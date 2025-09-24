Brokerzy ułatwią zagraniczną ekspansję małym sklepom e-commerce

Alsendo i Packeta otworzyły rynki Czech, Słowacji i Węgier dla użytkowników platformy Apaczka. Dostawy trwają zazwyczaj od 1 do 4 dni roboczych, klienci końcowi mają zapewnione śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, powiadomienia SMS i e-mail oraz możliwość zmiany terminu czy miejsca odbioru.

Dzięki integracji z Packetą przedsiębiorcy korzystający z Apaczka mogą oferować swoim klientom dostawę pod wskazany adres, odbiór w punktach PUDO i automatach paczkowych Z-BOX, zaś od października – również płatność przy odbiorze (COD).

Alsendo pozwala prowadzić sklepom e-commerce komunikację zagraniczną w jednym panelu. – Partnerstwo z Packetą otwiera przed naszymi klientami dostęp do trzech kluczowych rynków i pozwala uprościć logistykę transgraniczną. To szansa, by szybciej docierać do nowych grup konsumentów i budować przewagę konkurencyjną – podkreśla Cross-Border Director, Alsendo Adam Zając.

Jeden z głównych rynków

Packeta działa w 33 krajach, a w Czechach, na Słowacji i Węgrzech dysponuje największą siecią odbioru przesyłek Out of Home (OOH). W regionie CEE ma niemal 16 tys., z tego ponad 4 700 na Węgrzech, gdzie po przejęciu FoxPost w 2024 roku zajmuje pozycję nr 1.