Brokerzy ułatwią zagraniczną ekspansję małym sklepom e-commerce

Foto: Maciej Dembiniok/Wikipedia
Alsendo i Packeta otworzyły rynki Czech, Słowacji i Węgier dla użytkowników platformy Apaczka. Dostawy trwają zazwyczaj od 1 do 4 dni roboczych, klienci końcowi mają zapewnione śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, powiadomienia SMS i e-mail oraz możliwość zmiany terminu czy miejsca odbioru.
Dzięki integracji z Packetą przedsiębiorcy korzystający z Apaczka mogą oferować swoim klientom dostawę pod wskazany adres, odbiór w punktach PUDO i automatach paczkowych Z-BOX, zaś od października – również płatność przy odbiorze (COD).
Alsendo pozwala prowadzić sklepom e-commerce komunikację zagraniczną w jednym panelu. – Partnerstwo z Packetą otwiera przed naszymi klientami dostęp do trzech kluczowych rynków i pozwala uprościć logistykę transgraniczną. To szansa, by szybciej docierać do nowych grup konsumentów i budować przewagę konkurencyjną – podkreśla Cross-Border Director, Alsendo Adam Zając.
Packeta działa w 33 krajach, a w Czechach, na Słowacji i Węgrzech dysponuje największą siecią odbioru przesyłek Out of Home (OOH). W regionie CEE ma niemal 16 tys., z tego ponad 4 700 na Węgrzech, gdzie po przejęciu FoxPost w 2024 roku zajmuje pozycję nr 1.
Alsendo wylicza, że 46,5% polskich sprzedawców online działa już na rynku czeskim, niemal 44% prowadzi sprzedaż na Słowacji. W obu krajach 40% konsumentów kupuje w sklepach zagranicznych.
Alsendo ma 17 umów z firmami kurierskimi i oferuje wysyłki do 150 krajów. Duńska firma Parcel 4You oferuje polskim handlowcom obsługę rynków skandynawskich. – Zapewniają wysokie marże i stabilność, która może być ceniona przy spadku popytu na rynku niemieckim – wskazuje CEO Parcel4You Thomas Bloch.
GlobKurier współpracuje z 50 firmami kurierskimi krajowymi i międzynarodowymi, a Furgonetka m ponad 13 umów.
Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa zaznacza, że współpraca między pośrednikami usług kurierskich a firmami kurierskimi występuje na rynku od wielu lat. – Dotychczas była w dużej części na terenie kraju. Oczywiście istniała możliwość nadawania przesyłek międzynarodowych – zaznacza Kawa.
Wskazuje, że współpraca z operatorami działającymi na rynkach takich jak Czechy, Słowacja czy Węgry pozwala pośrednikom szybko i bezpiecznie poszerzyć ofertę, bez konieczności inwestowania w lokalną infrastrukturę czy budowania własnych sieci logistycznych. – To wygodne rozwiązanie zarówno dla nich, jak i dla e-sklepów, które dzięki temu mogą oferować klientom za granicą sprawną i konkurencyjną dostawę – tłumaczy prof. UE w Poznaniu.
Również wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral przyzanje, że umowy z pośrednikami usług kurierskich to najwygodniejsze dla MSP poszerzenie zasięgu. – Powód jest prozaicznie prosty, małe firmy nie są w stanie wynegocjować relatywnie niskich stawek za usługi kurierskie, w przeciwieństwie do integratorów, którzy generują duże wolumeny przesyłek na rynku – wyjaśnia Gral.
Adam Zając zauważa, że rynek europejski centralizuje się i standaryzuje, np. Czechy i Słowacja obsługiwane są z Polski w standardzie D+1. Dla sklepów liczy się czas dostawy i cena, a dla małych i średnich podmiotów ważna jest elastyczność i dostępność lokalnych metod usługi i obsługa lokalnych walut. Spełnienie tych wymagań dla e-sklepów okazuje się kosztowne w przypadku indywidulanej umowy z firmą kurierską. Z powodu rosnącej złożoności systemów integracja bezpośrednia może kosztować 40-60 tys. zł. Broker usług kurierskich oferuje niższe koszty, a na dodatek w jednym pakiecie może wybierać wśród 50-60 usług i zapewnić np. aktualizacje systemu.
Na rosnące koszty zwraca także uwagę Gral. – Koszty integracji technologicznej pomiędzy MSP a kurierami często są zbyt wysokie dla małych przedsiębiorców. Używanie przez nich platform integratorów daje przedsiębiorcom możliwość korzystania z wielu rozwiązań (wysyłka, śledzenie przesyłki, rozliczenia, reklamacje itd.) bez ponoszenia dużych nakładów w rozwiązania IT – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts.
Bloch dodaje, że wydatki na IT należą do największych inwestycji firmy.
Finansowe korzyści podkreśla także Kawa. – Model jest też korzystny finansowo, ponieważ przesyłki transgraniczne nadal przynoszą wyższe marże niż te krajowe, zwłaszcza na mniej nasyconych rynkach. W miarę jak e-commerce rośnie i coraz więcej sprzedawców interesuje się sprzedażą poza Polską, można się spodziewać, że liczba takich porozumień będzie systematycznie rosnąć – przypuszcza prof. UE w Poznaniu.
