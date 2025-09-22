Sztuczna inteligencja zmieni e-commerce

Czy DHL eCommerce przyspieszy inwestycje w automaty także w Europe?

DHL eCommerce znacząco zwiększa swoje inwestycje w automaty paczkowe (APM) w całej Europie, szczególnie w odpowiedzi na dynamikę rynku i strategiczne partnerstwa. Nasza niedawna transakcja w Wielkiej Brytanii z firmą Evri pozwoliła nam stworzyć najbardziej kompleksowego dostawcę usług lokalnie, co umożliwia nam jeszcze lepszą obsługę stale rosnącego rynku e-commerce. Ponadto, dzięki partnerstwu z CTT, rozwijamy naszą sieć we Włoszech, co dodatkowo umacnia naszą pozycję w regionie. W ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczymy około 1 miliarda euro na rozbudowę sieci na kluczowych rynkach, w tym w krajach Beneluksu, Turcji i w Czechach. Te inwestycje odzwierciedlają nie tylko naszą chęć dostosowania się do rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania e-commerce, lecz także ambicję podnoszenia efektywności operacyjnej.

Czy inwestycje w APM wymuszone są brakiem rąk do pracy?

Chociaż rozwój sieci automatów paczkowych w Europie jest odpowiedzią na rosnącą popularność usług out-of-home (OOH), działania DHL wynikają z szeroko zakrojonej strategii, wykraczającej poza wyzwania związane z rynkiem pracy. Wprowadzamy automatyzację w większym zakresie, obejmującym zaawansowane rozwiązania magazynowe i innowacyjne systemy sortowania, dzięki czemu pozostajemy w czołówce branży logistycznej.

Czy Chińskie platformy e-commerce są największym źródłem przesyłek dla sieci DHL eCommerce w Polsce i w Europe?

W samej Europie mamy 145 000 aktywnych klientów, a w Polsce, w ramach programu Allegro Delivery, mamy dostęp do 100 000 sprzedawców. Nasza baza kliencka jest bardzo zróżnicowana, nie tylko pod względem profilu, ale także pod kątem oferowanych usług. Oferujemy doręczenia krajowe, zarówno „pod drzwi”, jak i do punktów odbioru (OOH), a także przesyłki transgraniczne. Chińskie platformy e-commerce są ważnym, ale nie jedynym źródłem naszego wzrostu.