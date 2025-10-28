Handel internetowy sprawia, że polskie firmy sięgają po nowe rynki

Aktualizacja: 28.10.2025 19:03 Publikacja: 28.10.2025 18:20
DPD Polska zanotowało w tym roku 20-procentowy wzrost liczby przesyłek międzynarodowych. – Trend wzrostowy notujemy od dłuższego czasu – przyznaje dyrektor sprzedaży DPD Polska Łukasz Zembowicz. Dodaje, że jest to tym ciekawsze, że niemal połowa klienteli to firmy sektora MSP.
Do zagranicznej ekspansji zachęca duży potencjał unijnego e-handlu. Liczący 450 mln konsumentów rynek będzie w najbliższych latach rósł po 8 proc. rocznie do blisko 600 mld euro w 2029 roku.
Z przeprowadzonym na zlecenie DPD Polska badaniu „Trendy w sektorze MŚP i e-commerce” wśród 400 polskich małych i średnich przedsiębiorców wynika, że tylko 29 proc. z nich kieruje ponad 10 proc. sprzedaży na rynki zagraniczne. Jedynie 10 proc. przedsiębiorców notuje do jednej trzeciej wpływów z zagranicy.
Z raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit wynika, że 61 proc. z 300 badanych firm z branży e-commerce z Polski realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. Średnia światowa wynosi 64 proc.
Znakomita większość (82 proc.) wysyła produkty do krajów Unii Europejskiej, 21 proc. na inne rynki (Afryka, ZEA), 12 proc. do Wielkiej Brytanii, 6 proc. do USA i 5 proc. do Norwegii. Dzięki firmom rozwijającym się poza Europą wysoki ranking otrzymały platform Meta, e-bay i Amazon.
Raport DHL eCommerce Trends 2025 pokazuje, że polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami jakie dają im różne platformy sprzedażowe” 32 proc. z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch, 27 proc. na trzech, a 29 proc. na czterech i więcej marketplace’ach. Wśród badanych podmiotów z Polski 67 proc. zadeklarowało eksport produktów do Niemiec, 42 proc. do Francji, 31 proc. do Wielkiej Brytanii, 30 proc. do Czech, a 24 proc. do USA.
Platforma sprzedażowa jest najłatwiejszym sposobem wejścia na obcy rynek, jednak wygoda ma swoją cenę i prawdopodobnie z tego powodu ponad połowa firm tworzy własne witryny e-handlu.
Eksport niesie także ryzyko. Dla 59 proc. badanych wyzwaniem są koszty wysyłek. Zembowicz porównuje, że 5 lat temu wysyłka zagraniczna np. do Hiszpanii była 10 razy droższa od krajowej, obecnie różnica zmalała 3-4 krotności ceny krajowej.
Wysoki jest również koszt budowy marki na obcym rynku, choć wyroby „Made in Poland” cieszą się za granicą coraz większym zaufaniem, jak zauważa Zembowicz.
Kolejnym hamulcem w rozpoczęciu sprzedaży zagranicznej jest obawa przed kwestiami prawno-podatkowymi, co zgłosiło 52 proc. pytanych firm MSP. Aż 47 proc. obawia się nieuczciwości oraz zwrotów, 39 proc. widzi problem w obsłudze zwrotów, zaś 46 proc. obawia się uszkodzenia towaru oraz opóźnień w dostawie towaru (41 proc.).
Logistyka to problem dla 40 proc. ankietowanych. DPD obsługuje wysyłki transportem kołowym, który pokrywa całą UE wraz z krajami Strefy Wolnego Handlu. Konkurenci jak DHL Express, FedEx, UPS lub Nova Post wykorzystują w kontynentalnych przerzutach samoloty, co już wyraźnie podnosi cenę usługi.
DPD Polska wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu uruchomiły platformę edukacyjną czasnaeksport.eu, która jest narzędziem wspierającym wiedzą polskie MŚP w ekspansji zagranicznej. – Zagraniczna ekspansja nie musi być obarczona ryzykiem, jeśli podchodzi się do niej z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem partnerów, którzy doradzają w kluczowych kwestiach – podkreśla wiceprezes zarządu PAIH Magdalena Skarżyńska.
