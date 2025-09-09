Reklama

Warszawskie centrum przeładunków do Chin

Eksport do Chin jest obaczony ryzykiem wynikającym z uwarunkowań politycznych i gospodarczych. Jego wielkość zmalała w tym roku dwucyfrowo.

Publikacja: 09.09.2025 18:32

Warszawskie centrum przeładunków do Chin

Foto: PKP Cargo Connect

Robert Przybylski

Ledwo kontenerowy pociąg do Chin wyjechał 8 września z warszawskiego terminalu PKP Cargo Connect, polski rząd zapowiedział zamknięcie przejść (także kolejowych) z Białorusią. Pierwszy skład kontenerowy zdążył przekroczyć granicę zanim została na 4 dni zamknięta. 

To pierwszy pociąg obsługiwany przez PKP Cargo Connect jadący do prowincji Henan, z dobrami pochodzącymi z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Łotwy. Wśród nich znajdują się meble na wymiar, akcesoria placów zabawy, akcesoria narciarskie i obuwie.

Czytaj więcej

Spedytorzy o zamkniętej granicy: nie czas żałować róż, gdy płoną lasy
Drogowy
Spedytorzy o zamkniętej granicy: nie czas żałować róż, gdy płoną lasy

Ryzyko eksporterów

W planach jest organizacja w najbliższych tygodniach dwóch kolejnych przejazdów. W przypadku sukcesu tego przedsięwzięcia i odpowiedniego zapotrzebowania są planowane dalsze przewozy na tej relacji. – Jest to dla nas bardzo szczególny dzień, gdyż 10 lat temu rozpoczęliśmy współpracę z grupą ZIH, wspólnie organizując przewozy kontenerowe z Chin do Polski. W 2016 roku w tym samym miejscu witaliśmy pierwszy pociąg towarowy. Dziś, po tylu latach, wspólnie kreujemy przyszłość rozwoju współpracy między naszymi podmiotami, wysyłając do Chin europejskie towary, w tym również polskiej produkcji. Wierzę, że to kolejny etap w dalszym owocnym rozwoju wspólnych projektów biznesowych – zaznacza prezes zarządu PKP Cargo Connect Piotr Sadza. 

Firma jest gotowa do obsługi całego europejskiego odcinka włącznie ze spedycją drogową i obsługą celną, jeśli klient będzie miał takie życzenie. Terminal może stać się kontynentalnym centrum przeładunkowym dla eksportu do Chin. 

Reklama
Reklama

Ryzyko zamknięcia połączenia z powodów politycznych nie jest jedynym na tym szlaku. Równie poważne stoją przed eksporterami. Od lipca obowiązują podwyższone stawki na alkohole (brendy). Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przypomina, że Chiny od dłuższego czasu starają się ograniczyć dostęp do własnego rynku. Rok temu rozpoczęło się postępowanie antydumpingowe, które w znaczny sposób ograniczyło eksport wieprzowiny ze strony dotychczasowych dostawców. We wrześniu rząd chiński wprowadził cła antydumpingowe w wysokości od 15,6 do 62,4 proc. 

Globalne centrum transportowe

Henan Zhongyu International Port Group Co., Ltd. (dalej: „Grupa Zhongyu Port”) jest kluczowym przedsiębiorstwem, utworzonym z inicjatywy władz prowincji Henan, w celu rozwoju chińskiego eksportu. Grupa wyznacza sobie cel organizację „10 000 pociągów i 10 mln ton ładunków rocznie”, dążąc do przekształcenia Międzynarodowego Portu Śródlądowego w Zhengzhou w, globalny węzeł śródlądowy światowej klasy.  

Czytaj więcej

Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?
Szynowy
Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?

Grupa utworzyła międzynarodową sieć logistyczną obejmującą „25 bezpośrednich kierunków i 8 kolejowych przejść granicznych”. Zhongyu Port Group odprawiła 15 000 pociągów towarowych w relacji Chiny-Europa z prowincji Henan. 

Konkurencją ZIH są północno-zachodnie prowincje. Według China Railway Urumqi Group Co., Ltd., od 1 września port Alashankou, znany również jako Alataw Pass, główny port lądowy w autonomicznym regionie Sinciang-Ujgur w północno-zachodnich Chinach, obsłużył w tym roku ponad 5000 pociągów towarowych relacji Chiny–Europa (Azja Środkowa).

Urząd Celny Alashankou usprawnił odprawę celną, umożliwiając składanie zaawansowanych deklaracji za pośrednictwem systemu internetowego, dzięki czemu pociągi towarowe wyjeżdżające z portu mogą opuścić port już w 20 minut.

Reklama
Reklama

W pierwszych siedmiu miesiącach roku ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku był o 25,4 proc. mniejszy niż rok wcześniej i sięgnął 170,7 tys. TEU. Główny potok z Chin dociera do Polski, w tym roku było to 138,8 tys. TEU, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej, wynika z Eurasian Rail Alliance Index. Przewozy z Chin do Niemiec zmalały o 68 proc. do 6,1 tys. TEU, zaś do Belgii o 79 proc. do 1,5 tys. TEU.

Czytaj więcej

Drogowcy zbliżają się do zakończenia robót na północnej S7
Drogowy
Spada produkcja aut i przewoźnicy zostają bez pracy

W przewozach eksportowych na pierwszym miejscu są Niemcy, przy spadku liczby TEU o 29 proc. do 16,4 tys. Polska jest na drugim miejscu i potoki zmniejszyły się o 3 proc. do 6 tys. TEU.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Handel Eksport Transport Transport Kolejowy Nowy Jedwabny Szlak Firmy PKP Cargo Transport kontenerów z Chin PKP Cargo Connect

Ledwo kontenerowy pociąg do Chin wyjechał 8 września z warszawskiego terminalu PKP Cargo Connect, polski rząd zapowiedział zamknięcie przejść (także kolejowych) z Białorusią. Pierwszy skład kontenerowy zdążył przekroczyć granicę zanim została na 4 dni zamknięta. 

To pierwszy pociąg obsługiwany przez PKP Cargo Connect jadący do prowincji Henan, z dobrami pochodzącymi z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Łotwy. Wśród nich znajdują się meble na wymiar, akcesoria placów zabawy, akcesoria narciarskie i obuwie.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?
Szynowy
Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?
PKP Intercity idzie na rekord i daje żyć kolejom regionalnym
Szynowy
PKP Intercity idzie na rekord i daje żyć kolejom regionalnym
Alstom i Pesa na wygranym
Szynowy
Alstom i Pesa na wygranym
Lider przewozów intermodalnych umocnił się
Szynowy
Lider przewozów intermodalnych umocnił się
Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji
Szynowy
Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji
Reklama
Reklama
e-Wydanie