DHL samodzielnie inwestuje w automaty

Na polskim rynku trwa wyścig w budowie automatów paczkowych. Gracz z najlepszą siecią kontroluje rynek.

Publikacja: 21.09.2025 23:03

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

DHL eCommerce ogłosiło zamiar przejęcia wszystkich udziałów w firmie APM Solutions, powołanej z firmą Cainiao. – Przejmując pełną kontrolę nad APM Solutions, będziemy jeszcze szybciej reagować na potrzeby rynku, dając sprzedawcom i konsumentom realny wybór oraz oferując innowacyjne, niezawodne usługi – tłumaczy CEO DHL eCommerce Pablo Ciano. 

Inwestycje w automaty

Inwestycje w Polsce są częścią szerszej, europejskiej strategii DHL. W ciągu ostatnich trzech lat firma inwestowała w Polsce średnio 235 milionów euro rocznie. Na rozwój w Europie przeznaczy ok. 1 mld euro w ciągu pięciu lat. Dzięki tym nakładom, DHL rozwinie swoją sieć automatów paczkowych na takich rynkach jak Wielka Brytania, Włochy, kraje Beneluksu, Turcja i Czechy. 

Przewoźnicy domagają się otwarcia granicy z Białorusią
Drogowy
Przewoźnicy domagają się otwarcia granicy z Białorusią

W 2023 roku Cainiao i DHL ogłosiły warte 60 mln euro inwestycje w sieć automatów paczkowych w Polsce. Początkowo obie firmy miały w Polsce 1200 automatów. Już wtedy Ciano wskazywał, że do 40 proc. polskich konsumentów preferuje dostawy przesyłek do paczkomatów. Większość przesyłek Cainiao trafiło do maszyn DHL, zatem niemiecki operator znacząco się wzmocnił. 

DHL eCommerce Polska miał w sierpniu 7 tys. maszyn w całej Polsce i w ostatnich ośmiu miesiącach spółka zainstalowała 2 tys. maszyn. Do końca przyszłego roku, firma planuje mieć ich 10 tys. 

Konkurencyjny Orlen Paczka dysponuje 7 tys. maszyn i do końca roku ich liczbę zwiększy do 8 tys. DPD ma przeszło 10 tys. maszyn, a do końca roku będzie ich 12 tys. Na koniec drugiego kwartału InPost miał w Polsce 26,8 tys. maszyn i zamierza zainstalować jeszcze 3 tys. 

Polacy preferują maszyny

Popularność automatów nieustannie rośnie. – Kobiety wolą odbiór przesyłek w automacie, ale one kupują częściej od mężczyzn – zauważa profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa. 

Jak wynika z najnowszego raportu DHL Online Shopper Trends Report, Polska jest jedynym krajem, w którym więcej kupujących (64 proc.) wybiera automat paczkowy niż dostawy do drzwi. – Obserwujemy dalszy, dynamiczny rozwój segmentu dostaw out-of-home (OOH), który stanowi kluczowy element naszej strategii. Według najnowszego globalnego raportu DHL „E-Commerce Trends 2025”, aż 56 proc. polskich konsumentów wybiera automaty paczkowe jako preferowaną formę dostawy, co plasuje Polskę w czołówce europejskich rynków pod względem popularności tego kanału – zaznacza CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz. 

Koncerny samochodowe chcą wyższych opłat dla diesli
Elektromobilność
Koncerny samochodowe chcą wyższych opłat dla diesli

Umowa z Ali Express nie jest jedyną, w listopadzie 2024 roku DHL eCommerce Polska oraz Allegro ogłosiły strategiczne rozszerzenie współpracy, integrując automaty paczkowe DHL BOX 24/7, punkty odbioru paczek DHL POP i kuriera DHL z programem partnerskim Allegro Delivery. 

W usłudze Allegro Delivery dostępnych jest już blisko 22 tys. punktów DHL, w tym w sklepach Żabka (od lipca br.). 

DHL podlicza, że Aplikacja Mój DHL przekroczyła pułap pięciu milionów aktywnych użytkowników. Została wprowadzona na rynek w połowie 2023 roku. W sklepach Google Play i Apple Store średnia ocena wynosi 4,8, podobnie jak DPD (przeszło 5 mln pobrań), a aplikacja InPost ma średnią ocenę 4,9 (13 mln pobrań). 

Źródło: rp.pl

Firmy DPD InPost rynek przesyłek kurierskich Orlen Paczka DHL e-commerce

