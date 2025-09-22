Sztuczna inteligencja zmieni e-commerce

Aktualizacja: 22.09.2025 21:20 Publikacja: 22.09.2025 12:29
Foto: Pablo Ciano
Dlaczego DHL eCommerce planuje wykupić udziały Cainiao w APM Solutions?
DHL eCommerce Polska planuje przejęcie udziałów Cainiao w spółce APM Solutions, aby uzyskać pełną kontrolę nad siecią automatów paczkowych i przyspieszyć jej rozwój w Polsce. Dzięki temu nasza firma będzie mogła jeszcze szybciej dostosowywać swoje usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. Transakcja jest kolejnym etapem wielomilionowej inwestycji w rozbudowę sieci i potwierdza długofalowe zaangażowanie DHL na polskim rynku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za bardzo sprawną współpracę z Cainiao i cieszymy się, że będziemy mogli obsługiwać ich jako klienta.
Ile automatów paczkowych DHL eCommerce będzie miał na koniec przyszłego roku w Polsce?
Szacujemy, że do końca przyszłego roku nasza sieć będzie liczyć 10 000 automatów paczkowych. Planowane przejęcie pełnej kontroli nad rozwojem sieci ma umożliwić dalszą, intensywną ekspansję w tym segmencie. Dodatkowo Grupa DHL planuje kolejne inwestycje w Polsce, gdzie w ciągu ostatnich trzech lat inwestowała średnio 235 milionów euro rocznie. Przykładem realizacji tych planów jest właśnie dynamiczny rozwój usług OOH (out-of-home) oraz budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego koło Poznania, wartego 180 milionów euro.
Czy DHL eCommerce przyspieszy inwestycje w automaty także w Europe?
DHL eCommerce znacząco zwiększa swoje inwestycje w automaty paczkowe (APM) w całej Europie, szczególnie w odpowiedzi na dynamikę rynku i strategiczne partnerstwa. Nasza niedawna transakcja w Wielkiej Brytanii z firmą Evri pozwoliła nam stworzyć najbardziej kompleksowego dostawcę usług lokalnie, co umożliwia nam jeszcze lepszą obsługę stale rosnącego rynku e-commerce. Ponadto, dzięki partnerstwu z CTT, rozwijamy naszą sieć we Włoszech, co dodatkowo umacnia naszą pozycję w regionie. W ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczymy około 1 miliarda euro na rozbudowę sieci na kluczowych rynkach, w tym w krajach Beneluksu, Turcji i w Czechach. Te inwestycje odzwierciedlają nie tylko naszą chęć dostosowania się do rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania e-commerce, lecz także ambicję podnoszenia efektywności operacyjnej.
Czy inwestycje w APM wymuszone są brakiem rąk do pracy?
Chociaż rozwój sieci automatów paczkowych w Europie jest odpowiedzią na rosnącą popularność usług out-of-home (OOH), działania DHL wynikają z szeroko zakrojonej strategii, wykraczającej poza wyzwania związane z rynkiem pracy. Wprowadzamy automatyzację w większym zakresie, obejmującym zaawansowane rozwiązania magazynowe i innowacyjne systemy sortowania, dzięki czemu pozostajemy w czołówce branży logistycznej.
Czy Chińskie platformy e-commerce są największym źródłem przesyłek dla sieci DHL eCommerce w Polsce i w Europe?
W samej Europie mamy 145 000 aktywnych klientów, a w Polsce, w ramach programu Allegro Delivery, mamy dostęp do 100 000 sprzedawców. Nasza baza kliencka jest bardzo zróżnicowana, nie tylko pod względem profilu, ale także pod kątem oferowanych usług. Oferujemy doręczenia krajowe, zarówno „pod drzwi”, jak i do punktów odbioru (OOH), a także przesyłki transgraniczne. Chińskie platformy e-commerce są ważnym, ale nie jedynym źródłem naszego wzrostu.
Jak długo europejskie firmy kurierskie będą rosły dzięki chińskim platformom e-commerce? Czy przewidziana na 2028 rok unijna reforma ceł położy temu kres?
Wzrost europejskiej branży kurierskiej jest napędzany przez wiele czynników. Wynika to zarówno z ogólnego wzrostu popularności zakupów online, jak i z innowacji technologicznych oraz zmieniających się oczekiwań klientów.
Planowane na 2028 rok unijne reformy celne mogą wprowadzić zmiany w procedurach, jednak nie zatrzymają wzrostu e-commerce. Branża logistyczna będzie musiała się do nich dostosować, prawdopodobnie poprzez dalszą cyfryzację i automatyzację procesów.
Czy spodziewa się pan konsolidacji unijnego rynku platform handlowych? Jak zmieni się on pod wpływem sztucznej inteligencji?
Konsolidacje na europejskim rynku e-commerce jest prawdopodobna w miarę nasilania się konkurencji, co zauważyliśmy w naszym najnowszym raporcie DHL E-Commerce Trends Report. Sztuczna inteligencja znacząco zmienia krajobraz e-commerce, poprawiając sposób, w jaki firmy rozumieją zachowania konsumentów i optymalizują logistykę. Może także usprawnić zarządzanie zapasami i planowanie dostaw, co prowadzi do obniżenia kosztów i poprawy jakości usług. Na rynku kurierskim AI usprawni optymalizację tras i śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, zwiększając satysfakcję klientów.
Te zmiany będą miały wpływ także na rynek kurierski?
Wzajemne zależności między rozwojem sztucznej inteligencji a branżą kurierską są kluczowe i zauważalne. DHL korzysta z tych technologii, aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom klientów. Inteligentny e-commerce będzie wymagał bardziej inteligentnej logistyki, a innowacje w logistyce mogą napędzać dalsze wzrosty.
Czy integracja z e-sklepami staje się coraz bardziej skomplikowana? Darmowa dostawa, zwroty, niskie koszty i duża szybkość wymuszają integrację. A jak z kosztami takiego przedsięwzięcia? Marża DHL eCommerce wynosi 3-4%.
Integracja ze sklepami internetowymi staje się coraz bardziej skomplikowana z powodu wysokich oczekiwań klientów dotyczących dostaw i zwrotów, a także co do ich szybkości i poziomu cenowego. Pełna i płynna integracja ma kluczowe znaczenie, aby sprostać tym wymaganiom, co często wymaga inwestycji w technologię i interfejsy API.
Chociaż marże w branży logistycznej są stosunkowo niskie, inwestycje w integrację i automatyzację są niezbędne, aby w dłuższej perspektywie utrzymać konkurencyjność oraz efektywność.
Rozmawiał Robert Przybylski
Pablo Ciano, absolwent Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentyna (1992), od 2005 roku w Grupie DHL, od sierpnia 2022 – CEO DHL eCommerce oraz członek zarządu DHL Group ds. e-commerce.
