez ekspertów z dziennika Rzeczpospolita oraz firmy doradczej Last Mile Experts.