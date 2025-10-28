Handel internetowy sprawia, że polskie firmy sięgają po nowe rynki

DPD Polska zanotowało w tym roku 20-procentowy wzrost liczby przesyłek międzynarodowych. – Trend wzrostowy notujemy od dłuższego czasu – przyznaje dyrektor sprzedaży DPD Polska Łukasz Zembowicz. Dodaje, że jest to tym ciekawsze, że niemal połowa klienteli to firmy sektora MSP.

Do zagranicznej ekspansji zachęca duży potencjał unijnego e-handlu. Liczący 450 mln konsumentów rynek będzie w najbliższych latach rósł po 8 proc. rocznie do blisko 600 mld euro w 2029 roku.

Polskie firmy zbliżają się do średniej

Z przeprowadzonym na zlecenie DPD Polska badaniu „Trendy w sektorze MŚP i e-commerce” wśród 400 polskich małych i średnich przedsiębiorców wynika, że tylko 29 proc. z nich kieruje ponad 10 proc. sprzedaży na rynki zagraniczne. Jedynie 10 proc. przedsiębiorców notuje do jednej trzeciej wpływów z zagranicy.

Z raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit wynika, że 61 proc. z 300 badanych firm z branży e-commerce z Polski realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. Średnia światowa wynosi 64 proc.