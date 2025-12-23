Reklama
Rozwiń
Reklama

Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska

Narodowy operator pocztowy i kurierski stopniowo odzyskuje stracony teren, zamyka bardzo udany grudzień.

Publikacja: 23.12.2025 19:04

Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska

Poczta Polska

Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska

Foto: Poczta Polska

Robert Przybylski

Firmy kurierskie niechętnie dzielą się wynikami przewozowymi. Wyjątek uczyniła Poczta Polska i miała ku temu dobry powód – szybko zwiększa liczby obsłużonych przesyłek. Operator zapewnia, że rekordowy był grudzień 2025. 

Wzrosty sięgają 50 proc. 

W każdym tygodniu liczba paczek była wyższa niż w tym samym tygodniu ub. roku, a średnia tygodniowa liczba przesyłek w grudniu 2025 jest wyższa od średniej tygodniowej z listopada o 26,3% i nawet o 47,6% wyższa od średniej tygodniowej z całego bieżącego roku. 

Czytaj więcej

Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Produkty i Usługi
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska

Prawdziwie rekordowy był jednak ostatni tydzień przed świętami – od 15 do 21 grudnia. Liczba nadanych paczek była w nim najwyższa w tym roku, a w stosunku do tego samego tygodnia w jednym z ostatnich pięciu lat wyższa nawet o połowę. 

Wcześniej o wysokiej dynamice wzrostów informował Orlen Paczka. 

Reklama
Reklama

Poczta zaznacza, że wyraźna poprawa nastąpiła w tygodniu przed mikołajkami, gdy liczba wysyłanych przez Polaków paczek np. z pomocą usługi Pocztex wzrosła o blisko 10 proc. 

Poczta Polska zapewnia, że mimo dużych wzrostów liczby przesyłek, notuje równie dobre wyniki terminowości doręczeń. Aż 95 procent przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych już kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). A dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięga ponad 98 procent.

Operator wskazuje, że poprawa jest wynikiem przeprowadzonej w ramach Planu Transformacji zmiany procesów w sortowniach, optymalizacji sieci logistycznej, rozwoju sieci punktów odbioru i wdrożeniu narzędzi wspierających kontrolę nad doręczeniami. – To efekt wytężonej pracy pocztowców oraz planowania, inwestycji i zrozumienia potrzeb klientów. Nieustannie pracujemy nad dalszą poprawą jakości usług, a im większy wysiłek w to włożymy, tym wyższe zaufanie naszych klientów i większe wolumeny doręczanych przesyłek – podsumowuje dyrektor Biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej Paweł Witkowski. 

Czytaj więcej

Katastrofa finansowa przewoźników odbiła się na bilansie płatniczym państwa
Drogowy
Katastrofa finansowa przewoźników odbiła się na bilansie płatniczym państwa

Najbardziej konkurencyjny rynek

Według rankingu prowadzonego przez Globkurier.pl Poczta Polska oceniona została na 3,3 punktu (na 5 możliwych), gdy np. DPD klienci ocenili na 3,2 punktu, UPS i DHL na 3,0 punktu, InPost otrzymał 3,8 punktu, a dostawy InPost do paczkomatu 4,3 punktu. 

W ostatnich dniach grudnia wyzwaniem dla firm kurierskich jest doręczenie przesyłek przed wigilią. InPost po raz kolejny wprowadził gwarancję dostaw przed Świętami Bożego Narodzenia dla przesyłek nadanych do poniedziałku 22 grudnia, do godz. 13:00, a w niektórych miejscach nawet do 16:00. – W okresie świątecznym priorytetem dla kupujących jest pewność i terminowość dostaw. Dlatego już po raz siódmy wprowadzamy gwarancję dostaw, zapewniając naszych klientów, że paczki nadane nawet 22 grudnia dotrą przed pierwszą gwiazdką – podkreśla prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

Reklama
Reklama

Na polskim rynku kurierskim działają wszyscy najwięksi gracze. – Polska wyróżnia się jako jeden z najbardziej wymagających rynków e-commerce w Europie. 79% klientów porzuca koszyk, jeśli nie znajdzie preferowanej metody dostawy, 74% gdy zwroty są zbyt skomplikowane, a 82% nie kupi bez zaufania do partnera logistycznego. To pokazuje, jak kluczowa jest właściwa logistyka dla handlu internetowego – zaznacza CEO DHL Supply Chain Europe Rainer Haag. 

Czytaj więcej

Potężny kredyt dla Pesy
Szynowy
Potężny kredyt dla Pesy

Raport DHL E-Commerce Trends 2025 wykorzystujący badanie 24 000 e-konsumentów z 24 rynków, potwierdza, że dostawa i zwroty pozostają najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzje zakupowe na całym świecie. W Polsce 82% konsumentów nie kupi produktu, jeśli nie ufa dostawcy przesyłki. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy DPD UPS InPost rynek przesyłek kurierskich Poczta Polska GlobKurier.pl DHL e-commerce
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Produkty i Usługi
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Produkty i Usługi
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi
Produkty i Usługi
Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi
Waldemar Hlebowicz
Materiał Promocyjny
Chcemy nadal rozwijać się szybciej niż rynek
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Produkty i Usługi
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama