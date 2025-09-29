Reklama

Przejęcie Orlen Paczka oczami analityków

Warte kilkaset milionów złotych zapowiedziane przejęcie Orlen Paczka przez Pocztę Polską to dobra wiadomość dla wszystkich graczy na rynku kurierskim.

Publikacja: 29.09.2025 08:32

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Ogłoszone w ub. tygodniu połączenie dwóch należących do państwa kurierskich operacji jest powszechnie chwalone przez analityków i firmy doradcze. – Ten krok jest odpowiedzią na sytuację na rynku. Poczta Polska będzie miała dużo większe możliwości dostaw poza domem (OOH) co na polskim rynku jest poważną zaletą. Gwałtownie powiększy sieć o 7 tys. automatów i jest to dobry ruch. Ze strony Orlenu pozyska partnera ze znaną i solidną marką, co pozwoli zwiększyć wykorzystanie automatów paczkowych – uważa wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

Analityk rynku pocztowego z Last Mile Experts Greg Urban ocenia, że wszystkie strony mają powody do zadowolenia. – Poczta Polska ma wreszcie jasną wizję konkurowania w KEP. Orlen sprzedaje aktywa nie pasujące do ropy i rafinerii. Natomiast konkurenci mogą odetchnąć, ponieważ do Polski nie wchodzi żaden globalny gigant z grubym portfelem, a integracja z dużym graczem państwowym zawsze niesie swoje wyzwania – stwierdza Urban. 

Na ryzyko połączenia zawracają uwagę także klienci Orlenu. – Orlen Paczka miała u nas najlepszą skuteczność odbiorów. Obawiam się, że zmiana wpłynie negatywnie na jakość – przyznaje kierownik logistyki w KT-24 Wojciech Szubart. 

Korzyści i oszczędności

Adwokat Mateusz Chołodecki przypomina, że połączenie było postulowane od dawna i wymusi zmiany. – Infrastruktura będzie się dublować. Zapewne będzie redukowana lub likwidowana infrastruktura PP jako starsza i mniej przygotowana pod KEP - prócz tej nowo wybudowanej za pieniądze z dokapitalizowania przez SP – wymienia Chołodecki. 

Na możliwe oszczędności na środkowej mili zwraca uwagę prezes Last Mile Experts Marek Różycki. Zaznacza jednak, że warunkiem powodzenia jest efektywne wykorzystanie istniejącej infrastrukturę „środkowej mili” Poczty Polskiej. – Kluczowe będzie jednak szybkie zintegrowanie procesów i systemów IT; bez tego żadna synergia nie zadziała. Równie istotne jest, by projekt nie został spowolniony przez kwestie polityczne czy związkowe – zastrzega Różycki.

Dodaje, że spółka Orlen Paczka nie powinna wstrzymywać inwestycji w automaty paczkowe. – APM-y nie tylko zwiększają przepustowość, lecz także oferują lepszą dostępność, dłuższe „godziny otwarcia” i są rozwiązaniem, które w „Lockerlandzie” cieszy się ogromną popularnością wśród klientów – tłumaczy prezes LME. 

Przyznaje, że placówki PUDO Poczty Polskiej mogą być świetnym uzupełnieniem, ale nie zastąpią maszyn w lokalizacjach o dużych przepływach i wysokim zapotrzebowaniu na dostęp 24/7. – Optymalne jest połączenie obu formatów w jeden portfel – podkreśla Różycki. 

Autonomia i pieniądze

Prezes Last Mile Experts wskazuje, że najważniejsze jest, aby nowa jednostka biznesowa KEP zachowała realną autonomię operacyjną, a nadzór został tak zaprojektowany, by decyzje inwestycyjne podejmowano z perspektywy nowej, zintegrowanej platformy KEP, przekonuje prezes LME. 

Chołodecki zwraca uwagę na finansowanie przejęcia. – Orlen Paczka nadal wymaga dużego finansowania na co Poczty Polskiej nie stać, a Orlen nie chce tego robić – wskazuje adwokat. 

Ogłoszone 26 września wstępne porozumienie wykupu kurierskich aktywów Orlenu ma nastąpić w dwóch krokach: w pierwszym Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. W kolejnym do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo PP przejmie całość udziałów w Orlen Paczka. 

Zakup odbędzie się dzięki dofinansowaniu Poczty Polskiej poprzez Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

