Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska

Poczta zaznacza, że wyraźna poprawa nastąpiła w tygodniu przed mikołajkami, gdy liczba wysyłanych przez Polaków paczek np. z pomocą usługi Pocztex wzrosła o blisko 10 proc.

Poczta Polska zapewnia, że mimo dużych wzrostów liczby przesyłek, notuje równie dobre wyniki terminowości doręczeń. Aż 95 procent przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych już kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). A dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięga ponad 98 procent.

Operator wskazuje, że poprawa jest wynikiem przeprowadzonej w ramach Planu Transformacji zmiany procesów w sortowniach, optymalizacji sieci logistycznej, rozwoju sieci punktów odbioru i wdrożeniu narzędzi wspierających kontrolę nad doręczeniami. – To efekt wytężonej pracy pocztowców oraz planowania, inwestycji i zrozumienia potrzeb klientów. Nieustannie pracujemy nad dalszą poprawą jakości usług, a im większy wysiłek w to włożymy, tym wyższe zaufanie naszych klientów i większe wolumeny doręczanych przesyłek – podsumowuje dyrektor Biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej Paweł Witkowski.

Najbardziej konkurencyjny rynek

Według rankingu prowadzonego przez Globkurier.pl Poczta Polska oceniona została na 3,3 punktu (na 5 możliwych), gdy np. DPD klienci ocenili na 3,2 punktu, UPS i DHL na 3,0 punktu, InPost otrzymał 3,8 punktu, a dostawy InPost do paczkomatu 4,3 punktu.

W ostatnich dniach grudnia wyzwaniem dla firm kurierskich jest doręczenie przesyłek przed wigilią. InPost po raz kolejny wprowadził gwarancję dostaw przed Świętami Bożego Narodzenia dla przesyłek nadanych do poniedziałku 22 grudnia, do godz. 13:00, a w niektórych miejscach nawet do 16:00. – W okresie świątecznym priorytetem dla kupujących jest pewność i terminowość dostaw. Dlatego już po raz siódmy wprowadzamy gwarancję dostaw, zapewniając naszych klientów, że paczki nadane nawet 22 grudnia dotrą przed pierwszą gwiazdką – podkreśla prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.