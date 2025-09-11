Pocztowcy obiecują rychłe wznowienie wysyłki paczek do USA

Operatorzy pocztowi, w tym Poczta Polska, wspólnie z Postal Technology Centre (PTC UPU) finalizują prace nad wdrożeniem rozwiązania DDP (Duty Delivery Paid), które umożliwi opłacenie wszystkich należności celnych przez nadawcę jeszcze przed wysyłką.

Choć dziś stosuje je jedynie ok. 4% operatorów, chęć wdrożenia deklaruje już niemal połowa członków Światowego Związku Pocztowego (UPU). Każdy operator prowadzi też własne prace, by jak najszybciej przywrócić klientom możliwość wysyłania paczek z towarami do USA.

Stan prac nad dostosowaniem się do nowych regulacji celnych USA przedstawiono podczas 28 Kongresu UPU, w którym uczestniczą przedstawiciele 192 krajów.

Raptowny spadek liczby przesyłek

Strona amerykańska potwierdziła obowiązek stosowania nowych przepisów od 29 sierpnia br., uzasadniając je koniecznością powstrzymania napływu nielegalnych towarów. – Zmiana zasad celnych w Stanach Zjednoczonych i zniesienie progu De Minimis to decyzja, która wstrząsnęła całym rynkiem pocztowym na świecie. Dla milionów klientów oznacza ona, że wysyłanie towarów do USA stało się problematyczne, a dla operatorów – że musimy szybko dostosować systemy i procesy – przyznaje biorąca udział w kongresie Iwona Majcherek z Działu Spraw Międzynarodowych Poczty Polskiej.