Materiał powstał we współpracy z Orlen Paczka

Skąd biorą się duże wzrosty obsługiwanych przesyłek? – Sprawił to jeden klient (Allegro) czy baza klientów rośnie proporcjonalnie do liczby przesyłek?

W naszej strategii biznesowej stawiamy na dywersyfikację źródeł przychodów. Allegro jest naszym strategicznym partnerem, z którym współtworzymy usługę Allegro Delivery oraz realizujemy inne projekty, m.in. dostawy międzynarodowe do Czech, Węgier i na Słowację. Rozwijamy również współpracę w segmencie re-commerce. Z Vinted działamy nie tylko na terenie Polski, ale również na zakresie przesyłek międzynarodowych. Obsługujemy przesyłki na kierunkach Litwa, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Szwecja, kontynentalna część Finlandii, Łotwa i Estonia.

W 2025 r. ORLEN Paczka pojawiła się w wielu sklepach z TOP 50 polskiego e-commerce. Nasi partnerzy widzą ogromną korzyść włączenia ORLEN Paczki jako metody dostawy. Dywersyfikacja dostawców daje im poczucie bezpieczeństwa ze względu na nasze partnerskie podejście do współpracy.

Jesteśmy w trakcie integracji z kilkoma kolejnymi dużymi brandami i pojawimy się tam już w pierwszym kwartale 2026 r.

Czy duże wzrosty liczby obsługiwanych przesyłek nie obniżyły jakości dostaw?

Fundamentem naszej strategii jest klientocentryczne podejście do obsługi. ORLEN Paczka wchodząc na rynek cztery lata temu brutalnie zderzyła się z oczekiwaniami klientów co do jakości. Wtedy nie dowieźliśmy, jednak szybko wyciągnęliśmy wnioski z niepowodzenia i odrobiliśmy lekcje. Postawiliśmy na skalowalną jakość, dzięki czemu stała się ona naszym wyróżnikiem.

Bardzo szczegółowo analizujemy feedback otrzymywany od klientów. Każdy proces i standard weryfikujemy z perspektywy klienta. Dzięki temu pomimo dynamicznych wzrostów utrzymujemy jakość i terminowość na najwyższym poziome. Co potwierdza nasz wskaźnik NPS na poziomie 86 punktów.

Czy w nadchodzącym roku spółka utrzyma tegoroczne tempo rozbudowy automatów paczkowych i punktów OOH?

Dostępność usługi jest jednym z filarów naszej strategii. Zakładamy dalszy dynamiczny wzrost obsługiwanych wolumenów, a to oznacza, że musimy zapewnić naszym klientom wygodne i dostępne formy odbioru. Dlatego w nadchodzącym roku będziemy kontynuować rozwój naszej sieci poprzez instalację nowych automatów paczkowych i rozwój sieci PUDO, która stanowi uzupełnienie dla automatów.

Jak Orlen Paczka radzi sobie ze środkową milą przy tak szybkich wzrostach liczby przesyłek?

Efektywność środkowej mili to kluczowy warunek skalowalności naszej usługi. Dlatego z wyprzedzeniem realizujemy szeroko zakrojony program wzmacniania tego etapu operacji.

Opieramy się na współpracy ze sprawdzonymi, stabilnymi przewoźnikami linehaulowymi. To partnerzy, którzy rozwijają się razem z nami, zwiększając flotę, inwestując w nowoczesny tabor i zatrudniając nowych kierowców, dzięki czemu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na rosnące wolumeny i sezonowe piki.

Równolegle rozbudowujemy własną infrastrukturę logistyczną. Uruchomienie Sortowani Południowej oraz siedmiu nowych oddziałów znacząco zwiększyły nasze możliwości operacyjne, skróciły drogę przesyłek i zredukowały potencjalne „wąskie gardła”. Zagęszczenie sieci wpływ na stabilność środkowej mili i czas transportu paczek między regionami.

W większości oddziałów wdrożyliśmy przenośniki rolkowe, które usprawniają procesy przeładunkowe. Transport między oddziałami odbywają się z wykorzystaniem rollkontenerów, co poprawia czas transportu i zwiększa bezpieczeństwo przesyłek.

Całość działań infrastrukturalnych i operacyjnych tworzy kompleksowy program wzmacniania środkowej mili. Dzięki niemu system pozostaje stabilny, odporny na wzrosty wolumenów i gotowy do dalszego skalowania.

Czy inwestycje w sortownie pochodzą z własnych funduszy spółki?

Inwestycje infrastrukturalne, w tym rozbudowa i automatyzacja sortowni, realizowane są zgodnie z planem inwestycyjnym Grupy ORLEN. Kluczowe projekty operacyjne finansujemy z połączenia środków własnych spółki oraz funduszy przewidzianych na rozwój segmentu Consumer & Products w Grupie.

To podejście zapewnia stabilność finansowania i pozwala realizować inwestycje o dużej skali, niezbędne do utrzymania konkurencyjności oraz dalszego wzrostu ORLEN Paczki.

Rozmawiał Robert Przybylski

Materiał powstał we współpracy z Orlen Paczka