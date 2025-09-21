DHL samodzielnie inwestuje w automaty

DHL eCommerce ogłosiło zamiar przejęcia wszystkich udziałów w firmie APM Solutions, powołanej z firmą Cainiao. – Przejmując pełną kontrolę nad APM Solutions, będziemy jeszcze szybciej reagować na potrzeby rynku, dając sprzedawcom i konsumentom realny wybór oraz oferując innowacyjne, niezawodne usługi – tłumaczy CEO DHL eCommerce Pablo Ciano.

Inwestycje w automaty

Inwestycje w Polsce są częścią szerszej, europejskiej strategii DHL. W ciągu ostatnich trzech lat firma inwestowała w Polsce średnio 235 milionów euro rocznie. Na rozwój w Europie przeznaczy ok. 1 mld euro w ciągu pięciu lat. Dzięki tym nakładom, DHL rozwinie swoją sieć automatów paczkowych na takich rynkach jak Wielka Brytania, Włochy, kraje Beneluksu, Turcja i Czechy.

W 2023 roku Cainiao i DHL ogłosiły warte 60 mln euro inwestycje w sieć automatów paczkowych w Polsce. Początkowo obie firmy miały w Polsce 1200 automatów. Już wtedy Ciano wskazywał, że do 40 proc. polskich konsumentów preferuje dostawy przesyłek do paczkomatów. Większość przesyłek Cainiao trafiło do maszyn DHL, zatem niemiecki operator znacząco się wzmocnił.

DHL eCommerce Polska miał w sierpniu 7 tys. maszyn w całej Polsce i w ostatnich ośmiu miesiącach spółka zainstalowała 2 tys. maszyn. Do końca przyszłego roku, firma planuje mieć ich 10 tys.